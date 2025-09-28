Bão số 10 khiến 4 Cảng hàng không, sân bay buộc tạm ngừng tiếp thu tàu bay

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.

5 Cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 10

Ngày 28/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các Cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới.

Riêng Cảng HKQT Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Do đó, để đảm bảo an toàn hoạt động bay trước bão số 10 (bão Bualoi), Cục này yêu cầu ngừng tiếp thu tàu bay tại 4 Cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương), cụ thể như sau:

Cảng hàng không Đồng Hới: ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h00 -22h00 ngày 28/9/2025;

Cảng hàng không Thọ Xuân: ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h00 ngày 28/9/2025 đến 7h00 ngày 29/9/2025;

Cảng HKQT Phú Bài: ngừng tiếp thu tàu bay từ 08h00-14h00 ngày 28/9;

Cảng HKQT Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 06h-11h00 ngày 28/9.

Riêng các Cảng HKQT: Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Cảng hàng không Chu Lai, Cục HKVN yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam: Ứng phó khẩn cấp bão số 10 trong hoạt động bay

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại 4 Cảng hàng không gồm: Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng theo giờ địa phương do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bão Bualoi). Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các Cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cảng HKQT Cát Bi, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới): chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các Hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Ngoài ra, cần cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Đối với các Cảng vụ hàng không: miền Bắc, miền Trung, Cục yêu cầu các Cảng vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không, vị trí tâm bão số 10 lúc 04h ngày 27/9 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (56-71kt), giật cấp 15 (90- 99kt). Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo từ 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h, vị trí khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Hà Tĩnh-Tp. Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13 (64-80kt), giật cấp 16 (100-108kt). Dự báo từ 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 8-9 (34- 47kt), giật cấp 11 (56-63kt). Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 101,1 độ Kinh Đông trên khu vực Thượng Lào, mạnh dưới cấp 6 (<22kt).

