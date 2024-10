Nữ cảnh sát trẻ chiến đấu với ung thư giai đoạn cuối: 'Mong con trai 6 tuổi có thêm kí ức về mẹ'

Trong bài viết gửi con trai được chia sẻ trong cuộc thi "Kho báu mặt trời", chị Bùi Thị Hà Thu (32 tuổi) đến từ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã khiến bao người xúc động và cảm phục trước tinh thần chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác để có thêm thời gian nhìn thấy con khôn lớn.

Nữ cảnh sát xinh đẹp, giỏi giang không may bị ung thư vú sau khi hạ sinh con trai đầu lòng

Ngay khi đọc được bài viết chia sẻ của chị Thu, PV Gia đình và Xã hội đã liên hệ trực tiếp để hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Một ngày sau đó, PV nhận được phản hồi của chị Thu qua tin nhắn trên mạng xã hội. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng chị Thu vẫn giữ nguyên cách giao tiếp nhẹ nhàng, chuẩn mực như lúc còn đi làm:

"Chị chào em! Do tin nhắn bị vào mục tin nhắn chờ nên giờ chị mới thấy được tin nhắn của em. Hiện giờ chị vẫn có thể nhắn tin được em ạ. Chị cảm ơn em nhiều nhé!"

Quá trình chia sẻ với PV, chị Thu cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nho Quan, Ninh Bình. Chị Hà Thu tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh nhân dân và bắt đầu công tác tại Công an huyện Mai Sơn từ năm 2012. Chị kết hôn cùng anh Đặng Trung Nghĩa vào tháng 3/2017. Khi sinh hạ con trai đầu lòng được gần 10 tháng, chị thường xuyên đau nhói ngực. Dấu hiệu mỗi lúc một tăng dần nên chị cùng chồng xuống Hà Nội kiểm tra sức khỏe. Kết quả, chị có khối u lớn ở ngực. Khi biết được khối u của mình là u ác tính, chị Thu như chết lặng, đứng không vững.

Hình ảnh nữ cảnh sát trẻ xinh đẹp, luôn nở nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: NVCC)

Bầu trời như sụp đổ trước mắt người mẹ trẻ

Khi biết căn bệnh ung thư vú di căn phổi, chị Thu không khỏi bàng hoàng và đau đớn, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại trước mắt chị. Chị Thu đã khóc rất nhiều, thậm chí không dám tin vào kết luận của bác sĩ.

Phát hiện ung thư vào năm 2019, khi ấy chị mới 27 tuổi, cuộc đời chị còn quá trẻ, còn nhiều ước mơ hoài bão được gia đình hết lòng ủng hộ. Nghĩ đến đứa con trai bé bỏng, ánh mắt long lanh như chú chim non, lúc nào cũng rúc vào vòng tay mẹ, chị lại không cẩm được nước mắt.

Xác định tinh thần không còn nhiều thời gian để sống, nữ chiến sĩ xin bác sĩ hoãn nhập viện, trở về Sơn La tổ chức sinh nhật sớm cho con trai. Chị tranh thủ sắp xếp việc gia đình, dặn chồng cách chăm sóc con rồi quay trở lại Hà Nội để nhập viện.

"Vì con lúc đó mới được 10 tháng nên tôi mới tổ chức sinh nhật sớm cho con. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng mời gia đình, bạn bè. Mình đã nghĩ đó là lần đầu tiên nhưng cũng có thể là lần cuối cùng nên cố gắng làm những gì tốt nhất cho con khi mình có thể."

Lúc này, anh Nghĩa (chồng chị Thu) đã sát cánh bên chị, luôn an ủi chị Thu để chị có thêm động lực cố gắng. Cả hai vợ chồng chị sẽ cùng nhau chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Khoảnh khắc chị Thu và anh Nghĩa hạnh phúc bên con trai. (Ảnh: NVCC)

Gần 5 năm quyết liệt chiến đấu với ung thư như một 'bông hồng thép', nữ cảnh sát trẻ vẫn phải gác lại ước mơ

Khi sốc lại tinh thần, chị Thu đơn giản chỉ là chấp nhận số phận, chị không đặt mục tiêu hay hy vọng gì nhiều. Khoảng thời gian ấy, chị Thu cố gắng sống lạc quan, vui vẻ và tích cực mỗi ngày.

