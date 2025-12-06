Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh Đại học Ngoại thương gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với học vấn và nhan sắc.

Hải Phòng không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp mà còn là quê hương của nhiều tài sắc vẹn toàn. Nơi đây đã sản sinh ra những hoa hậu nổi tiếng như Phạm Thị Mai Phương (Hoa hậu Việt Nam 2002), Nguyễn Thị Huyền (Hoa hậu Việt Nam 2004) và Phạm Hương (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015).

Năm nay, tại Miss World Vietnam 2025, đại diện nhan sắc đất Cảng, ngoài Lê Phương Quyên (2003) còn có Phạm Thùy Dung (2006) và Trần Phương Thảo (2005).

Trần Phương Thảo (SN 2005)

Phương Thảo sinh năm 2005, tại Hải Phòng, là sinh viên Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, Phương Thảo từng lọt vào chung khảo Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 hồi tháng 10.

Chia sẻ lý do đến với Miss World Vietnam 2025, Phương Thảo cho biết không phải với một câu chuyện đã hoàn thiện, mà với khát vọng viết tiếp hành trình tuổi trẻ của chính mình.

Theo Phương Thảo, mỗi trải nghiệm tại cuộc thi là một dấu mốc trưởng thành – nơi cô nỗ lực, cống hiến và hiểu mình rõ hơn từng ngày.

"Tôi mong gia đình tự hào về những bước đi ấy, đồng thời dùng khả năng và trái tim của mình để lan tỏa các giá trị ý nghĩa, giúp đỡ những người cần được sẻ chia. Với tôi, vẻ đẹp không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà nằm trong cách ta sống trọn vẹn và tạo nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng", người đẹp sinh năm 2005 cho biết.

Phạm Thùy Dung (SN 2006)

Phạm Thuỳ Dung đang là sinh viên năm hai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đến với Miss World Vietnam 2025, Thùy Dung không xem cuộc thi là nơi để tỏa sáng cá nhân, mà là cơ hội để lan tỏa ánh sáng nhỏ bé của mình đến những trái tim cần sự giúp đỡ.

Gần đây, Thùy Dung đã tham gia dự án "Sợi chỉ đỏ", một dự án ý nghĩa của các bạn sinh viên dành sự quan tâm đến các bệnh nhân mắc bệnh phong tại trại phong Xuân Mai, Hà Nội. Dự án này đã giúp cô thấu hiểu hơn về những khó khăn mà những người bệnh phong đang phải đối mặt.

Ngoài việc học tập, Thuỳ Dung còn có niềm đam mê với bóng đá, các hoạt động thể thao ngoài trời và đặc biệt là cắm hoa. Cô chia sẻ rằng, cắm hoa mang lại cho cô sự bình yên và nguồn cảm hứng cho mỗi ngày.