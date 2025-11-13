Mới nhất
Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Thứ năm, 19:15 13/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 06h sáng ngày 12/11/2025, Công an xã Nhữ Khê nhận được tin báo của ông Trần Quang H (SN 1978, trú tại thôn Cửa Lần, xã Nhữ Khê) mất trộm 03 con bò, trị giá khoảng 85 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Qunag đã khẩn trương thành lập tổ công tác tiến hành điều tra, truy xét.

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiền bị bắt sau 2 giờ trộm bò.

Sau hơn 02 giờ đồng hồ sàng lọc, truy xét, tổ công tác đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1993, trú thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền với tội "Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật".


Nhật Tân
