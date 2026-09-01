NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy

Thứ ba, 16:26 01/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hơn 20 năm gắn bó, NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân không chỉ là những đồng nghiệp trên sân khấu mà còn duy trì mối quan hệ đặc biệt như chị em, cô trò. Qua nhiều thăng trầm của nghề diễn, sự yêu thương và trân trọng dành cho nhau vẫn là điều khiến tình cảm giữa họ bền chặt.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 1.NSND Hồng Vân: Thanh xuân của tôi không thể thiếu Hồng Đào

GĐXH - NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào có với nhau gần 40 năm gắn bó, họ không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có cả tình thân.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn sâu đậm với sân khấu kịch phía Nam. Trong hành trình làm nghề, chị không chỉ đứng trên sân khấu mà còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng và đào tạo lớp diễn viên trẻ.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 3.

NSƯT Ốc Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sân khấu của NSND Hồng Vân. Từ những ngày đầu bước vào nghề, cô đã có cơ hội được làm việc, học hỏi và trưởng thành bên cạnh đàn chị. Mối quan hệ ấy theo thời gian không dừng lại ở hai chữ "thầy trò" mà trở thành sự gắn bó giữa những người phụ nữ cùng yêu nghề và hiểu những nhọc nhằn phía sau ánh đèn sân khấu.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 4.

NSƯT Ốc Thanh Vân từng nhiều lần chia sẻ về sự biết ơn đối với sân khấu kịch Hồng Vân. Theo nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là nơi giúp cô có cơ hội khẳng định khả năng diễn xuất mà còn là "ngôi nhà thứ hai" trong sự nghiệp.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 5.

Trong suốt nhiều năm, NSƯT Ốc Thanh Vân và NSND Hồng Vân cùng tham gia nhiều vở diễn, trong đó có những tác phẩm để lại dấu ấn như "Người vợ ma". Hai người cũng từng kết hợp trong: Mẹ và người tình, Căn phòng câm lặng và nhiều chương trình, dự án khác của sân khấu.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 6.

Đáng chú ý, khi NSƯT Ốc Thanh Vân trở lại Việt Nam sau thời gian sinh sống tại Australia, cô nhanh chóng tái xuất sân khấu và tiếp tục đồng hành cùng sân khấu kịch Hồng Vân. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa nữ nghệ sĩ và nơi từng giúp mình trưởng thành không dễ bị khoảng cách địa lý hay những thay đổi trong cuộc sống làm phai nhạt.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 7.

Một trong những câu chuyện cho thấy rõ tình cảm giữa hai nghệ sĩ là việc NSƯT Ốc Thanh Vân quyết định bỏ tiền túi đầu tư cho vở Nguyệt Hạ. Chia sẻ trong một talkshow, nữ nghệ sĩ cho biết cô hiểu những áp lực mà NSND Hồng Vân phải đối mặt để duy trì sân khấu. Sau nhiều năm gắn bó, Ốc Thanh Vân chứng kiến đàn chị vừa làm nghệ thuật vừa phải xoay xở để sân khấu có thể tiếp tục hoạt động

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 8.

Khi được hỏi vì sao sẵn sàng đầu tư cho một vở diễn mà biết trước khó có thể thu hồi vốn, Ốc Thanh Vân trả lời đơn giản rằng "vì thương chị Hồng Vân". Với cô, đó không chỉ là một quyết định về tiền bạc mà còn là cách để san sẻ với người chị đã đồng hành và nâng đỡ mình trong những năm đầu làm nghề.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 9.

Nhờ vậy, mối quan hệ của họ luôn bền chặt theo năm tháng. Tình bạn giữa NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân không phải kiểu gắn bó ồn ào. Họ có những khoảng thời gian mỗi người bận rộn với gia đình, công việc và những lựa chọn riêng, nhưng khi có cơ hội trở lại sân khấu, cả hai vẫn dễ dàng tìm thấy sự ăn ý.

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đa năng và có ảnh hưởng của làng sân khấu, phim ảnh Việt Nam. Chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và màn ảnh, trong đó có các phim như: Gái già lắm chiêu, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu, Nhà bà Nữ... Bên cạnh diễn xuất, NSND Hồng Vân còn nổi bật ở vai trò đạo diễn, quản lý và phát triển sân khấu kịch, góp phần đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đồng thời nhận nhiều giải thưởng, ghi nhận quan trọng trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí".

Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.

NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy - Ảnh 10.Gia đình Ốc Thanh Vân trở lại Úc gây chú ý

GĐXH - Mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình tại Úc. Được biết, đây là kỳ nghỉ của gia đình cô.

 

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