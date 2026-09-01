Ngoại hình trai đẹp cao 1,81 m vừa cầu hôn Khả Ngân

Vẻ đẹp của ca sĩ Hồng Nhung qua loạt ảnh hiếm cách đây 20 nămGiải trí -
Sau 20 năm, loạt ảnh hiếm của Hồng Nhung thời trẻ được chia sẻ khiến nhiều người nhớ đến nhan sắc thanh tú, nụ cười duyên và thần thái tươi tắn của nữ ca sĩ.
Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh có tin vui, vợ chồng Khải Anh - Đan Lê bình luận gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vừa công khai tin vui đính hôn. Vợ chồng Khải Anh - Đan Lê và nhiều đồng nghiệp bình luận gây chú ý.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau một thập kỷ giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa -
Sau 10 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú và Thùy Dung đều đã bước sang những vai trò mới, có cuộc sống viên mãn.
Trương Phương 'Thương nhớ ở ai': Không để chồng Tây phụ giúp việc nhàGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Trương Phương nổi tiếng với vai Tí Hin trong "Thương nhớ ở ai". Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, hiện tại nữ diễn viên hạnh phúc bên chồng mang quốc tịch New Zealand.
Kỳ Duyên tuổi 30 diện bikini không thua kém nàng hậu họ Đoàn 26 tuổiGiải trí -
GĐXH - Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã khiến fan trầm trồ khi cùng nhau diện bikini tại hồ bơi. Cặp đôi hoa hậu có hành trình giữ dáng "không phải dạng vừa".
Isaac trải lòng về mác 'ca sĩ không hit': 'Buồn là nhẹ, tôi áp lực đến rụng tóc'Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Isaac từng rơi vào trạng thái trầm cảm trước danh xưng "ca sĩ không hit", thường xuyên bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán.
NSND Tự Long phát ngôn gây chú ýGiải trí -
GĐXH - NSND Tự Long chia sẻ về vai diễn Thầy Mo trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", khẳng định giá trị văn hóa và bản sắc của người Việt. Phim hiện đang có nhiều tranh cãi lớn từ khán giả.
Nữ sinh quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Thảo, sinh viên tài chính đến từ Nghệ An, nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô giữ giọng nói quê hương và mong muốn kết nối yêu thương với cộng đồng.
Nghiệm theo đuổi dự án khu sinh thái từ khu đất ven sôngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Nghiệm sẵn sàng đền bù thỏa đáng cho bà con, tạo kế sinh nhai sau khi lấy đất làm dự án khu sinh thái.
Phận đời trái ngược của cặp diễn viên 'Xin hãy tin em' sau gần 30 nămCâu chuyện văn hóa -
Cùng vụt sáng từ "Xin hãy tin em" năm 1997, hai diễn viên Lệ Hằng và Lê Vũ Long sau gần 30 năm có những thay đổi trong sự nghiệp và đời tư.