NSND Trung Anh gây sốc, thoát vai 'bố Sơn' hiền lành để làm nhân vật độc ác

Khi xem "Khế ước bán dâu", khán giả sẽ bị sốc trước sự ác độc trong vai diễn ông Tri của NSND Trung Anh. Chính nghệ sĩ cho biết, đây là một vai diễn rất khác so với bản thân ông trước đây.

"Tôi đóng một nhân vật vô nhân tính và ác đến đáng sợ. Một người đàn ông vì tiền bạc mà bán linh hồn, bán vợ con cho quỷ", NSND Trung Anh chia sẻ với Gia đình&Xã hội. Ngoài ra, trong phần giao lưu với khán giả nghệ sĩ gạo cội còn tâm sự, ông hồi hộp vì "không biết mình có làm nên cơm cháo trong vai diễn không".

Vai diễn ông Tri trong "Khế ước bán dâu" của NSND Trung Anh khiến khán giả bị sốc.

"Có thể mọi người đã xem thể loại phim này nhiều rồi nhưng với tôi, đây là một dòng phim mới. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ, nhất là với cách thể hiện ở dòng phim mới này. Nhưng đạo diễn Lê Văn Kiệt và các bạn biên kịch đã có một buổi làm việc rất ý nghĩa và tốt với tôi trong quá trình làm phim.

Nói thật, tôi chưa được xem phim nên cũng chưa biết mình đóng hay, đóng dở như thế nào. Nhưng đây là vai trái ngược với những gì tôi từng làm, từng thể hiện từ trước tới nay nên tôi cũng đang rất lo và hồi hộp, không biết nhân vật của tôi có đem lại những điều như tôi mong muốn không. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, bộ phim sẽ thành công rực rỡ và vai diễn của tôi không đến nỗi nào", NSND Trung Anh tâm sự.

Khi xem suất chiếu trước của phim, với những ai là fan của bố Sơn trong "Về nhà đi con" sẽ bị sốc nặng trước cách biến hóa nhân vật của NSND Trung Anh. Đó không phải là một vai diễn phản diện đơn thuần mà là một dạng nhân vật máu lạnh sẵn sàng bán rẻ vợ con, bán rẻ tình cảm gia đình để đổi lấy quyền lực và giàu sang.

NSND Trung Anh thừa nhận đây là một vai vô nhân tính. Ảnh: Đỗ Quyên

Ông Tri của NSND Trung Anh ở trên màn ảnh rộng lộ rõ sự tàn độc qua từng cái nhíu mày, cách nhả thoại và thực sự khiến khán giả bị sợ hãi. Lần đầu tham gia dự án phim tâm linh, kinh dị nhưng NSND Trung Anh đã cố gắng làm tới cùng nhân vật.

NSND Trung Anh chia sẻ với Gia đình&Xã hội, ông đã thoát vai bố Sơn từ rất lâu rồi. Bởi là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, ông muốn cho mình những trải nghiệm nhân vật mới để không bị "một màu" trong diễn xuất của mình.

Phim "Khế ước bán dâu" là một thử thách cũng là một cơ hội để NSND Trung Anh làm mới mình trong mắt khán giả. Ông cùng dàn diễn viên trẻ như: Lâm Thanh Mỹ, Tuyết Anh, Trà My, Hữu Vi, Lãnh Thanh đã mang đến cho khán giả một bộ phim tâm linh kinh dị với những cú twist đến nghẹt thở.

NSND Trung Anh đã đẩy cảm xúc của khán giả từ sợ hãi đến phẫn uất trong "Khế ước bán dâu".

Có thể nói, ngoài NSND Trung Anh bật lên với nét phản diện khiến khán giả rùng rợn thì còn có Lâm Thanh Mỹ cũng thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Vào vai con dâu thứ Nhài, dù mới 19 tuổi nhưng cô đã lột tả được nhân vật một xuất sắc trong từng biểu cảm. Từ cảnh mới về làm dâu, Nhài sợ hãi chứng kiến những chuyện lạ trong gia đình chồng, đến cảnh nàng bị ma ám, hay sự giằng xé khi lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình để cứu con. Với khán giả, Lâm Thanh Mỹ đã làm vai diễn của mình một cách trọn vẹn và thu hút được khán giả đến xem phim.

Nói về vai diễn của mình, Lâm Thanh Mỹ chia sẻ cô cảm thấy áp lực khi được giao vai diễn này nhưng khi được đồng hành, tâm huyết của cả đoàn phim, nữ diễn viên đã vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ.

Học trò NSND Trung Anh nhận xét về thầy

Trước phần thể hiện vai diễn của NSND Trung Anh khán giả đã bị thuyết phục, trong số đó có học trò của ông. Cụ thể, hai học trò của NSND Trung Anh là Thanh Huế và Thùy Dương không giấu nổi sự bất ngờ trước vai diễn mới của thầy. Bà chủ sòng bài của "Độc Đạo" chia sẻ: "Thanh Huế vừa được xem xong bộ phim Khế ước bán dâu. Bản thân là sinh viên của thầy Trung Anh, mình đã được xem rất nhiều vai thầy đóng nhưng đây là lần đầu tiên, mình được thấy thầy trên màn ảnh lớn với một vai diễn hoàn toàn khác biệt như vậy. Thật sự là cực kỳ khác. Vậy nên mỗi cảnh quay mình đều thốt lên: wow, sao thầy mình có thể ngầu tới thế".

NSND Trung Anh ngoài đi diễn, ông còn lên giảng đường truyền dạy kiến thức cho học trò.

Còn cô chủ shop của "Đi giữa trời rực rỡ" tiết lộ thầy Trung Anh đã hỏi các học trò của mình có ai muốn đi xem phim không và cả lớp đều nhao nhao xin vé. Thùy Dương vì có lịch tới muộn nên không được ngồi cùng các bạn, khi xem đến những đoạn quay kinh dị, cô đều sợ run và phải nhắn tin cầu cứu trong nhóm lớp. Còn về màn thể hiện của NSND Trung Anh, cô xúc động nói: "Thầy chính là bố của chúng em đấy. Khi xem thầy, em rất xúc động".

NSND Trung Anh muốn truyền lửa nghề cho thế hệ sau. Clip: Đỗ Quyên

Được biết, NSND Trung Anh hiện tại đã về hưu nhưng ông vẫn cống hiến cho nghề một cách đầy nhiệt huyết và đam mê. Ngoài đi diễn, ông còn dạy ở trường. Dù việc dạy có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của NSND Trung Anh nhưng ông vẫn rất tâm huyết. Nam nghệ sĩ gạo cội cho biết, ông muốn tìm thấy những gương mặt yêu nghề, nhiệt với nghề để trao những cơ hội tốt cho họ.