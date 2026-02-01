Nữ ca sĩ xinh đẹp mang quân hàm Thượng uý, là quán quân 2 cuộc thi âm nhạc lớn
Là quân nhân chuyên nghiệp mang hàm Thượng úy, nữ ca sĩ này gây chú ý khi từng đăng quang Quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc lớn.
Ca sĩ Thu Thủy được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành Thanh nhạc và là học trò của NSND Hà Thuỷ. Cô hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với quân hàm Thượng úy.
Trước khi mang quân hàm Thượng úy, Thu Thủy đã là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc qua nhiều sân chơi lớn. Cô từng gây chú ý tại X-Factor mùa đầu tiên và dừng chân ở top 10 trong sự tiếc nuối. Sau đó, học trò của NSND Hà Thủy liên tiếp khẳng định tên tuổi khi giành giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2016 và đăng quang Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2017.
Không chỉ thành công tại các cuộc thi truyền hình, Thu Thủy còn sở hữu nhiều giải thưởng chuyên môn như Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân 2018, Huy chương Bạc Liên hoan Đường 9 Xanh 2019, Giải Ba Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2015… Những thành tích này giúp cô được đánh giá là một trong những giọng ca nổi bật của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Sở hữu giọng hát nội lực, ngoại hình xinh đẹp, Thu Thuỷ hiện đang là cái tên được đông đảo khán giả yêu quý qua nhiều ca khúc như Mình yêu nhau bình yên thôi, Lửa ấm, Vợ lính, Cho một lần đất nước được sinh ra,... hay album Thu trong Thuỷ,...
Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt MV Đảng dẫn lối thời đại – sáng tác của nhạc sĩ Tường Minh. Ca khúc mang tiết tấu nhanh, giai điệu tươi sáng, màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần lạc quan và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới. Theo Thu Thủy, quá trình thực hiện MV diễn ra trong thời gian ngắn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm.
Ca khúc "Đảng dẫn lối thời đại".
Chia sẻ về động lực thực hiện dự án, Thu Thủy cho biết cô luôn ý thức rõ trách nhiệm của một nghệ sĩ – quân nhân trong việc lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Với cô, âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn là cách tri ân thế hệ đi trước, đồng thời góp phần mang đến những khoảnh khắc tinh thần ý nghĩa cho công chúng.
Về đời tư, Thu Thủy hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Minh Quân – người bạn đời, đồng thời là bạn diễn ăn ý của cô trên sân khấu. Minh Quân sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được định hướng theo học khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước khi lựa chọn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Ít ai ngờ, ấn tượng ban đầu giữa hai người lại không mấy suôn sẻ. Thu Thủy từng chia sẻ rằng cô không có nhiều thiện cảm với Minh Quân khi cả hai cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc, bởi vẻ ngoài khá lạnh lùng, ít nói của anh. Tuy nhiên, qua thời gian làm việc chung, nữ ca sĩ dần nhận ra Minh Quân là người hài hước, chân thành và mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Thu Thủy và Minh Quân xem mối quan hệ của mình là “đúng người, đúng thời điểm”, khi cả hai đều đã trải qua những va vấp nhất định trong tình cảm và đủ chín chắn để đồng hành lâu dài. Cùng chung đam mê âm nhạc, họ trở thành một cặp song ca ăn ý, đồng thời là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trong cuộc sống.
Vợ chồng Thu Thủy gần như không có những mâu thuẫn lớn. Cả hai chọn lối sống bình lặng, tập trung làm nghề. Với nữ ca sĩ, điều đáng tự hào nhất là vợ chồng có thể sống bằng nghề, chỉ làm âm nhạc nhưng vẫn đủ đầy và an yên.
"Vợ chồng tôi có quan điểm sống, làm việc giống nhau nên hòa hợp. Cả hai không quá tham vọng hay mong cầu những điều cao sang nên thấy bằng lòng với những thứ đang có ", Thu Thủy nói.
