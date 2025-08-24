VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.
Theo Đài Truyền hình Việt Nam, các bản tin thời sự của VTV trong các khung giờ: 14h, 16h, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h, 19h, 22h, 1h và Chào buổi sáng sẽ liên tục cập nhật tới khán giả thông tin về tình hình thiên tai cũng như công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng. Các bản tin này sẽ tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.
Ban Chương trình đã linh hoạt điều chỉnh khung lịch phát sóng, phối hợp chặt chẽ với Ban Thời sự để đảm bảo ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình bão số 5 tới người dân. Cùng với đó, Phòng Thời tiết và Môi trường, Ban Thời sự sẽ cùng các đơn vị khối kỹ thuật tham gia tác nghiệp đưa tin về cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão.
Ban Thời sự (Đài THVN) cũng tăng cường sản xuất thêm các chương trình bản tin dự báo thời tiết vào đêm 24/8 và ngày 25/8. Các bản tin này sẽ bám sát diễn biến thực tế, cập nhật liên tục tình hình của bão số 5 và mưa lũ sau bão để hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai để người dân chủ động ứng phó.
Lịch phát sóng Bản tin Bão số 5 trên kênh VTV1 cụ thể như sau:
- Ngày 24/8: Hệ thống bản tin trong ngày: Việt Nam hôm nay, 19h; 23h - Bản tin dự báo thời tiết thời lượng 30 phút.
- Ngày 25/8: Hệ thống bản tin trong ngày: Chào buổi sáng, 1h, 3h, 5h, 10h, 14h, 17h, 22h, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h; 8h - Bản tin dự báo thời tiết thời lượng 15 phút; 10h - Bản tin dự báo thời tiết thời lượng 15 phút; 11h - Bản tin dự báo thời tiết thời lượng 15 phút (hoãn phát sóng Góc nhìn văn hóa).
