Ninh Bình: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người tử vong

Trưa ngày 29/9, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 03h đến 05h sáng ngày 29/9/2025, do ảnh hưởng của các cơn giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Cụ thể, tính đến 10h cùng ngày đã có 9 người tử vong gồm các xã: Hải Thịnh 01 người, Hải Anh 01 người, Quỹ Nhất 4 người, Hồng Phong 1 người, Gia Hưng 01 người, Chất Bình 01 người. 18 người bị thương ở Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người, Hải Anh 3 người, Hồng Phong 2 người, Chất Bình 6 người.

Dông lốc ở Ninh Bình lúc rạng sáng khiến nhiều người thương vong.

Thiệt hại về nhà ở, 11 nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 nhà hư hỏng, tốc mái; 5 điểm trường học bị thiệt hại tốc mái, rơi biển khẩu hiệu, hư hỏng của kính ở xã Kim Đông, xã Hải Hưng; 1 trạm y tế bị ảnh hưởng (rơi 1 cánh cửa sổ, gãy 01 bên cổng) ở xã Hải Hưng; 2 mái đình chợ bị tốc mái xã Nghĩa Hưng.

Về cơ sở, hạ tầng có 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt; cáp điện lực nút giao đường Phạm Hùng, Vạn Hạnh (phường Hoa Lư) bị đứt rơi xuống kênh; cháy 01 trạm biến áp tại phường Hoa Lư.

Dông lốc đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng ở Ninh Bình thiệt hại nặng nề.

Đối với các công trình thủy lợi, đê điều, kè Hải Thịnh 3 vị trí tại K25+570 đê biển Hải Hậu bị sạt sập diện tích (20x15)m. Hiện đã xử lý giờ đầu bằng giải pháp trải vải lọc và xếp đè rọ đá lên trên. Xử lý sóng leo tràn qua mặt đê bằng giải pháp xếp tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng.

Thiệt hại về nông nghiệp, nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều diện tích lúa, màu, cây lâu năm…bị gãy đổ. Về gia súc gia cầm đang thống kê.

Sáng ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã có quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10. Trưởng ban chỉ đạo là ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Trụ sở làm việc đặt tại xã Hải Thinh, bắt đầu từ 7h30 ngày 29/9, đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhập thông tin.



