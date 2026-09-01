NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy

'Mùa hè năm ấy': Khánh xin nghỉ việc vì bị 'bóc phốt' quá khứ từng đi tùXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh gặp rắc rối lớn khi bị khách hàng tung tin về quá khứ từng đi tù và việc sử dụng hồ sơ của người khác để làm việc tại công ty bảo vệ.
NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đa năng và có ảnh hưởng của làng sân khấu, phim ảnh Việt Nam. Chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và màn ảnh, trong đó có các phim như: Gái già lắm chiêu, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu, Nhà bà Nữ... Bên cạnh diễn xuất, NSND Hồng Vân còn nổi bật ở vai trò đạo diễn, quản lý và phát triển sân khấu kịch, góp phần đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đồng thời nhận nhiều giải thưởng, ghi nhận quan trọng trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.
Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí".
Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.
GĐXH - Khánh gặp rắc rối lớn khi bị khách hàng tung tin về quá khứ từng đi tù và việc sử dụng hồ sơ của người khác để làm việc tại công ty bảo vệ.
GĐXH - Với vai Nguyên Phong trong bộ phim mang màu sắc huyền sử, Tuấn Trần cho biết anh dành nhiều thời gian chuẩn bị cả về thể lực, lẫn tâm lý để có thể thực sự tin vào nhân vật trước khi thuyết phục khán giả.
Nhan Phúc Vinh cao 1,81 m, duy trì hình thể săn chắc nhờ nhiều năm chạy bộ, đạp xe, bơi và chinh phục các giải thể thao sức bền. Ở tuổi 40, nam diễn viên gây chú ý khi lần đầu công khai chuyện tình cảm, thông báo cầu hôn Khả Ngân thành công sau thời gian dài kín tiếng.
Sau 20 năm, loạt ảnh hiếm của Hồng Nhung thời trẻ được chia sẻ khiến nhiều người nhớ đến nhan sắc thanh tú, nụ cười duyên và thần thái tươi tắn của nữ ca sĩ.
GĐXH - Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vừa công khai tin vui đính hôn. Vợ chồng Khải Anh - Đan Lê và nhiều đồng nghiệp bình luận gây chú ý.
Sau 10 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú và Thùy Dung đều đã bước sang những vai trò mới, có cuộc sống viên mãn.
GĐXH - Diễn viên Trương Phương nổi tiếng với vai Tí Hin trong "Thương nhớ ở ai". Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, hiện tại nữ diễn viên hạnh phúc bên chồng mang quốc tịch New Zealand.
GĐXH - Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã khiến fan trầm trồ khi cùng nhau diện bikini tại hồ bơi. Cặp đôi hoa hậu có hành trình giữ dáng "không phải dạng vừa".
GĐXH - Ca sĩ Isaac từng rơi vào trạng thái trầm cảm trước danh xưng "ca sĩ không hit", thường xuyên bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán.
GĐXH - NSND Tự Long chia sẻ về vai diễn Thầy Mo trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", khẳng định giá trị văn hóa và bản sắc của người Việt. Phim hiện đang có nhiều tranh cãi lớn từ khán giả.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.