Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tẩm tinh dầu ma túy vào thuốc lá sử dụng, 3 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ sáu, 16:45 14/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mua tinh dầu ma túy về nhỏ vào điếu thuốc lá rồi cùng nhau sử dụng, 3 thanh niên tại Hưng Yên đã bị Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy tổng hợp.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy tổng hợp (dạng tinh dầu) theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đây là một dạng ma túy mới xuất hiện trên địa bàn, gây nguy hại lớn cho giới trẻ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên trinh sát, phát hiện tại quán tại quán cắt tóc trên địa bàn phường Phố Hiến có 03 đối tượng gồm: Trần Anh Đức (SN 2005, trú tại phường Hồng Châu); Phạm Quang Thắng (SN 2004, trú tại phường Phố Hiến) và Lê Tùng Dương (SN 2008, trú tại phường Sơn Nam) tỉnh Hưng Yên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 lọ dung dịch (dạng tinh dầu) có thể tích khoảng 3ml và 1 điếu thuốc lá đã qua sử dụng được tẩm ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

Tẩm tinh dầu ma túy vào thuốc lá sử dụng, 3 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1.

Trần Anh Đức, Phạm Quang Thắng và Lê Tùng Dương đều dương tính với ma túy. Ảnh: CA Hưng Yên

Kết quả trưng cầu giám định dung dịch thu giữ của các đối tượng có chứa ma túy loại MDMB-INACA và ma túy loại 5F-MDMB-PINACA được quy định trong danh mục các chất ma tuý do Chính phủ ban hành.

Tại cơ quan điều tra, cả 03 đối tượng khai nhận ngày 31/3/2025 đã bàn bạc, phân công nhau mua tinh dầu ma túy CBD về nhỏ vào điếu thuốc lá rồi cùng nhau sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA là các loại ma túy mới; khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô… để đưa vào cơ thể, gây ảo giác tương tự cần sa.

Ma túy MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA khi đi vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác rất nguy hiểm. Người dùng bị mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân, từ đó có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội.

L.Vũ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thông

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

Tin mới nhất vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang

Tin mới nhất vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở An Giang

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Chặn đứng đường dây buôn ma túy giấu trong thùng sữa 'bay' từ Pháp về Việt Nam

Cùng chuyên mục

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Xem nhiều

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật

GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật
Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Pháp luật
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật
Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top