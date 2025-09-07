Nữ diễn viên ở nhà phố 100m2: Ly hôn năm 22 tuổi, 10 năm sau có 3 công ty, yêu bạn trai 9 năm không cưới
Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn về tài chính cũng như tình cảm nhưng cô không nghĩ đến chuyện làm đám cưới.
Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011. Cô từng đóng các phim: Sức nặng tình thâm, Giông tố cuộc đời, Muôn mặt cuộc đời, Trại hoa đỏ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1, 2...
Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên 9x còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư với những ngã rẽ bất ngờ. Năm 19 tuổi, Diệp Bảo Ngọc kết hôn với diễn viên Thành Đạt (con trai nghệ sĩ Hai Nhất).
Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Ly hôn ở tuổi 22, Diệp Bảo Ngọc nuôi con – bé Kid là con chung với chồng cũ. Đổ vỡ tình cảm khi tuổi đời mới đôi mươi nhưng Diệp Bảo Ngọc không hối hận. Ngay cả cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ thì cô cũng không nghĩ đó là cái kết tệ bởi cả hai đã có một quãng thời gian rất đẹp.
Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng trao đổi việc nuôi dạy con. Diệp Bảo Ngọc cho hay, mối quan hệ của cô với gia đình chồng cũ rất tốt. "Với tôi, bố Hai Nhất và mẹ Phương luôn là người thân, là bố mẹ. Suốt thời gian qua, tôi luôn giữ liên lạc, cập nhật tình hình sức khỏe của bố qua anh Đạt", nữ diễn viên nói trên tờ Dân Trí.
Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đã có bạn trai. Dù đã yêu nhau hơn 9 năm nhưng cô chưa một lần công khai danh tính, hình ảnh của anh lên mạng xã hội hay với công chúng. Theo Diệp Bảo Ngọc kể, thời điểm ly hôn, cô và bạn trai chỉ là bạn bè. Do quá buồn, cô thường tâm sự với anh, rồi đồng cảm và yêu nhau.
Chia sẻ về bạn trai trên tờ Vietnamnet, diễn viên sinh năm 1993 nói: "Anh ấm áp, bao dung và tử tế. Tôi không dễ động lòng bởi người đẹp trai, giàu có đâu! Anh ấy giỏi giang, biết quan tâm người khác. Cách anh ấy đối với tôi như người trong nhà, suy nghĩ cho tôi về tương lai, công việc, nuôi dạy con,... Lâu ngày, tôi ngưỡng mộ anh ấy".
Diệp Bảo Ngọc cho biết, hai người tâm đầu ý hợp đến mức có thể trò chuyện hàng giờ không chán. Dù đã quen nhau gần 10 năm nhưng cả hai đều không tính đến chuyện kết hôn hay làm đám cưới.
Nói về lý do không kết hôn, diễn viên Làm giàu với ma cho hay, cô xem đám cưới là hình thức chứ không phải do cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Nữ diễn viên cho biết, chính bạn trai là người đã hướng dẫn cô bước vào kinh doanh, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thương trường. Nhờ vậy mà cả hai không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ của nhau.
Cùng với đầu óc nhạy bén, lại mát tay kinh doanh, Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng làm chủ 3 công ty. Nữ diễn viên 9x cho biết, cô tự lập từ năm học lớp 11, không tiêu tiền của cha mẹ nên cũng không tiêu tiền của bạn trai dù anh là doanh nhân giàu có.
Nhiều năm nay, thu nhập chính của cô đến từ kinh doanh thay vì nghệ thuật. Cô hiện kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu, đầu tư vào một công ty phim và dự định đầu tư thêm một số start-up phù hợp.
Hiện tại, Diệp Bảo Ngọc đang sống cùng con trai và người thân trong căn nhà phố 100 m2 tại quận 7, TPHCM. Cô từng nhiều lần chia sẻ về không gian sống của mình lên trang cá nhân.
Diệp Bảo Ngọc hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi cô tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc bên bạn trai. Vì con trai đã lớn, nữ diễn viên cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Khi rảnh rỗi, cô đi tập gym, chạy bộ hoặc boxing, học thêm ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, tiếng Anh.
Nam diễn viên và vai diễn để đời trong 'Chạy án', sự nghiệp thăng hoa nhưng hôn nhân lại nhiều trắc trởGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Việt Anh thành công với nhiều vai diễn khác nhau, nhưng Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” vẫn là vai diễn để đời của nam diễn viên.
Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhânGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng bị mạo danh bán thuốc giảm cân.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.
Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhânGiải trí - 6 giờ trước
Tùng Yuki - nam vệ sĩ quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm và dàn sao quốc tế trong các sự kiện lớn. Hình ảnh của ông mới đây tại đại lễ A80 bất ngờ gây chú ý.
Cuộc sống hiện tại của Khải Anh - Đan Lê ra sao sau khi rời VTV?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết, đạo diễn Khải Anh và vợ là MC Đan Lê đã có tới 25 quen biết, gắn bó trước khi trở thành vợ chồng cách đây 14 năm.
Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dịCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.
Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ýGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thươngThế giới showbiz - 21 giờ trước
GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).
Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa ĐỏGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Dù đã bước vào độ tuổi 30, nhan sắc “hack tuổi” của bà xã diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.