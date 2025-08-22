Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránh

Tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, Bằng cùng vợ sang nhà mẹ chơi thì gặp Tâm hớt hải sang thưa chuyện vay nợ bà Phúc 100 triệu, nhưng do sự cố cá chết hàng loạt nên không thể trả nợ đúng hẹn.

Bà Phúc không đòi nợ mà còn động viên Tâm cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, bà nói khi nào có thì trả cũng được, không sao. Bằng thấy vậy liền đi theo Tâm ra phía cổng, đưa tiền cho Tâm và nói: "Tôi cho cháu, chị cầm lấy đi". Bằng khích lệ Tâm: "Em nghĩ, chị và các hộ nuôi cá mà thiệt hại đợt này phải đoàn kết lại vụ này, còn vụ khác nữa chứ".

Mẹ của Thiếu tá Huy cho vay nợ, nhưng Bằng lại muốn xóa nợ để người dân khiếu nại về vụ cá chết hàng loạt. Ảnh VTV

Phó Chủ tịch xã Xuân đang cố giải thích với Chủ tịch xã Thứ về việc cá chết hàng loạt là do yếu tố khách quan, cho rằng người dân chỉ chờ vào đó để đòi đền bù. Ông Thứ yêu cầu Xuân sát sao tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cá chết và dù vì lý do gì thì chính quyền cũng cần đồng hành với bà con và xử lý dứt điểm vấn đề này.

Nhận được cuộc gọi từ thư ký chủ tịch huyện, ông Thứ vội vàng đi gặp để dò hỏi về đánh giá của huyện. Long tiết lộ, các lãnh đạo cấp trên đã nắm được tình hình phức tạp tại xã Tiên Phong, nhất là vấn đề giải quyết đền bù đường ven biển và mỏ đá. Điều này khiến ông Thứ lo lắng: "Chết thật, chuyện này mà các bác cũng biết à?".

Long thẳng thắn cảnh báo: "Bác trưởng dặn riêng anh, Tiên Phong phải phấn đấu đạt chuẩn toàn diện, không để xảy ra tiêu cực, tránh tuyệt đối việc khiếu kiện, khiếu nại đông người hay đơn thư vượt cấp. Không thể để việc nọ xọ việc kia". Điều này khiến ông Thứ khá lo lắng với thực trạng xã nhà.

Chủ tịch xã Thứ có phần lo lắng cho chiếc ghế khi xã đang phát sinh nhiều vấn đề nóng. Ảnh VTV

Chủ tịch xã Thứ hẹn Bằng ăn trưa để bàn chuyện. Bằng khuyên ông Thứ nhanh chóng xử lý dứt điểm trại lợn, đồng thời tính đến việc bỏ cả khu khai thác đá để tránh điều tiếng. Tại nhà hàng Hồng Tơ, ông Thứ lo lắng nói với Bằng: "Tôi nghi cái tay Điền nhà báo lấy cớ xuống viết bài nhưng đang âm thầm điều tra mỏ đá của thằng cháu Tiến nhà tôi".

"Thế thì đơn giản, mời nó về viết bài luôn" - Bằng đáp. Ông Thứ sợ như thế là "vạch áo cho người xem lưng". Nhưng theo Bằng, việc chủ động mời nhà báo viết bài giúp nắm rõ mục đích của anh ta: "Em đố bác trong cơn bão, nơi nào là an toàn nhất?" - Bằng hỏi. "Mắt bão, ai chẳng biết" - ông Thứ đáp.

Doanh nhân Bằng tư vấn cho Chủ tịch xã Thứ về việc xử lý các vấn đề mà người dân khiếu nại. Ảnh VTV

Thiếu tá Huy cùng đồng đội đang sát cánh với dân khắc phục hậu quả cá chết hàng loạt thì bất ngờ nhận cuộc gọi gay gắt từ ông Thứ: "Dân đang tập trung khiếu kiện ở Ủy ban xã. Công an chính quy các cậu về đây không phải để đi vớt cá, cậu về ngay đi!". Thiếu tá Huy vội vàng trở về xã để giải quyết việc dân khiếu kiện.



Ông Thứ trở về từ nhà hàng Hồng Tơ, thấy người dân đang tụ tập ở cổng uỷ ban để yêu cầu tìm rõ nguyên nhân cá chết liền gọi điện yêu cầu Xuân chủ động xử lý tình hình. Với cương vị là phó chủ tịch xã được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề này nhưng Xuân có vẻ né tránh, không trực tiếp ra gặp dân.

