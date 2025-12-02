Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt Nam

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân GĐXH - Ốc Thanh Vân và chồng mới đây đã kỉ niệm 17 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng ở Thái Lan.

Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành huy chương Bạc. Trên trang cá nhân của NSƯT Ốc Thanh Vân, cô đã dành những lời biết ơn: "Vũ trụ dường như đã chứng giám cho những nỗ lực của ê-kíp suốt thời gian qua. Biết ơn và biết ơn".

NSƯT Ốc Thanh Vân đạt giải HCV cá nhân.

NSND Hồng Vân - "bà trùm" của sân khấu kịch phía Nam cũng để lại dòng bình luận động viên Ốc Thanh Vân vì thành tích xứng đáng. Các nghệ sĩ khác như MC Cát Tường, Lâm Thị Vỹ Dạ, Đỗ Hà Trí Quang, Bình Tinh... cũng dành những lời chúc mừng chân thành đến NSƯT Ốc Thanh Vân.

Đây là tin vui lớn sau khi trở về Việt Nam của NSƯT Ốc Thanh Vân. Sau những nỗ lực cho ngành sân khấu kịch, cô lại gặt hái thêm thành tích mới. Trước khi có được sự nghiệp ổn định như hiện tại, nữ nghệ sĩ cũng bắt đầu từ con số 0.

NSƯT Ốc Thanh Vân quê ở Hải Phòng, cô khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự được biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí". Từ đây, cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.

Hiện tại NSƯT Ốc Thanh Vân hoạt động ở sân khấu Kịch Hồng Vân.

NSƯT Ốc Thanh Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả khi hoạt động từ sân khấu kịch, đóng phim truyền hình, điện ảnh và MC. Tuy nhiên, có nhiều năm, cô gần như vắng bóng, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho mục tiêu riêng cũng như dành thời gian cho các con.

Dù không hoạt động sôi nổi như trước nhưng thỉnh thoảng, nữ diễn viên 8X vẫn góp mặt trong một vài dự án điện ảnh, đóng kịch ở sân khấu Hồng Vân. Cô cho biết ở hiện tại, bản thân làm nghệ thuật để trả ơn Tổ nghề chứ không vì muốn nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền. Bằng những đóng góp từ tâm của mình, năm 2024, cô nhận danh hiệu cao quý NSƯT.

NSƯT Ốc Thanh Vân và 3 con.

Cũng trong năm 2024, cô có ý định sang Úc định cư, tuy nhiên, sau đó, NSƯT Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam sau quãng thời gian trải nghiệm cảm xúc xa gia đình. Trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc vì được gần gia đình. Nữ NSƯT vừa bận rộn với công việc diễn xuất, vừa tất bật với dẫn chương trình.