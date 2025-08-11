Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest

Thứ hai, 18:59 11/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phí Linh - nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest, ngoài tài năng còn được đánh giá cao sắc vóc gợi cảm dù đã qua một lần sinh nở.

V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?V FEST và V Concert diễn ra cùng thời điểm, nên chọn đại nhạc hội nào?

GĐXH - VTV liên tiếp công bố hai đại nhạc hội "khủng": V FEST - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Cả hai đều quy tụ dàn sao đình đám, hứa hẹn mang tới những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng thời điểm khiến khán giả không khỏi băn khoăn.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 2.

Phí Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt chương trình ca nhạc, gameshow nổi tiếng như: Giọng hát Việt, Giọng hát Việt Nhí, Bài hát hay nhất...

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 3.

Mới đây, cô còn gây ấn tượng khi trở thành MC dẫn hai đại nhạc hội đình đám V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 4.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 5.

"Góc nghiêng thần thánh" được Phí Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 6.

Trải qua một lần sinh nở, MC Phí Linh giảm cân khá thành công. Cô cho biết, ngoài việc tập luyện và ăn uống, MC Phí Linh về dáng được là nhờ guồng công việc bận rộn.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 7.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 8.

Bên cạnh lối dẫn tự tin, phong cách thời trang khi cá tính, lúc gợi cảm của nàng MC cũng là điểm nhấn làm nhiều người yêu quý.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 9.

Nhờ vậy nên vóc dáng của cô luôn cân đối để diện đồ.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 10.

Những set đồ ôm body thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Phí Linh.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 11.

Sắc vóc bà mẹ một con không phải dạng vừa.

Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest- Ảnh 12.

MC Phí Linh cũng thoải mái diện croptop cùng quần jeans trẻ trung...


 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kỳ Duyên tiếp tục khoe body nóng bỏng với bikini 'kén' da

Kỳ Duyên tiếp tục khoe body nóng bỏng với bikini 'kén' da

Vẻ gợi cảm của người đẹp sở hữu body đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025

Vẻ gợi cảm của người đẹp sở hữu body đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025

Body 'siêu thực' nhờ gym 2-4 tiếng/ngày của H'Hen Niê

Body 'siêu thực' nhờ gym 2-4 tiếng/ngày của H'Hen Niê

Vợ Đặng Văn Lâm tập gym sau 1 tháng sinh mổ, body nóng bỏng ngỡ ngàng

Vợ Đặng Văn Lâm tập gym sau 1 tháng sinh mổ, body nóng bỏng ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Thời trang - 3 giờ trước

GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ

10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõ

Giảm cân - 5 giờ trước

GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Loại ‘thần dược’ dành cho mái tóc, đặc biệt là các vấn đề ngứa da đầu, gãy tóc

Đẹp - 7 giờ trước

GĐXH - Giấm còn được gọi là một loại “thần dược” dành cho mái tóc, đặc biệt là cho những người hay bị các vấn đề như ngứa da đầu hoặc gãy tóc. Dưỡng tóc với giấm, nhất là giấm táo, đã trở thành cách chăm sóc tóc tự nhiên được nhiều người tin dùng.

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Chăm sóc da - 9 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có làn da căng bóng, đẹp và trẻ ở tuổi 39. Bí quyết nào để có được làn da khỏe như thế.

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Bật mí cách làm đẹp không tốn thời gian cho người bận rộn

Đẹp - 11 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ hiện đại phải cố gắng cân bằng rất nhiều thứ. Từ công việc, gia đình cho đến nhu cầu bản thân. Vì thế, mỗi phút đều đáng quý và vẫn muốn bản thân luôn đẹp dù ở bất cứ đâu. Hãy đọc bài viết sau để có bí quyết làm đẹp tiết kiệm thời gian.

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Thời trang - 13 giờ trước

Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Loại vitamin tác dụng thần kỳ đối với tóc, giúp tóc bóng khỏe, dài nhanh

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - B1 hay còn được gọi là thiamine, là loại vitamin quan trọng cho chức năng thần kinh, cơ và tim. Không những cần thiết cho sức khỏe, loại vitamin này còn được biết đến là có nhiều tác dụng thần kỳ đối với tóc.

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viên

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quang

Hình ảnh khác lạ của Hoa hậu Lương Thùy Linh sau 6 năm đăng quang

Đẹp - 1 ngày trước

Sau thời gian gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hiện đại và cá tính.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

Chăm sóc da

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang
Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đẹp
H'Hen Niê khoe bụng bầu trên sàn catwalk, được ông xã chăm sóc 'tận răng'

H'Hen Niê khoe bụng bầu trên sàn catwalk, được ông xã chăm sóc 'tận răng'

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top