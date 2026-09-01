NSND Hồng Vân - NSƯT Ốc Thanh Vân: Từ quan hệ cô trò đến cộng sự tin cậy

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đa năng và có ảnh hưởng của làng sân khấu, phim ảnh Việt Nam. Chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và màn ảnh, trong đó có các phim như: Gái già lắm chiêu, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu, Nhà bà Nữ... Bên cạnh diễn xuất, NSND Hồng Vân còn nổi bật ở vai trò đạo diễn, quản lý và phát triển sân khấu kịch, góp phần đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đồng thời nhận nhiều giải thưởng, ghi nhận quan trọng trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí".

Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.