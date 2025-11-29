Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

Tham gia dự án phim mới Gia đình trái dấu (đạo diễn Vũ Trường Khoa) của VTV, NSƯT Kiều Anh đã có những phút trải lòng về chuyện tình cảm. Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, ít ai nghĩ Kiều Anh đến nay vẫn mong chờ gặp được người phù hợp để bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô làm mẹ đơn thân khi còn trẻ và ở tuổi U50 Kiều Anh vẫn mong chờ một tình yêu "có thể khiến người ta sống chết vì nhau".

Kiều Anh và Hoàng Hải vào vai vợ chồng trong phim Gia đình trái dấu.

Trong phim Gia đình trái dấu dấu, Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.

Sau buổi ra mắt phim, Kiều Anh đã tâm sự về cuộc sống riêng: "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng. Tôi giờ vẫn muốn gặp được người đàn ông yêu mình như mối tình đầu năm 18 tuổi. Ngày ấy, họ trân trọng, yêu thương tôi vô cùng nhưng tôi lại còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn. Thế nhưng, sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn thấy phải là tình yêu như thế thì mình mới có thể tiến tới hôn nhân".

Kiều Anh chia sẻ với báo chí tại buổi ra mắt phim Gia đình trái dấu.

Kiều Anh cũng tiết lộ, cô trải qua vài mối tình, đã làm mẹ nhưng đến nay vẫn chưa được lấy chồng đúng nghĩa.

Hơn 30 tuổi, sau khi chia tay người yêu cũ, cô phát hiện mình có bầu nhưng không thể quay lại với bạn trai, cô quyết định trở thành mẹ đơn thân. Thời điểm đó, cô gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi con, phải gửi con về Thái Nguyên cho bà ngoại để tập trung phát triển công việc. Khi ổn định mới đón con về ở. Hiện tại, con trai Kiều Anh đã được 12 tuổi, là chỗ dựa về tinh thần cho cô. Cô cho biết, con trai hiểu chuyện, tình cảm, còn động viên mẹ kết hôn.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi tháng 8.2020 Kiều Anh từng thông báo về việc "đã kết hôn", đồng thời chia sẻ hình ảnh đôi bàn tay của mình và "một nửa" cùng đeo nhẫn cưới. "Tôi đã âm thầm tẩm bổ tình yêu từ lâu, hạnh phúc khi kết hôn lần đầu. Ở tuổi U39, tôi nghĩ không cần khoe khoang mà nên giữ chuyện tình cảm cho riêng mình", cô chia sẻ trên trang cá nhân thời điểm đó.

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, ít ai nghĩ Kiều Anh đến nay vẫn mong chờ gặp được người phù hợp để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tâm sự với Ngoisao ngay sau khi công khai chuyện kết hôn, Kiều Anh cho biết, cô chia sẻ vì chồng hay hỏi "tại sao chúng mình yêu nhau mà em không công khai". Tuy nhiên, dù thông báo chuyện kết hôn nhưng nữ diễn viên vẫn giấu danh tính và hình ảnh của chồng. Kiều Anh cho biết, cô giữ kín vì muốn giữ cuộc sống bình yên cho người thân của mình. Cô chỉ tiết lộ, ông xã sinh năm 1986, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dù kém cô 5 tuổi nhưng Kiều Anh cho biết, chồng cô là một người bình thường chứ không phải là đại gia hay thiếu gia. "Bạn ấy trẻ tuổi nhưng cực kỳ chín chắn và đàn ông. Không chỉ đẹp trai, bạn ấy còn tốt tính".

Kiều Anh vẫn mong chờ tình yêu đích thực để bước vào hôn nhân.

Tuy nhiên, năm 2024 Kiều Anh gây tò mò khi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái mong muốn được làm cô dâu ở tuổi 43. Đáng chú ý, nữ diễn viên ám chỉ vẫn đang độc thân, "tìm hoài mà không thấy chú rể, tủi thân ghê ấy".

Và hiện tại, Kiều Anh cho biết, đường tình duyên của cô gặp nhiều trắc trở, thuộc số "hồng nhan bạc phận". Dù đã hạ tiêu chuẩn đến 30-40% rồi mà vẫn chưa gặp được ai khiến cô cảm thấy muốn bước vào hôn nhân.

Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với phim truyền hình. Vai diễn khiến cô tạo nên ấn tượng với khán giả là nhờ sự phát hiện của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim Phía trước là bầu trời (phát sóng năm 2001). Có được khởi đầu thuận lợi nhưng Kiều Anh không theo đuổi nghiệp diễn mà tập trung vào múa ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hơn 10 năm sau cô mới quay trở lại phim truyền hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình đã mang lại giải thưởng "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2023 cho Kiều Anh.

Trailer phim Gia đình trái dấu