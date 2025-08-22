Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn
GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt những điều không may xảy ra với Oanh từ thua lỗ do mua cổ phiếu, tới chuyện chồng cũ tranh quyền nuôi con... Dường như, cả thế giới quay lưng lại với Oanh đúng nghĩa khi Oanh nhận thông báo mất việc, đồng nghĩa với việc sẽ không thể tiếp tục thuê chị Ngà làm giúp việc cho mình.
Oanh gửi số tiền 2 tháng mà chưa trả chị Ngà, trong niềm vui của chị Ngà vì nghĩ rằng Oanh đã ký được hợp đồng mới. Nhưng Oanh nói ra lời chia sẻ muốn cố mà không thể, đồng thời muốn chị Ngà tìm việc ở trong tòa nhà chung cư nếu nhà nào đó có nhu cầu. Oanh nói lời xin lỗi, không phải đuổi việc mà không có khả năng chi trả tiền lương do mất việc ở công ty.
Trong lúc ngồi ở sân chung cư, còn ám ảnh với câu nói của sếp về cho thôi việc, cũng là tình cờ bé Bắp tới gần để xin lỗi về việc làm vỡ chiếc bình khiến Oanh buông lời quát mắng bé Bắp là "đồ đáng ghét" trong vô thức. Lúc nhận ra bé Bắp và đứng lên thì Oanh làm đổ hộp đồ tài liệu mang từ công ty về. Bé Bắp lo sợ, rối rít xin lỗi và nói rằng không phải là người làm rơi đồ của Oanh.
Sự việc hiểu nhầm không đáng có xảy ra giữa Oanh và Bắp khiến ông Dũng càng cảm thấy ‘mất điểm’ về Oanh. Dù Oanh đã cố gắng thanh minh, nhưng ông Dũng cho rằng đã thấy hết mọi chuyện nên không cần phải nói gì thêm.
Không thể gắng gượng thêm, Oanh cũng chủ động nói lời chia tay với Tuấn vì những áp lực đang đè nặng bản thân. Oanh nói lời chia tay khiến Tuấn ngạc nhiên, tưởng rằng người yêu say nên nói linh tinh. Oanh nhận có uống một chút, nhưng chừng đó là đủ dũng cảm để nói ra lời chia tay.
Tập 24 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 22/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầuXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.
Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránhXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.
Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCMXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.
Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi conXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước CubaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Chủ tịch xã Thứ tìm cách 'lo lót' giữ ghế sau sáp nhậpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều chuyện xảy ra khiến tình hình trong xã căng thẳng, trong khi ông Chủ tịch xã Thứ tìm mọi cách để lo giữ ghế sau khi sáp nhập.
Giọng ca 10X từng giành HCV âm nhạc quốc tế trình làng MV 'Truyền thống Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, ca sĩ Dương Minh Quý (SN 2001) ra mắt MV đầu tay mang tên "Truyền thống Việt Nam" như lời tri ân của thế hệ trẻ dành cho cha ông nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Người dân đội mưa, thức trắng đêm háo hức nhận vé concert 'Việt Nam trong tôi'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi tạm dừng phát vé vào ngày 20/8 để đảm bảo an ninh trật tự, BTC đã tiếp tục tổ chức phát vé miễn phí vào ngày 21 và 22/8.
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.
Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.
Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu viewsXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.