Chị đã quyết định điều trị bệnh tại Bệnh viện 198 - Bộ Công An. Đều đặn cứ 3 tuần 1 lần, chị lại đến bệnh viện điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 5 năm điều trị, chị đã trải qua 78 lần truyền hóa chất, 2 lần xạ gammar knife khối u não và 20 mũi xạ trị khối u vú cùng vô số hoá chất khô, thuốc kháng sinh đi vào cơ thể, chị Thu vẫn đang tiếp tục chiến đấu...

Những ngày mới điều trị hoá chất, chị đau buốt khắp cơ thể, phản ứng với tất cả đồ ăn, thức uống, nhấp ngụm nước hay ngửi mùi lạ cũng nôn. Dù vậy, chị quyết không đầu hàng, tiếp tục ăn lại, thậm chí bịt mũi vừa ăn vừa khóc bởi chị hiểu chỉ ăn mới có sức điều trị.

Chị Thu đã trải qua 78 lần truyền hóa chất, 2 lần xạ gammar knife khối u não và 20 mũi xạ trị khối u vú cùng vô số hoá chất khô, thuốc kháng sinh đi vào cơ thể. (Ảnh: NVCC)

Nhiều lúc chị Thu thấy đau đớn, mệt mỏi muốn từ bỏ, muốn gục ngã nhưng cứ nghĩ đến con là khao khát sống và sức mạnh của một người mẹ trong chị lại trỗi dậy. Đơn giản lúc này, chị chỉ có một mong muốn là cậu con trai bé bỏng của mình không bị mồ côi mẹ. Chị muốn cố gắng hơn nữa từng ngày để mong con có thêm chút ký ức về mẹ.

Hiện nay, tình trạng phổi của chị Thu ngày càng kém dần. Chị từng bị cháy phổi do xạ trị khối u vú. Khối u lớn nhất thậm chí to bằng quả trứng gà. Do tình hình căn bệnh chuyển biến ngày càng nặng, từ sau Tết Nguyên đán 2024, Thu xin nghỉ việc tại cơ quan.

Mong con trai trở thành người thành đạt, mạnh mẽ như mẹ

Gần 5 năm kiên trì điều trị, vài tháng gần đây, sức khỏe chị Thu kém hơn nhiều. Bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, di căn vào phổi, não, xương, khối u vú cũng bị loét, hoại tử, chân bị liệt và sức khỏe kém. Chị chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại được.

Khoảnh khắc chị Thu vui vẻ cùng cậu con trai kháu khỉnh. (Ảnh: NVCC)

Thời gian có lẽ không còn được bao lâu nhưng chi Thu vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày. Đối với chị, một đứa trẻ mồ côi mẹ thì ký ức về mẹ chính là thứ quý giá nhất đối với con trong quãng đời sau này. Chị biết dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thay đổi số phận, con vẫn sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ. Tuy không thể thay đổi kết quả nhưng chị Thu quyết không đầu hàng số phận.

Dù căn bệnh quái ác hoành hành nhưng chị luôn nở nụ cười mạnh mẽ. (Ảnh: NVCC)

"Dù sức khoẻ ngày càng yếu nhưng quan trọng là mình vẫn còn sống và thật may mắn đến thời điểm hiện tại, con mình vẫn còn có mẹ." - chị Thu nói và không ngừng khóc.

Viết nhật ký cho con, kèm bức ảnh gia đình từ lúc Trung Đức vừa lọt lòng cho đến hiện tại khi chuẩn bị bước vào lớp 1, chị mong con trở thành chàng trai mạnh mẽ, biết thấu hiểu, yêu thương mọi người. “Con hãy cố gắng sống mạnh mẽ như cách mà mẹ đã chiến đấu với căn bệnh, mong con trở thành chàng trai thành đạt và có cuộc đời bình an", người mẹ gửi gắm đến con trai.

