Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt những điều không may xảy ra với Oanh từ thua lỗ do mua cổ phiếu, tới chuyện chồng cũ tranh quyền nuôi con... Dường như, cả thế giới quay lưng lại với Oanh đúng nghĩa khi Oanh nhận thông báo mất việc, đồng nghĩa với việc sẽ không thể tiếp tục thuê chị Ngà làm giúp việc cho mình.

Oanh gửi số tiền 2 tháng mà chưa trả chị Ngà, trong niềm vui của chị Ngà vì nghĩ rằng Oanh đã ký được hợp đồng mới. Nhưng Oanh nói ra lời chia sẻ muốn cố mà không thể, đồng thời muốn chị Ngà tìm việc ở trong tòa nhà chung cư nếu nhà nào đó có nhu cầu. Oanh nói lời xin lỗi, không phải đuổi việc mà không có khả năng chi trả tiền lương do mất việc ở công ty.

Oanh thẳng thắn với chị Ngà giúp việc tìm nhà khác để làm vì đã hết khả năng trả lương.

Trong lúc ngồi ở sân chung cư, còn ám ảnh với câu nói của sếp về cho thôi việc, cũng là tình cờ bé Bắp tới gần để xin lỗi về việc làm vỡ chiếc bình khiến Oanh buông lời quát mắng bé Bắp là "đồ đáng ghét" trong vô thức. Lúc nhận ra bé Bắp và đứng lên thì Oanh làm đổ hộp đồ tài liệu mang từ công ty về. Bé Bắp lo sợ, rối rít xin lỗi và nói rằng không phải là người làm rơi đồ của Oanh.

Sự việc hiểu nhầm không đáng có xảy ra giữa Oanh và Bắp khiến ông Dũng càng cảm thấy ‘mất điểm’ về Oanh. Dù Oanh đã cố gắng thanh minh, nhưng ông Dũng cho rằng đã thấy hết mọi chuyện nên không cần phải nói gì thêm.

Oanh vô tình quát mắng bé Bắp đúng lúc ông Dũng đang ở gần đó chứng kiến hết mọi chuyện.

Không thể gắng gượng thêm, Oanh cũng chủ động nói lời chia tay với Tuấn vì những áp lực đang đè nặng bản thân. Oanh nói lời chia tay khiến Tuấn ngạc nhiên, tưởng rằng người yêu say nên nói linh tinh. Oanh nhận có uống một chút, nhưng chừng đó là đủ dũng cảm để nói ra lời chia tay.

Vì quá mệt mỏi, Oanh đã chủ động nói lời chia tay Tuấn.

Tập 24 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng vào 20h ngày 22/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cầu vồng ở phía chân trời" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.

Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránh GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.







