NSND Trung Anh gây sốc, thoát vai 'bố Sơn' hiền lành để làm nhân vật độc ác
GĐXH - NSND Trung Anh không còn là bố Sơn hiền lành, tâm lý trong "Về nhà đi con". Trong lần trở lại này, ông thể hiện một vai diễn độc ác, cay nghiệt...
Khi xem "Khế ước bán dâu", khán giả sẽ bị sốc trước sự ác độc trong vai diễn ông Tri của NSND Trung Anh. Chính nghệ sĩ cho biết, đây là một vai diễn rất khác so với bản thân ông trước đây.
"Tôi đóng một nhân vật vô nhân tính và ác đến đáng sợ. Một người đàn ông vì tiền bạc mà bán linh hồn, bán vợ con cho quỷ", NSND Trung Anh chia sẻ với Gia đình&Xã hội. Ngoài ra, trong phần giao lưu với khán giả nghệ sĩ gạo cội còn tâm sự, ông hồi hộp vì "không biết mình có làm nên cơm cháo trong vai diễn không".
"Có thể mọi người đã xem thể loại phim này nhiều rồi nhưng với tôi, đây là một dòng phim mới. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ, nhất là với cách thể hiện ở dòng phim mới này. Nhưng đạo diễn Lê Văn Kiệt và các bạn biên kịch đã có một buổi làm việc rất ý nghĩa và tốt với tôi trong quá trình làm phim.
Nói thật, tôi chưa được xem phim nên cũng chưa biết mình đóng hay, đóng dở như thế nào. Nhưng đây là vai trái ngược với những gì tôi từng làm, từng thể hiện từ trước tới nay nên tôi cũng đang rất lo và hồi hộp, không biết nhân vật của tôi có đem lại những điều như tôi mong muốn không. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, bộ phim sẽ thành công rực rỡ và vai diễn của tôi không đến nỗi nào", NSND Trung Anh tâm sự.
Khi xem suất chiếu trước của phim, với những ai là fan của bố Sơn trong "Về nhà đi con" sẽ bị sốc nặng trước cách biến hóa nhân vật của NSND Trung Anh. Đó không phải là một vai diễn phản diện đơn thuần mà là một dạng nhân vật máu lạnh sẵn sàng bán rẻ vợ con, bán rẻ tình cảm gia đình để đổi lấy quyền lực và giàu sang.
Ông Tri của NSND Trung Anh ở trên màn ảnh rộng lộ rõ sự tàn độc qua từng cái nhíu mày, cách nhả thoại và thực sự khiến khán giả bị sợ hãi. Lần đầu tham gia dự án phim tâm linh, kinh dị nhưng NSND Trung Anh đã cố gắng làm tới cùng nhân vật.
NSND Trung Anh chia sẻ với Gia đình&Xã hội, ông đã thoát vai bố Sơn từ rất lâu rồi. Bởi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, ông muốn cho mình những trải nghiệm nhân vật mới để không bị "một màu" trong diễn xuất của mình.
Phim "Khế ước bán dâu" là một thử thách cũng là một cơ hội để NSND Trung Anh làm mới mình trong mắt khán giả. Ông cùng dàn diễn viên trẻ như: Lâm Thanh Mỹ, Tuyết Anh, Trà My, Hữu Vi, Lãnh Thanh đã mang đến cho khán giả một bộ phim tâm linh kinh dị với những cú twist đến nghẹt thở.
Có thể nói, ngoài NSND Trung Anh bật lên với nét phản diện khiến khán giả rùng rợn thì còn có Lâm Thanh Mỹ cũng thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Vào vai con dâu thứ Nhài, dù mới 19 tuổi nhưng cô đã lột tả được nhân vật một xuất sắc trong từng biểu cảm. Từ cảnh mới về làm dâu, Nhài sợ hãi chứng kiến những chuyện lạ trong gia đình chồng, đến cảnh nàng bị ma ám, hay sự giằng xé khi lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình để cứu con. Với khán giả, Lâm Thanh Mỹ đã làm vai diễn của mình một cách trọn vẹn và thu hút được khán giả đến xem phim.
Nói về vai diễn của mình, Lâm Thanh Mỹ chia sẻ cô cảm thấy áp lực khi được giao vai diễn này nhưng khi được đồng hành, tâm huyết của cả đoàn phim, nữ diễn viên đã vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ.
Học trò NSND Trung Anh nhận xét về thầy
Trước phần thể hiện vai diễn của NSND Trung Anh khán giả đã bị thuyết phục, trong số đó có học trò của ông. Cụ thể, hai học trò của NSND Trung Anh là Thanh Huế và Thùy Dương không giấu nổi sự bất ngờ trước vai diễn mới của thầy. Bà chủ sòng bài của "Độc Đạo" chia sẻ: "Thanh Huế vừa được xem xong bộ phim Khế ước bán dâu. Bản thân là sinh viên của thầy Trung Anh, mình đã được xem rất nhiều vai thầy đóng nhưng đây là lần đầu tiên, mình được thấy thầy trên màn ảnh lớn với một vai diễn hoàn toàn khác biệt như vậy. Thật sự là cực kỳ khác. Vậy nên mỗi cảnh quay mình đều thốt lên: wow, sao thầy mình có thể ngầu tới thế".
Còn cô chủ shop của "Đi giữa trời rực rỡ" tiết lộ thầy Trung Anh đã hỏi các học trò của mình có ai muốn đi xem phim không và cả lớp đều nhao nhao xin vé. Thùy Dương vì có lịch tới muộn nên không được ngồi cùng các bạn, khi xem đến những đoạn quay kinh dị, cô đều sợ run và phải nhắn tin cầu cứu trong nhóm lớp. Còn về màn thể hiện của NSND Trung Anh, cô xúc động nói: "Thầy chính là bố của chúng em đấy. Khi xem thầy, em rất xúc động".
NSND Trung Anh muốn truyền lửa nghề cho thế hệ sau. Clip: Đỗ Quyên
Được biết, NSND Trung Anh hiện tại đã về hưu nhưng ông vẫn cống hiến cho nghề một cách đầy nhiệt huyết và đam mê. Ngoài đi diễn, ông còn dạy ở trường. Dù việc dạy có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của NSND Trung Anh nhưng ông vẫn rất tâm huyết. Nam nghệ sĩ gạo cội cho biết, ông muốn tìm thấy những gương mặt yêu nghề, nhiệt với nghề để trao những cơ hội tốt cho họ.
NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trướcGiải trí - 24 phút trước
GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.
Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí - 24 phút trước
GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bốGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.
Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 5 giờ trước
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".
Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờGiải trí
GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.