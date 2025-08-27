Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80

Thứ tư, 12:30 27/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu mới đây cùng khối Văn hoá - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Cô hạnh phúc và biết ơn khi được nhận được vinh dự này.


Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là một trong những nghệ sĩ ở phía Nam xung phong xin tham gia diễu hành A80. Cụ thể, tại buổi họp báo Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) mới đây, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho biết rất nhiều các nghệ sĩ trên khắp cả nước đều muốn tham gia diễu binh, diễu hành với khí thế hừng hực.

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80- Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh và NSND Xuân Bắc.

Trong đó, NSND Xuân Bắc nhắc đến tinh thần xung phong, quyết tâm được tham gia diễu hành của rapper Đen Vâu. Không chỉ Đen Vâu mà Hoàng Thùy Linh cùng dàn nghệ sĩ như: Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ… cũng xung phong được tham gia diễu hành. Theo NSND Xuân Bắc, các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào khi được về thăm Lăng Bác. Cô viết: "Biết ơn một chuyến về thăm. Sáng nay, Linh và những cô chú, anh chị em Khối Văn hóa - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ.

Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỉ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm Lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá. Mình được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi.

Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, Linh thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hi sinh của cha ông để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình".

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80- Ảnh 3.

Tập thể anh chị em nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao.

Hoàng Thùy Linh cũng kể lại kỉ niệm lúc nhỏ khi được thăm Lăng Bác, cô hồi tưởng: "Cách đây hơn 20 năm, lúc còn là một cô bé, Linh cũng từng vinh dự tham gia đoàn viếng thăm Lăng Bác trong một liên hoan nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi tiêu biểu. Hôm nay lại được viếng Bác khi đã trưởng thành, là một người nghệ sĩ, mình càng tự hào hơn, cứ như được trở về để báo cáo với Bác rằng, mình đã lao động và đã biết ơn vì được đóng góp sức lực cho văn hóa nghệ thuật của nước nhà.

Nhận chiếc Huy hiệu mang tên Bác, không gì lớn hơn động lực và khát khao nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục tận hiến, mới xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông. Vì chúng ta, là người Việt Nam".

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80- Ảnh 4.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu.

Ngoài dòng chia sẻ đầy cảm xúc, Hoàng Thùy Linh còn đăng hình ảnh cô và Đen Vâu. Nhiều người nhận xét họ đẹp đôi và chúc cả 2 luôn hạnh phúc, tỏa sáng trong công việc.

Ảnh: FBNV

Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ &quot;đi sớm về khuya&quot; tham gia hợp luyện diễu hành A80Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ 'đi sớm về khuya' tham gia hợp luyện diễu hành A80

GĐXH - Diễn viên Thu Trang tâm sự, con trai thường xuyên hỏi mẹ về lý do đi sớm về muộn suốt 14 ngày qua...

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 26 phút trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Giải trí - 15 giờ trước

Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

Xem nhiều

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc
Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top