Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'

Thứ tư, 12:54 27/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huyền Lizzie gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ rực rỡ kết hợp khăn choàng đỏ mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80Hồng Diễm gây chú ý trong ngày hợp luyện diễu hành A80

GĐXH - Hồng Diễm cùng nhiều nghệ sĩ với tinh thần tích cực "vượt nắng thắng mưa" trong ngày hợp luyện A80.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 2.

Trước thềm Quốc khánh 2/9, diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp trong trang phục áo dài truyền thống, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 3.

"Cờ đỏ sao vàng mang dáng hình đất nước/ Tuổi trẻ hôm nay giữ khát vọng non sông/ Ngọn lửa niềm tin trao truyền bao thế hệ/ Soi bước ta đi theo lý tưởng sáng ngời. 80 năm Quốc Khánh 2/9", Huyền Lizzie bày tỏ.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 4.

Cô chọn thiết kế áo dài đỏ kết hợp với khăn choàng đỏ, bối cảnh ga tàu có lá cờ Tổ quốc đầy ý nghĩa.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 5.
Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 6.

Trong trang phục giản dị nhưng tinh tế, Huyền Lizzie khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 7.

Bộ ảnh của Huyền Lizzie nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 8.

Nhan sắc của Huyền Lizzie được đánh giá là ngày càng "lên hương", phong cách của nữ diễn viên mang tính trẻ trung, cá tính, gợi cảm.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 9.

Trong video thực hiện bộ ảnh, Huyền Lizzie bày tỏ: ""Nếu có kiếp sau vẫn mong được làm người Việt Nam".

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 10.

Những hình ảnh rực rỡ "hòa bình đẹp lắm" của nữ diễn viên VTV.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 11.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 12.

Nữ diễn viên VTV gây chú ý với bộ ảnh 'hòa bình đẹp lắm'- Ảnh 13.

"Nếu có kiếp sau vẫn mong được làm người Việt Nam", Huyền Lizzie chia sẻ.

An Khánh
