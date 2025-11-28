NSND Hồng Vân gây ngạc nhiên ở tuổi U60

Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai' GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.

Bên cạnh tình cha con và tình làng nghĩa xóm, phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” còn đem đến mối tình già “cười ra nước mắt” của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu.

Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm gây chú ý vì bức tranh cuộc sống miền Tây sống động và đầy ắp cảm xúc, trong đó lồng ghép nhiều chữ “tình” và những bài học quý giá. Bên cạnh câu chuyện chính xoay quanh việc ép con lấy vợ của cha con ông Sáu Sếu và Út Tửng, bộ phim còn đem lại một câu chuyện tình đáng yêu của hai con người từng lỡ duyên nhau.

NSND Hồng Vân "cưa sừng" như thời con gái bên NSƯT Hữu Châu.

Ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) và bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) là mối tình đầu của nhau thời niên thiếu. Họ đã có một cuộc tình đẹp và thơ mộng bên con kênh sau nhà, cho đến khi ông Sáu Sếu bị cha mẹ ép cưới một người vợ theo mai mối và hợp ý ông bà. Không thể cãi lời cha mẹ, mà xa hơn nữa là quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, ông chấp nhận dứt tình với bà Hai Hành để cưới vợ - là mẹ của Út Tửng (Trương Minh Thảo) sau này. Ông Sáu nên duyên mới, còn bà Hai chẳng thể dứt khỏi tình xưa, nên bà ở vậy tới già, trở thành một bà cô “tưng tửng” trong xóm chuyên làm nghề mai mối, trớ trêu thay lại là cái nghề đã làm bà lỡ dở tình duyên một đời.

Trong đoạn trích vừa được đoàn phim “Cưới vợ cho cha” tung ra, bà Hai Hành vẫn luôn giữ dáng vẻ nũng nịu trước ông Sáu Sếu như thuở còn con gái. Ông Sáu tay ôm bó hoa, ngần ngừ một lúc lâu mới ghé nhà bà Hai. Với bà, mối tình đầu này vẫn luôn là niềm vui, bà đã không còn dằn hắt hay thù hận gì ông nữa mà vẫn thương ông, thương luôn cả thằng con trai Út Tửng. Dù với tính cách và cách suy nghĩ “dô diên lụ đạn” - theo lời ông Sáu mô tả - bà Hai Hành toàn có những pha “trời ơi đất hỡi” như tưởng ông cầu hôn mình dù ông Sáu đang nhờ tìm mối cho Út Tửng, hay mua sẵn tã người lớn phòng trường hợp… ông nằm liệt giường, thì sâu bên trong, nguyên nhân vẫn luôn là tình cảm bà Hai luôn gìn giữ cho ông Sáu.

Chị thể hiện nét diễn duyên dáng bên nghệ sĩ đàn anh rất tình và đời.

“Cặp đôi hoàn cảnh” dưới sự thể hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu tạo thành chất xúc tác hai nửa trái dấu đầy hài hước và duyên dáng. Là bạn diễn nhiều năm với nhau, hai nghệ sĩ gạo cội phối hợp và tung hứng “diễn như không diễn”, tạo nên bà Hai Hành nũng nịu đáng yêu đối nghịch với ông Sáu Sếu lúc nào cũng khó đăm đăm, nhưng cũng lúc nào lúng túng trước mối tình đầu của mình.

Đoạn trích còn có sự xuất hiện của một nhân vật khác là mẹ của bà Hai Hành do NSƯT Phi Điểu đảm nhận. Bà có thái độ khó chịu rất rõ đối với ông Sáu, vì sự nhu nhược năm xưa của ông đã khiến con gái bà lỡ dở tình duyên cả đời, và đến giờ bà vẫn còn xót con. Nhân vật này cùng với chuyện tình éo le của ông Sáu - bà Hai khéo léo trở thành một tấm gương soi chiếu của ông Sáu ở những tình huống sau này, khi Út Tửng cật lực phản đối chuyện ép duyên của cha. Ông Sáu nhìn bà Hai, nhìn mẹ của bà vẫn luôn ghét mình, đã nhận ra liệu mình có nên ép con đi vào vết xe đổ năm xưa hay không.

Mối tình già giữa 2 nghệ sĩ trên phim đã trở thành điểm nhấn trong mắt khán giả.

Câu chuyện “mối tình già” giữa ông Sáu Sếu và bà Hai Hành trở thành điểm nhấn đầy duyên dáng trong “Cưới vợ cho cha”. Những khoảnh khắc họ tếu táo tìm lại tình cảm tuổi xế chiều mang đến tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng khiến khán giả nhận ra: có những mối tình ngoài đời lỡ dở cả một đời chỉ vì chữ “bổn phận” đè nặng lên vai mỗi người. Chính sự dang dở ấy trở thành tấm gương phản chiếu để ông Sáu hiểu rằng hạnh phúc không thể ép buộc, và con trai mình xứng đáng có được hạnh phúc do chính tay nó lựa chọn.

“Mối tình già” của ông Sáu Sếu và bà Hai Hành vì thế không chỉ là tuyến truyện gây cười, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng rằng hạnh phúc, dù đến muộn, vẫn xứng đáng được trân trọng.

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" hiện đang chiếu rạp.

Phân cảnh NSND Hồng Vân nũng nịu với NSƯT Hữu Châu.