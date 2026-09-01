Vẻ đẹp của ca sĩ Hồng Nhung qua loạt ảnh hiếm cách đây 20 năm

Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh hiếm của ca sĩ Hồng Nhung được thực hiện cuối năm 2006. Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn thực hiện, từng được đăng trên Tạp chí Thế giới nghệ sỹ thời điểm đó.

Hình ảnh Hồng Nhung ở thời điểm cuối những năm 2000, gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, thanh tú.

Thời điểm bức ảnh được thực hiện, Hồng Nhung 36 tuổi và đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Hồng Nhung gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, thanh tú. Nữ ca sĩ để tóc dài tự nhiên, diện váy họa tiết xanh - trắng cùng chuỗi vòng cổ màu xanh nổi bật. Gương mặt sáng, làn da mịn và ánh mắt dịu dàng tạo nên vẻ đẹp vừa nữ tính vừa hiện đại. Nụ cười nhẹ và thần thái tự nhiên cũng giúp Hồng Nhung có nét cuốn hút rất riêng.

“Gương mặt thanh tú, nụ cười rất duyên và có nét riêng”, “Đẹp nhẹ nhàng, sang mà không cần cầu kỳ”, “Hồi trẻ chị Bống có vẻ đẹp rất trong trẻo, nhìn vẫn cuốn hút đến giờ”. .. là bình luận của người hâm mộ.

Cô nổi bật với mái tóc dài, gương mặt sáng và thần thái nhẹ nhàng.

Hồng Nhung sinh năm 1970 tại Hà Nội, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 11 tuổi, cô trở thành thành viên đội Họa mi của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và được tới Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh ca khúc đầu tiên Lời chào của em. Sau đó, cô còn đại diện thiếu nhi Hà Nội tham gia các chuyến lưu diễn ở nước ngoài.

Năm 15 tuổi, Hồng Nhung giành Huy chương Vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 ở Hải Phòng. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Ngay từ những năm đầu đi hát, Hồng Nhung đã gây chú ý bởi chất giọng trong trẻo, cách phát âm rõ ràng cùng phong thái trẻ trung. Về sau, cô trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc Việt, thường được nhắc đến cùng Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần trong nhóm 4 diva của Việt Nam.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Hồng Nhung ghi dấu với những sáng tác của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Thanh Tùng...

Hồng Nhung mộc mạc, nữ tính trong loạt ảnh hiếm được chụp cách đây 20 năm.

Đặc biệt, Hồng Nhung có mối duyên sâu đậm với âm nhạc Trịnh Công Sơn, được đánh giá là một trong những giọng ca thể hiện thành công nhất tác phẩm của ông. Trịnh Công Sơn từng viết riêng cho Hồng Nhung ca khúc Thuở Bống là người . Bống là tên gọi thân mật của Hồng Nhung và sau ca khúc này càng trở thành biệt danh quen thuộc rong đời sống nghệ thuật.

Hồng Nhung từng tạo dấu ấn qua nhiều album như Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003) và Khu vườn yên tĩnh (2004).

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc. Năm 2017, cô ra mắt album Phố à, phố ơi về Hà Nội. Năm 2020, cô thực hiện album Tuổi thơ tôi với các ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Năm 2024, Hồng Nhung tổ chức concert và ra mắt đĩa than Bống là ai, trong đó cô làm mới các sáng tác của Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz.

Cuối năm 2024, Hồng Nhung phát hiện bệnh ung thư vú khi đang thực hiện live concert Hồng Nhung hát về Hà Nội . Khi đó, cô vẫn duy trì công việc, uống thuốc đều đặn để không ảnh hưởng đến dự án và đồng nghiệp.

Tháng 1/2025, diva lần đầu tiên công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu, khi phát hiện bệnh, cô sốc và muốn giấu kín. Nhưng sau ca phẫu thuật, nữ ca sĩ đã thay đổi quyết định, lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình. Đến tháng 5/2026, Hồng Nhung cho biết sức khỏe ổn định sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị.

Ở tuổi 56, Hồng Nhung vẫn giữ vẻ tươi tắn cùng thần thái rạng rỡ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sau biến cố sức khỏe, nữ ca sĩ cho biết cô chú ý hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và lắng nghe cơ thể. Hồng Nhung cũng duy trì những thú vui giản dị như trồng cây, cắm hoa để tìm sự thư giãn trong cuộc sống.

Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống của Hồng Nhung cùng hai con cũng nhận được sự quan tâm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ không gian sống rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa giúp cô có cảm giác bình yên sau những giai đoạn nhiều biến động.

Hồng Nhung duy trì phong cách sống tích cực sau biến cố bệnh tật. Trong những chia sẻ gần đây, cô nhiều lần nhấn mạnh lòng biết ơn đối với những điều bình dị và trân trọng sức khỏe.