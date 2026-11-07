4 thứ treo ở phòng khách được cho là dễ hao tài, mất lộc

Thứ bảy, 14:30 07/11/2026 | Phong thủy
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GĐXH - Theo phong thủy, muốn gia đình phú quý, tài lộc hanh thông, gia chủ nên tránh treo 4 thứ này trong phòng khách.

Theo phong thủy, phòng khách là không gian quan trọng, tượng trưng cho bộ mặt và sự thịnh vượng của gia đình. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc khi treo 4 thứ dưới đây để tránh ảnh hưởng đến tài lộc và vận may.

4 thứ treo ở phòng khách được cho là dễ hao tài, mất lộc - Ảnh 1.
4 thứ treo ở phòng khách được cho là dễ hao tài, mất lộc - Ảnh 1.Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Một căn hộ cũ rộng chỉ 36m², thiếu cả phòng khách lẫn phòng ăn, tưởng như khó đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người. Tuy nhiên, nhờ cải tạo thông minh và cách bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn trở nên tiện nghi, gọn gàng và đủ đầy cho cuộc sống lâu dài.

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