Nữ BTV thời sự có làn da căng mọng ở tuổi 34 nhờ thói quen hàng ngày ít ai biết

Ngoài việc bôi kem chống nắng và che chắn đầy đủ, uống 1 viên vitamin C mỗi ngày còn giúp Mai Ngọc tăng "sức đề kháng" cho làn da. Khả năng chống oxy hóa mạnh của vitamin C có thể bảo vệ làn da, chống lại các tổn thương do tia UV gây ra.