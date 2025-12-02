NSND Hồng Vân và tài tử phim thập niên 90 có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60

Không chỉ cống hiến cho làng kịch nói phía Nam, NSND Hồng Vân còn tham gia cả phim điện ảnh. Mới đây, chị vào vai bà Hai Hành trong phim "Cưới vợ cho cha". Trong phim này, “cặp đôi hoàn cảnh” dưới sự thể hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu tạo thành chất xúc tác hai nửa trái dấu đầy hài hước và duyên dáng. Là bạn diễn nhiều năm với nhau, hai nghệ sĩ gạo cội phối hợp và tung hứng “diễn như không diễn”, tạo nên bà Hai Hành nũng nịu đáng yêu đối nghịch với ông Sáu Sếu lúc nào cũng khó đăm đăm, nhưng cũng lúc nào lúng túng trước mối tình đầu của mình.