Con trai Trọng Tấn gây chú ý ở tuổi 21, thừa hưởng nhiều 'gen trội' từ bố nổi tiếng
GĐXH - Vũ Tấn Đạt - con trai cả của ca sĩ Trọng Tấn - ở tuổi 21 thu hút sự chú ý khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát đầy nội lực.
Con trai Trọng Tấn không áp lực khi có bố là nghệ sĩ nổi tiếng
Trọng Tấn là giọng ca nổi bật trong làng nhạc đỏ Việt Nam. Ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình viên mãn. Đặc biệt, Trọng Tấn có hai người con giỏi giang, trong đó con trai Vũ Tấn Đạt đang nhận được nhiều sự chú ý khi vừa giành giải nhì Phong cách Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.
Ban đầu định thi dòng nhạc nhẹ, Tấn Đạt sau đó chuyển sang dòng nhạc thính phòng, phù hợp với chất giọng nội lực thừa hưởng từ Trọng Tấn. Anh lựa chọn biểu diễn "Sông Đăkrông mùa xuân về" - ca khúc gắn liền với tên tuổi của bố mình.
"Khi biết tôi đi thi hát, bố mẹ rất ủng hộ và đầu tư. Bố nói đây là cuộc thi chất lượng, nhiều nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội và khắp đất nước đã thành danh nên sẽ là cơ hội để tôi cọ xát với nghề", Vũ Tấn Đạt nói.
Giọng ca trẻ sinh năm 2004 chia sẻ thêm, bố Trọng Tấn là một người tâm lý, luôn động viên các con trong cuộc sống.
"Bố thường rất nhẹ nhàng, không bao giờ "lên gân lên cốt" nên chúng tôi rất nể phục. Nhiều người nghĩ bố khó tính nhưng không phải, bố rất thoải mái. Tôi không áp lực khi bố nổi tiếng, sẽ cố gắng phấn đấu để có chỗ đứng riêng, để không bị gọi là con trai của Trọng Tấn", Tấn Đạt tâm sự.
Trước nhận xét giọng hát giống bố, Tấn Đạt dí dỏm chia sẻ dù đã nỗ lực tạo dấu ấn riêng, nhưng "giọng hát đã nằm trong gen", khó có thể khác hoàn toàn.
Về phía Trọng Tấn, anh cho biết luôn ủng hộ những quyết định cũng như lựa chọn của con trai. "Sự trưởng thành của con là niềm vui lớn của bố mẹ. Vững tin tiếp bước và thành công trên con đường âm nhạc con nhé", "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn nói về nỗ lực của con.
Vũ Tấn Đạt thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát"
Thừa hưởng giọng ca nội lực từ cha và visual sáng sân khấu
Vũ Tấn Đạt sinh năm 2004, sở hữu ngoại hình điển trai, làn da sáng, sống mũi cao cùng phong cách trẻ trung, hiện đại. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng ban đầu anh không theo học thanh nhạc mà theo học khoa Trống Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến năm thứ ba, Trọng Tấn tình cờ phát hiện con trai có năng khiếu ca hát và thử cho con luyện thanh.
Ngay sau đó, Tấn Đạt chuyển sang học hệ trung cấp Thanh nhạc tại cùng Học viện, bước vào quá trình rèn luyện bài bản dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố. Theo Trọng Tấn, dù mới học chưa đầy một năm, Tấn Đạt đã bộc lộ sự bản lĩnh, tự tin và tố chất làm nghệ sĩ.
Năm 2021, trong chương trình "Con đường âm nhạc", Trọng Tấn lần đầu đưa con trai lên sân khấu lớn, song ca "Áo mùa đông" – một ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Khi đó, dù mới 16 tuổi khi ấy, cậu bé khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì giọng hát rõ, sáng, truyền cảm, có màu sắc riêng và đặc biệt là phong thái rất "đàn ông", vững chãi.
Hiện tại, ở tuổi 21, Tấn Đạt sở hữu ngoại hình điển trai, làn da sáng, sống mũi cao cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Những bức ảnh đời thường của anh chàng khi được chia sẻ lên mạng xã hội đều nhận được lượt tương tác lớn.
Từ hình ảnh lịch lãm trong trang phục vest đen, đến style năng động, đời thường cùng áo polo, sneakers, Tấn Đạt cho thấy sự linh hoạt và cá tính rõ nét trong gu ăn mặc – một điểm cộng không nhỏ giúp anh trở thành gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong showbiz nếu lựa chọn con đường chuyên nghiệp.
Những bức ảnh đời thường của anh chàng khi được chia sẻ lên mạng xã hội đều nhận được lượt tương tác lớn.
