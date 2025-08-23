'Gia đình Haha', 'Vietnam's Next Top Model', 'Chiến sĩ quả cảm' hứa hẹn 'bùng nổ' cuối tuần này
GĐXH - Chương trình "Gia đình Haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Vietnam's Next Top Model" với nhiều nội dung hấp dẫn sẽ lên sóng VTV trong hai ngày cuối tuần này.
"Gia đình Haha" tập 11: Trải nghiệm miền Tây sông nước
Tập 11 "Gia đình Haha" phát sóng lúc 20h, thứ Bảy (ngày 23/8) trên VTV3 hứa hẹn nhiều nội dung hấp dẫn. Trong tập 11, điểm đến miền Tây sông nước mang đến những câu chuyện đậm nghĩa tình, hồn hậu của người dân địa phương và loạt trải nghiệm đáng nhớ với các thành viên "Gia đình Haha" cùng 2 nghệ sĩ khách mời Thanh Duy, Ái Phương.
Đây cũng là chặng được khán giả bình chọn là rộn ràng lời ca tiếng hát nhất với màn thể hiện nhiệt tình từ Thanh Duy, Bùi Công Nam với những sáng tác cả quen thuộc, cả mới mẻ. Mỗi khi chia tay một điểm đến, "Gia đình Haha" sẽ cùng với người dân địa phương thực hiện những công trình nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm.
Trong lần này, đó sẽ là cùng nhau tạo nên những con đường rực rỡ sắc hoa. Những con đường hoa được xem là một dấu ấn đáng nhớ, từng xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Tây, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu thiên nhiên, hăng say lao động và khát khao làm đẹp cho cuộc sống.
"V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" phần 2: Đen - Hoàng Thùy Linh kết hợp qua "Vị nhà"
Phần 2 của đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" phiên bản 120 phút hứa hẹn sẽ bùng nổ trên kênh VTV3 vào 21h30 tối nay (23/8). Phần 2 sẽ tiếp tục mở ra những không gian âm nhạc đa sắc màu. Đây là nơi khán giả được gặp lại các nghệ sĩ hàng đầu như: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Đen, Quang Hùng MasterD..., cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa.
Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất là sự kết hợp bất ngờ của Đen và Hoàng Thùy Linh trong ca khúc "Vị nhà" – món quà đặc biệt dành tặng riêng cho khán giả V Concert. Bên cạnh đó, những màn trình diễn bùng nổ từ loạt bản hit đình đám... sẽ mang không khí đại nhạc hội tới khán giả truyền hình.
Với sự đầu tư hoành tráng về âm thanh, ánh sáng, cùng sự dẫn dắt của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, V Concert – Rạng rỡ Việt Nam phần 2 chắc chắn sẽ là điểm hẹn khó quên, tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào, tình yêu quê hương đất nước qua âm nhạc đương đại và truyền thống.
"Vietnam's Next Top Model" tập 4: Thí sinh chinh phục thử thách dưới nắng gắt
Trong trích đoạn giới thiệu tập 4, Top 12 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào những thứ thách mới. Khi trở thành thủ lĩnh nhờ giành chiến thắng trong thử thách chụp hình catwalk, Giang Phùng đưa ra một số yêu cầu gây tranh cãi như "Mỗi khi ngủ phải có 2 người đứng cửa canh, bất kể ngày hay đêm".
Chưa rõ liệu đây có phải là một cách tạo tình huống, đẩy cảm xúc của chương trình hay không nhưng cũng phần nào hé lộ rằng các thí sinh sẽ có những cách thể hiện cá tính, quan điểm khác nhau trước vấn đề đưa ra.
Cũng trong tập 4, dưới nắng gắt, gió mạnh và cát trắng trải dài bất tận, các thí sinh phải chinh phục thử thách giữ một tấm lụa khổng lồ ngược chiều gió để phô diễn thần thái. Đây được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực lẫn kỹ năng tạo dáng, tương tác với ống kính.
"Chiến sĩ quả cảm" tập 5: Sự xuất hiện bất ngờ của các nữ nghệ sĩ
Tập 5 "Chiến sĩ quả cảm" sẽ phát sóng lúc 20h Chủ nhật (ngày 24/8) trên VTV3. Chương trình có sự góp mặt của 6 khách mời nữ bí ẩn. Các "bóng hồng" xuất hiện bất ngờ trong vai nạn nhân của một tình huống cháy, tạo ra cuộc chạm mặt bất ngờ đầy thú vị cho 12 chiến sĩ nhập vai.
Các chiến sĩ nhập vai thực hành cứu nạn cứu hộ bằng xe thang và cứu nạn cứu hộ bằng ròng rọc thả chậm từ tòa nhà cao hơn 20m. Song Luân chia sẻ kỷ niệm khó quên với một nữ nghệ sĩ: “Chị ấy tỉnh queo, còn tôi mới là người sợ. Cứu xong thì chị quay ra… trấn an ngược lại tôi”.
Không chỉ dừng lại ở phần huấn luyện, chương trình đẩy lên cao trào đỉnh điểm khi đêm tối ập xuống, 12 chiến sĩ nhập vai lần đầu trải nghiệm cảm giác nhận tin báo cháy vào giữa đêm - một nỗi ám ảnh của người chiến sĩ thực thụ.
