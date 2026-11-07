4 thứ treo ở phòng khách được cho là dễ hao tài, mất lộc
GĐXH - Theo phong thủy, muốn gia đình phú quý, tài lộc hanh thông, gia chủ nên tránh treo 4 thứ này trong phòng khách.
Theo phong thủy, phòng khách là không gian quan trọng, tượng trưng cho bộ mặt và sự thịnh vượng của gia đình. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc khi treo 4 thứ dưới đây để tránh ảnh hưởng đến tài lộc và vận may.
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