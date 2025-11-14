Tẩm tinh dầu ma túy vào thuốc lá sử dụng, 3 thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy tổng hợp (dạng tinh dầu) theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đây là một dạng ma túy mới xuất hiện trên địa bàn, gây nguy hại lớn cho giới trẻ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên trinh sát, phát hiện tại quán tại quán cắt tóc trên địa bàn phường Phố Hiến có 03 đối tượng gồm: Trần Anh Đức (SN 2005, trú tại phường Hồng Châu); Phạm Quang Thắng (SN 2004, trú tại phường Phố Hiến) và Lê Tùng Dương (SN 2008, trú tại phường Sơn Nam) tỉnh Hưng Yên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 lọ dung dịch (dạng tinh dầu) có thể tích khoảng 3ml và 1 điếu thuốc lá đã qua sử dụng được tẩm ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

Trần Anh Đức, Phạm Quang Thắng và Lê Tùng Dương đều dương tính với ma túy. Ảnh: CA Hưng Yên

Kết quả trưng cầu giám định dung dịch thu giữ của các đối tượng có chứa ma túy loại MDMB-INACA và ma túy loại 5F-MDMB-PINACA được quy định trong danh mục các chất ma tuý do Chính phủ ban hành.

Tại cơ quan điều tra, cả 03 đối tượng khai nhận ngày 31/3/2025 đã bàn bạc, phân công nhau mua tinh dầu ma túy CBD về nhỏ vào điếu thuốc lá rồi cùng nhau sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA là các loại ma túy mới; khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô… để đưa vào cơ thể, gây ảo giác tương tự cần sa.

Ma túy MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA khi đi vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác rất nguy hiểm. Người dùng bị mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân, từ đó có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội.