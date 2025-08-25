Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 mét

Tập 5 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, các "Chị đẹp" bất ngờ xuất hiện trong vai trò khách mời mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ thì Huyền Baby tỏ ra hoảng loạn khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc.



“Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng” - Huyền Baby thổ lộ. Ngay cả những người đã tập làm quen với thử thách độ cao nhiều lần như Tiến Luật cũng phải thừa nhận bản thân thật sự run rẩy khi đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng.

Chạm mặt nạn nhân trong nhiệm vụ kịch tính, chiến sĩ nhập vai Hải Long bất ngờ đến đứng hình vì trực tiếp giải cứu vợ - Salim. “Trong một giây phút nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức tôi đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa Salim ra ngoài” - Hải Long chia sẻ.

Về phía Salim, cô bày tỏ sự xúc động, tự hào khi được nhìn thấy chồng trong hình ảnh người chiến sĩ PCCC & CNCH.

Các "Chị đẹp" là khách mời trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy đầy gay cấn dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP. Hà Nội). Hai đội đối đầu, tạo nên bầu không khí sôi nổi.



Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ của Phan Mạnh Quỳnh đã khiến cuộc thi thêm phần thú vị. Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, Khánh Vy khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”.

Hội thi thể hiện tinh thần gắn kết và sự trân trọng dành cho lòng quả cảm của những chiến sĩ PCCC & CNCH. Ảnh VTV

Ở phần thử thách thực chiến, các chiến sĩ nhập vai thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cháy vào ban đêm tại chung cư. “Điều mà chúng tôi sợ nhất là nhận tin báo cháy vào ban đêm” - Đại úy Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ. Anh cũng nhắc đến những vụ hỏa hoạn cháy chung cư vào ban đêm - một trong những tình huống nhiều lần xảy ra trong đời sống.

Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy toàn bộ lực lượng tham gia xử lý và phân làm 4 tổ công tác: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát – Sơ tán.

Tình huống thực chiến xử lý đám cháy tại chung cư vào ban đêm. Ảnh VTV

Nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng mà còn là sức bền, sự tỉnh táo và bản lĩnh của từng người. Vác trên mình hơn 20kg dụng cụ chữa cháy, di chuyển gấp rút từ tầng 1 lên tầng 7 bằng thang bộ, các chiến sĩ nhập vai thấm thía phần nào nỗi nhọc nhằn thường nhật của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

“Trên người tôi là cả bộ đồ và dụng cụ rất nặng đang kéo tôi xuống. Có đôi lúc tôi thở không nổi, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay” - Lê Dương Bảo Lâm kể lại. Ngô Kiến Huy cũng thừa nhận khi lên đến tầng 7, nơi xảy ra đám cháy, họ gần như hoa mắt chóng mặt.

Hình ảnh trong tình huống thực chiến ở tập 5 "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV

Trên từng bậc thang, không chỉ cảm nhận sức nặng đang hiện hữu trên vai, các nghệ sĩ còn đương đầu áp lực vô hình về trách nhiệm với tính mạng con người phía sau đám khói lửa đang bốc cháy dữ dội. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ trong hơi thở gấp gáp, họ vẫn không được phép ngơi nghỉ. Bởi lẽ sau mỗi cuộc giải cứu, họ còn phải mạnh mẽ thu hồi phương tiện, bảo đảm hiện trường an toàn.

