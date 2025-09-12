Nữ MC VTV sinh năm 2004: IELTS 8.5, từng giành học bổng toàn phần Mỹ
Sinh năm 2004, nữ MC VTV Hà Thảo Trang gây chú ý với bảng thành tích ấn tượng như điểm IELTS 8.5, học bổng toàn phần Chính phủ Mỹ, 2 lần nhận học bổng Nhật Bản.
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa ra mắt Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi kênh được phát sóng 24/7 hoàn toàn bằng tiếng Anh, mang đến nhiều bản tin và chương trình chuyên sâu hấp dẫn, phục vụ khán giả trong và ngoài nước.
BTV Hà Thảo Trang thu hút sự chú ý khi dẫn kênh Vietnam Today.
Ngay sau những ngày đầu phát sóng, đội ngũ biên tập viên (BTV) của kênh nhận được “cơn mưa lời khen” nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc, phát âm chuẩn, lối dẫn dắt trôi chảy và chuyên nghiệp. Trong đó, cái tên Hà Thảo Trang đang được chú ý đặc biệt khi đảm nhận bản tin thời sự cùng chuyên mục Weekly Asian Highlights (Điểm tin châu Á hàng tuần).
Thảo Trang gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình trẻ trung, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói truyền cảm. Khả năng dẫn bằng tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu tự nhiên và cách truyền đạt lôi cuốn giúp cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.
Trên trang cá nhân, nữ BTV bày tỏ niềm tự hào khi được trở thành một phần của Vietnam Today. Cô cũng tiết lộ trước buổi dẫn sóng đầu tiên, bản thân mất ngủ vì lo lắng và áp lực, song cuối cùng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những khoảnh khắc trên sóng truyền hình được Thảo Trang chia sẻ lại trên Threads và nhận về nhiều bình luận tích cực.
Hà Thảo Trang sinh năm 2004, là sinh viên năm 3 Học viện Ngoại giao. Cô sở hữu nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ. Cô đạt IELTS 8.5, trong đó kỹ năng Nói cũng đạt 8.5 điểm - lợi thế lớn để theo đuổi nghề dẫn tiếng Anh.
Thảo Trang có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và 4 năm quản lý, thành lập dự án tin tức. Hồi đầu năm 2025, cô vượt qua tỉ lệ cạnh tranh khắc nghiệt chỉ 2% để giành học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Mỹ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 790 triệu đồng).
Không chỉ vậy, Thảo Trang từng 2 lần giành học bổng từ Nhật Bản, trong đó có chương trình trao đổi văn hóa tại tỉnh Gunma. Cô cũng nhiều lần là đại diện sinh viên của Học viện Ngoại giao trong các sự kiện hợp tác quốc tế, bao gồm chương trình trao đổi Việt Nam – Nhật Bản hay hoạt động đón các đoàn nguyên thủ cấp cao.
Trước khi gắn bó với Vietnam Today, Thảo Trang từng là cộng tác viên của chương trình IELTS Face-Off trên VTV7 – sân chơi quen thuộc của những người trẻ yêu thích tiếng Anh. Thành tích học tập xuất sắc cùng trải nghiệm đa dạng giúp cô nhanh chóng được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ MC – BTV trẻ.
Thảo Trang còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giao lưu văn hóa quốc tế. Cô tham gia nhiều chương trình hợp tác sinh viên, khẳng định hình ảnh năng động, bản lĩnh và hội nhập.
Với ngoại hình sáng, khả năng ngoại ngữ vượt trội và bản lĩnh trên sóng truyền hình, Hà Thảo Trang đang trở thành gương mặt trẻ đầy triển vọng của kênh Vietnam Today.
