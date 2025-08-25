Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 mét
GĐXH - Trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm", các chiến sĩ nhập vai tỏ ra bất ngờ khi giải cứu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.
Tập 5 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, các "Chị đẹp" bất ngờ xuất hiện trong vai trò khách mời mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ thì Huyền Baby tỏ ra hoảng loạn khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc.
“Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng” - Huyền Baby thổ lộ. Ngay cả những người đã tập làm quen với thử thách độ cao nhiều lần như Tiến Luật cũng phải thừa nhận bản thân thật sự run rẩy khi đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng.
Chạm mặt nạn nhân trong nhiệm vụ kịch tính, chiến sĩ nhập vai Hải Long bất ngờ đến đứng hình vì trực tiếp giải cứu vợ - Salim. “Trong một giây phút nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức tôi đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa Salim ra ngoài” - Hải Long chia sẻ.
Về phía Salim, cô bày tỏ sự xúc động, tự hào khi được nhìn thấy chồng trong hình ảnh người chiến sĩ PCCC & CNCH.
Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy đầy gay cấn dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP. Hà Nội). Hai đội đối đầu, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ của Phan Mạnh Quỳnh đã khiến cuộc thi thêm phần thú vị. Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, Khánh Vy khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”.
Ở phần thử thách thực chiến, các chiến sĩ nhập vai thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cháy vào ban đêm tại chung cư. “Điều mà chúng tôi sợ nhất là nhận tin báo cháy vào ban đêm” - Đại úy Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ. Anh cũng nhắc đến những vụ hỏa hoạn cháy chung cư vào ban đêm - một trong những tình huống nhiều lần xảy ra trong đời sống.
Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy toàn bộ lực lượng tham gia xử lý và phân làm 4 tổ công tác: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát – Sơ tán.
Nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng mà còn là sức bền, sự tỉnh táo và bản lĩnh của từng người. Vác trên mình hơn 20kg dụng cụ chữa cháy, di chuyển gấp rút từ tầng 1 lên tầng 7 bằng thang bộ, các chiến sĩ nhập vai thấm thía phần nào nỗi nhọc nhằn thường nhật của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.
“Trên người tôi là cả bộ đồ và dụng cụ rất nặng đang kéo tôi xuống. Có đôi lúc tôi thở không nổi, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay” - Lê Dương Bảo Lâm kể lại. Ngô Kiến Huy cũng thừa nhận khi lên đến tầng 7, nơi xảy ra đám cháy, họ gần như hoa mắt chóng mặt.
Trên từng bậc thang, không chỉ cảm nhận sức nặng đang hiện hữu trên vai, các nghệ sĩ còn đương đầu áp lực vô hình về trách nhiệm với tính mạng con người phía sau đám khói lửa đang bốc cháy dữ dội. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ trong hơi thở gấp gáp, họ vẫn không được phép ngơi nghỉ. Bởi lẽ sau mỗi cuộc giải cứu, họ còn phải mạnh mẽ thu hồi phương tiện, bảo đảm hiện trường an toàn.
Uyên Đỗ và Hằng Ngô ngậm ngùi chia tay Vietnam's Next Top ModelXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 4 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách với nắng gắt, gió mạnh ở đồi cát trắng.
Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúcXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên' diễn ra trong khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tinXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.
Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ được phủ vàng 24k độc đáoXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Những sản phẩm gốm được phủ vàng nano 24k độc đáo đang gây chú ý tại Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason của Tiến sĩ Lê Duy Hảo.
'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần nàyXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa MinzyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCMXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay TuấnXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.