Bão số 10 khiến 4 Cảng hàng không, sân bay buộc tạm ngừng tiếp thu tàu bay

Chủ nhật, 17:42 28/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại 4 Cảng hàng không gồm: Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng theo giờ địa phương do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bão Bualoi).

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.

5 Cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 10

Ngày 28/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các Cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới.

Riêng Cảng HKQT Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Do đó, để đảm bảo an toàn hoạt động bay trước bão số 10 (bão Bualoi), Cục này yêu cầu ngừng tiếp thu tàu bay tại 4 Cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương), cụ thể như sau:

Cảng hàng không Đồng Hới: ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h00 -22h00 ngày 28/9/2025;

Cảng hàng không Thọ Xuân: ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h00 ngày 28/9/2025 đến 7h00 ngày 29/9/2025;

Cảng HKQT Phú Bài: ngừng tiếp thu tàu bay từ 08h00-14h00 ngày 28/9;

Cảng HKQT Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 06h-11h00 ngày 28/9.

Riêng các Cảng HKQT: Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Cảng hàng không Chu Lai, Cục HKVN yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam: Ứng phó khẩn cấp bão số 10 trong hoạt động bay

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Bão số 10 khiến 4 Cảng hàng không, sân bay buộc tạm ngừng tiếp thu tàu bay - Ảnh 2.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại 4 Cảng hàng không gồm: Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng theo giờ địa phương do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bão Bualoi). Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các Cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cảng HKQT Cát Bi, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới): chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các Hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Đối với các Cảng vụ hàng không: miền Bắc, miền Trung, Cục yêu cầu các Cảng vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không, vị trí tâm bão số 10 lúc 04h ngày 27/9 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (56-71kt), giật cấp 15 (90- 99kt). Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo từ 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h, vị trí khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Hà Tĩnh-Tp. Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13 (64-80kt), giật cấp 16 (100-108kt).

Dự báo từ 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 8-9 (34- 47kt), giật cấp 11 (56-63kt).

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 101,1 độ Kinh Đông trên khu vực Thượng Lào, mạnh dưới cấp 6 (<22kt).

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải PhòngCây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Cây phượng lâu năm trên phố Vũ Trọng Khánh (TP Hải Phòng) bị gãy ngang thân, đè trúng một người đi đường khiến nạn nhân phải nhập viện.

Tin bão mới nhất: Dự báo khu vực bão số 10 đổ bộ vào đất liền trong 24 giờ tớiTin bão mới nhất: Dự báo khu vực bão số 10 đổ bộ vào đất liền trong 24 giờ tới

GĐXH - Đến 6h sáng nay (28/9), vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam, cách TP. Đà Nẵng khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Bảo Loan
Tin liên quan

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

Thời điểm bão số 10 đổ bộ mạnh nhất vào đất liền nước ta

Thời điểm bão số 10 đổ bộ mạnh nhất vào đất liền nước ta

Những yếu tố bất thường của cơn bão số 10

Những yếu tố bất thường của cơn bão số 10

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Cùng chuyên mục

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

