Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ
GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.
Ngày 13/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 06h sáng ngày 12/11/2025, Công an xã Nhữ Khê nhận được tin báo của ông Trần Quang H (SN 1978, trú tại thôn Cửa Lần, xã Nhữ Khê) mất trộm 03 con bò, trị giá khoảng 85 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Qunag đã khẩn trương thành lập tổ công tác tiến hành điều tra, truy xét.
Sau hơn 02 giờ đồng hồ sàng lọc, truy xét, tổ công tác đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1993, trú thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền với tội "Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật".
GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.
GĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.
GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.
Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.
GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.
GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.
GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.
GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".
