Nữ trợ lý tiếp tục 'thả thính' chồng giám đốc của Mỹ Anh

Trong tập 8 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã phát sóng, Kim Ngân (Việt Hoa) mua cà phê cho chị cửa hàng trưởng. Không ngờ trong lúc Kim Ngân vào buồng thay đồ, Lan - một nữ đồng nghiệp xấu tính đã lén đổ muối ớt vào ly cà phê. Ngay sau đó, Kim Ngân bước ra nhận thấy nhiều hạt muối ớt còn rơi đầy xung quanh ly cà phê. Cô liền nghĩ ra chiêu chơi lại nữ đồng nghiệp kia cho cô ta uống cà phê muối ớt.



Nhận tin nhắn của khách VIP hẹn tới cửa hàng lấy bộ trang sức cao cấp, Kim Ngân vui sướng tới mức hét toáng lên. Cô vội tới cửa hàng nhưng đã bị đồng nghiệp bẫy phấn hoa khiến Kim Ngân dị ứng, sưng mặt phải tới gặp bác sĩ. Trong lúc đó, nữ đồng nghiệp xấu tính đã ở cửa hàng để tiếp đón vị khách của Ngân.

Đồng nghiệp xấu tính đã tìm mọi cách để tranh khách hàng của Kim Ngân. Ảnh VTV

Tại bệnh viện, Kim Ngân mắng Toàn (Tô Dũng đóng) vì đã lo lắng thái quá, khiến vợ áp lực mà suýt bỏ thai. "Không ai giàu sau một đêm, mà cũng chẳng ai chết đói sau một vài ngày" - Kim Ngân khuyên Toàn. Toàn nhẹ nhàng thể hiện sự tiếp thu lời góp ý của Ngân.



Về nhà, Toàn dậy sớm nấu cháo cho vợ, lại còn gọi điện tới công ty xin cho vợ nghỉ làm. "Đang bầu bí làm gì cũng nhẹ nhàng thôi" - Toàn vừa nhắc vợ. Anh bưng cháo ra tận bàn cho vợ ăn, khiến Trúc Lam xúc động, hạnh phúc.

Đúng lúc này, mẹ Toàn từ quê lên. Vừa gặp con trai, bà đã tát Toàn một cái đau điếng vì tội suýt để vợ bỏ thai. Nhân đây, Toàn mới nói ra sự khổ tâm vốn giấu kín lâu nay của mình. Anh bị ám ảnh quá khứ nghèo khó của gia đình, lúc đó bố vì kiếm tiền để lo cho em của Toàn mà phải bỏ mạng, nhưng cuối cùng em Toàn cũng không qua khỏi.

Vì thế, Toàn muốn phải có sự chuẩn bị tốt về kinh tế rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hiện tại, cơ quan Toàn sắp sáp nhập, lo bị mất việc. Tuy vậy, mẹ Toàn vẫn khuyên con trai phải đối diện, chứ không nên "ngồi đó mà lo lắng". Bà cấm Toàn suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Toàn bị mẹ đẻ tát vì suýt làm vợ bỏ con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tâp phim, thấy chồng ngồi một mình ở sân tập thể, Trúc Lam xuống ngồi trò chuyện cùng. Cô trách chồng không cho mình biết chuyện công ty sắp sáp nhập, nguy cơ mất việc. Toàn vẫn không hết lo âu vì sắp có em bé. "Đừng để em đứng ngoài những lo toan của anh. Công việc có thể mất, tiền có thể kiếm lại nhưng gia đình chỉ có một" - Trúc Lam chia sẻ với chồng.

Lam không chỉ được chồng chăm sóc, mà mẹ chồng còn hết hầm chim bồ câu lại đến cháo cá chép cho con dâu tẩm bổ. Hơn lúc nào hết, cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

Trúc Lam cảm thấy ấm áp khi đươc chồng, mẹ chồng quan tâm. Ảnh VTV

Trong khi đó, nữ nhân viên Phương tự nấu cơm ở nhà để mang tới chỗ làm, tiện chuẩn bị cho giám đốc Đăng (Doãn Quốc Đam) một suất. Đăng vô tư ăn mà không nhận ra nữ nhân viên này có sự quan tâm đặc biệt với mình. Thấy vậy, một nam nhân viên khác tên Huy hô hào anh em ra "thụ lộc" của giám đốc.



Mỹ Anh (Phương Oanh) vừa về đến nhà đã định nấu ăn cho chồng thì Đăng nói đã ăn cơm ở chỗ làm. "Phương nấu cơm mang đi, tiện nấu cho anh một suất" - Đăng nói với vợ. Mỹ Anh sững người vì thông tin này, nhưng cô vẫn thể hiện sự vui vẻ trước mặt chồng.

Nữ nhân viên Phương tiếp tục thể hiện sự quan tâm quá đà với giám đốc Đăng. Ảnh VTV

Tập 9 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 27/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.