Ngoại hình trai đẹp cao 1,81 m vừa cầu hôn Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, cao 1,81 m. Anh từng theo học ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ trước khi học diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi tập trung cho phim ảnh, anh vào Top 20 Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành giải Bạc Ngôi sao Người mẫu Thế hệ mới 2009. Chiều cao cùng vóc dáng cân đối trở thành một trong những lợi thế của anh khi bước vào giới giải trí.