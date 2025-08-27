Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80
GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu mới đây cùng khối Văn hoá - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Cô hạnh phúc và biết ơn khi được nhận được vinh dự này.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ ở phía Nam xung phong xin tham gia diễu hành A80. Cụ thể, tại buổi họp báo Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) mới đây, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết rất nhiều các nghệ sĩ trên khắp cả nước đều muốn tham gia diễu binh, diễu hành với khí thế hừng hực.
Trong đó, NSND Xuân Bắc nhắc đến tinh thần xung phong, quyết tâm được tham gia diễu hành của rapper Đen Vâu. Không chỉ Đen Vâu mà Hoàng Thùy Linh cùng dàn nghệ sĩ như: Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ… cũng xung phong được tham gia diễu hành. Theo NSND Xuân Bắc, các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được về thăm Lăng Bác. Cô viết: "Biết ơn một chuyến về thăm. Sáng nay, Linh và những cô chú, anh chị em Khối Văn hóa - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ.
Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỉ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm Lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá. Mình được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi.
Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, Linh thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hi sinh của cha ông để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình".
Hoàng Thùy Linh cũng kể lại kỉ niệm lúc nhỏ khi được thăm Lăng Bác, cô hồi tưởng: "Cách đây hơn 20 năm, lúc còn là một cô bé, Linh cũng từng vinh dự tham gia đoàn viếng thăm Lăng Bác trong một liên hoan nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi tiêu biểu. Hôm nay lại được viếng Bác khi đã trưởng thành, là một người nghệ sĩ, mình càng tự hào hơn, cứ như được trở về để báo cáo với Bác rằng, mình đã lao động và đã biết ơn vì được đóng góp sức lực cho văn hóa nghệ thuật của nước nhà.
Nhận chiếc Huy hiệu mang tên Bác, không gì lớn hơn động lực và khát khao nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục tận hiến, mới xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông. Vì chúng ta, là người Việt Nam".
Ngoài dòng chia sẻ đầy cảm xúc, Hoàng Thùy Linh còn đăng hình ảnh cô và Đen Vâu. Nhiều người nhận xét họ đẹp đôi và chúc cả 2 luôn hạnh phúc, tỏa sáng trong công việc.
Ảnh: FBNV
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.