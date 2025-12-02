Nữ NSƯT quê Hải Phòng có tin vui lớn sau gần một năm trở về Việt Nam
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân từng dành thời gian định cư ở Úc nhưng cuối cùng cô vẫn trở về Việt Nam vì quá nhớ quê hương. Sau gần một năm trở về quê nhà, cô nhận được tin vui lớn.
Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành huy chương Bạc. Trên trang cá nhân của NSƯT Ốc Thanh Vân, cô đã dành những lời biết ơn: "Vũ trụ dường như đã chứng giám cho những nỗ lực của ê-kíp suốt thời gian qua. Biết ơn và biết ơn".
NSND Hồng Vân - "bà trùm" của sân khấu kịch phía Nam cũng để lại dòng bình luận động viên Ốc Thanh Vân vì thành tích xứng đáng. Các nghệ sĩ khác như MC Cát Tường, Lâm Thị Vỹ Dạ, Đỗ Hà Trí Quang, Bình Tinh... cũng dành những lời chúc mừng chân thành đến NSƯT Ốc Thanh Vân.
Đây là tin vui lớn sau khi trở về Việt Nam của NSƯT Ốc Thanh Vân. Sau những nỗ lực cho ngành sân khấu kịch, cô lại gặt hái thêm thành tích mới. Trước khi có được sự nghiệp ổn định như hiện tại, nữ nghệ sĩ cũng bắt đầu từ con số 0.
NSƯT Ốc Thanh Vân quê ở Hải Phòng, cô khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự được biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí". Từ đây, cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.
NSƯT Ốc Thanh Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả khi hoạt động từ sân khấu kịch, đóng phim truyền hình, điện ảnh và MC. Tuy nhiên, có nhiều năm, cô gần như vắng bóng, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho mục tiêu riêng cũng như dành thời gian cho các con.
Dù không hoạt động sôi nổi như trước nhưng thỉnh thoảng, nữ diễn viên 8X vẫn góp mặt trong một vài dự án điện ảnh, đóng kịch ở sân khấu Hồng Vân. Cô cho biết ở hiện tại, bản thân làm nghệ thuật để trả ơn Tổ nghề chứ không vì muốn nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền. Bằng những đóng góp từ tâm của mình, năm 2024, cô nhận danh hiệu cao quý NSƯT.
Cũng trong năm 2024, cô có ý định sang Úc định cư, tuy nhiên, sau đó, NSƯT Ốc Thanh Vân quyết định trở về Việt Nam sau quãng thời gian trải nghiệm cảm xúc xa gia đình. Trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc vì được gần gia đình. Nữ NSƯT vừa bận rộn với công việc diễn xuất, vừa tất bật với dẫn chương trình.
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn épXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân và tài tử phim thập niên 90 có cuộc sống viên mãn ở tuổi U60Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi U60 có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư bên tài tử thập niên 90 - diễn viên Lê Tuấn Anh.
NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Tuổi U60, NSƯT Hữu Châu nói cuộc sống mình đủ đầy nên không mong cầu bất cứ điều gì. Dẫu độc thân, anh không thấy cô đơn, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày từ đồng nghiệp, học trò và khán giả.
Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếngThế giới showbiz - 14 giờ trước
GĐXH - Con gái mới sinh của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương.
NSND Hồng Vân đón tin vui ở tuổi U60Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi U60 đã đón nhận tin vui, thông tin này nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả.
Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thúXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.
Diễn viên Huyền Sâm chia tay ekip phim 'Lằn ranh' dù vai diễn chưa lên sóngGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Huyền Sâm kết thúc những cảnh quay và nói lời chia tay với ekip sản xuất phim "Lằn ranh".
Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả ViệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.
Miss World Vietnam 2025 lộ diện top 50, nhiều thí sinh khiến fan sắc đẹp chú ýGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Miss World Vietnam 2025 đã chính thức công bố Top 50 xuất sắc, nhiều ứng viên tiềm năng đã lộ diện khiến fan sắc đẹp chú ý.
4 á hậu gương mặt đẹp nhất Việt Nam càng ngắm càng mê là ai?Giải trí
4 á hậu: Phương Nhi, Tú Anh, Vũ Thúy Quỳnh và Trương Thị May là những gương mặt được đánh giá sở hữu đường nét cuốn hút, càng ngắm càng mê.