Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Hai nữ sinh Hải Phòng là Trần Phương Thảo và Phạm Thùy Dung đang là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp khi lọt top 50 Miss World Vietnam 2025.
Hải Phòng không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp mà còn là quê hương của nhiều tài sắc vẹn toàn. Nơi đây đã sản sinh ra những hoa hậu nổi tiếng như Phạm Thị Mai Phương (Hoa hậu Việt Nam 2002), Nguyễn Thị Huyền (Hoa hậu Việt Nam 2004) và Phạm Hương (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015).
Năm nay, tại Miss World Vietnam 2025, đại diện nhan sắc đất Cảng, ngoài Lê Phương Quyên (2003) còn có Phạm Thùy Dung (2006) và Trần Phương Thảo (2005).
Trần Phương Thảo (SN 2005)
"Tôi mong gia đình tự hào về những bước đi ấy, đồng thời dùng khả năng và trái tim của mình để lan tỏa các giá trị ý nghĩa, giúp đỡ những người cần được sẻ chia. Với tôi, vẻ đẹp không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà nằm trong cách ta sống trọn vẹn và tạo nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng", người đẹp sinh năm 2005 cho biết.
Phạm Thùy Dung (SN 2006)
Khu nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi Taylor Swift sẽ tổ chức đám cướiGiải trí - 18 phút trước
GĐXH - Theo Page Six, nữ ca sĩ 35 tuổi muốn tổ chức hôn lễ với Travis Kelce tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Ocean House ở Watch Hill, Rhode Island.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà NộiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội với doanh nhân Tùng Anh. Bố mẹ chồng và cô dâu gây ấn tượng với sự trẻ trung trong ngày đặc biệt.
Đời buồn của nghệ sĩ Bình Tinh: Mất liên tiếp 4 người thân, gánh cả gia tộcGiải trí - 2 giờ trước
Bình Tinh hiện là một trong những nghệ sĩ cải lương tiêu biểu nhất thế hệ trẻ đương thời. Để đạt được vị trí này, chị đã trải qua một hành trình đầy chông gai, thăng trầm.
BTV chương trình 'Chuyển động 24H' giấu mặt con gái mới sinh vì lý do gì?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân - người dẫn chương trình của "Chuyển động 24H" mới sinh con gái được 3 tháng. Tuy nhiên, thay vì khoe hình ảnh của con, người đẹp lại muốn giấu vì một lý do nói ra ai cũng thấu hiểu.
Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với TúXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Duyên - vợ sắp cưới của Bách tỏ ra nghi ngờ giữa anh và Tú có mối quan hệ trên mức tình cảm hàng xóm.
Mua biệt thự triệu đô ở Mỹ cho bố mẹ, Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên từng giàu có và nổi tiếng đến mức nào?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Được mệnh danh là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam", Ngô Mỹ Uyên nhiều năm qua luôn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, sự nghiệp đa tài và khối tài sản trải dài từ Việt Nam đến châu Âu, Mỹ.
Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?Thế giới showbiz - 7 giờ trước
Đảm nhiệm vai Mỹ Vân - con gái ông trùm "điêu đứng" vì Biên trong "Cách em 1 milimet" là diễn viên Thảo My - gương mặt mới trên sóng giờ vàng.
BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTVCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
BTV Đinh Phương Nam chia sẻ về ca làm việc từ 17h đến 5h30 sáng, cách vượt áp lực công việc, duy trì sức khỏe, cân bằng cuộc sống sau gần 10 năm gắn bó với VTV.
Thân thế con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long vừa vướng thông tin đã ly hôn chồngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Theo chồng nữ nghệ sĩ, họ chia tay trong hòa bình.
Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thậtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.