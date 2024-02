Nườm nượp du khách, phật tử khắp nơi trên cả nước đổ về chùa Tam Chúc khai Xuân Giáp Thìn 2024

Hàng loạt chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức tại chùa Tam Chúc dịp xuân Giáp Thìn 2024 GĐXH - Chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc (Kim Bảng - Hà Nam) dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu cùng các sự kiện nổi bật như: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thực hiện nghi thức rước nước đến 3 địa điểm là Điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao.

Nhận định lượng du khách đến chùa Tam Chúc đông trong những ngày đầu năm, Ban quản lý chùa đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du Xuân.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự.

Tại các điểm nghỉ chân dường như không còn chỗ trống (Ảnh: Bảo An)

Theo ban quản lý chùa Tam Chúc cho biết: "Nhà chùa đã bố trí khoảng 20 chiếc thuyền lớn. Bên cạnh đó còn sắp xếp thêm hơn 100 xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, thiếu phương tiện phục vụ du khách".

Được biết, hiện nay, giá vé vào chùa Tam Chúc có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 270 đến khoảng hơn 400 nghìn đồng. Tùy theo sở thích, nhu cầu tham quan của từng người, du khách có thể lựa chọn các loại giá vé khác nhau.

Du khách kéo về chùa Tam Chúc tham quan đông nghìn nghịt xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật (Ảnh: Bảo An)

Phật tử và du khách tham quan tại chùa Tam Chúc (Ảnh: Bảo An)

Trước đó, một du khách người nước ngoài ghé thăm chùa Tam Chúc cho biết, anh rất bất ngờ với sự hiếu khách của người dân Việt Nam và rất yêu mến con người nơi đây. Chính vì vậy, anh quyết định sẽ lấy vợ và định cư tại Việt Nam.

Anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi). (Ảnh: TL)

"Người Việt Nam rất gần gũi và thân thiện. Có lẽ, đó cũng là lý do mà tôi rất yêu nơi này. Bên cạnh đó, cách mà người Việt Nam thể hiện trong ngày lễ Tết truyền thống cũng rất thú vị. Được ghé thăm chùa Tam Chúc, tôi thấy cảnh quan đẹp vô cùng, ai ai cũng cảm thấy háo hức để được tham quan nơi này nên chờ đợi họ một chút cũng không sao."

Chị Nguyễn Minh Tuyết (Hà Nam) - du khách ghé thăm chùa Tam Chúc cho biết: "Trước đây, tôi đã từng ghé thăm chùa Tam Chúc ngay từ khi mới làm, chưa có nhiều kiến trúc được xây dựng như bây giờ. Phải nói phong cảnh bây giờ rất đẹp, thực sự ai cũng nên ghé thăm một lần nơi đây để biết đến ngôi chùa đẹp, to, rộng như thế này."

Theo thông tin PV tìm hiểu, quần thể du lịch chùa Tam Chúc tọa lạc tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chùa Tam Chúc là điểm du lịch tâm linh khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, năm 2019, chùa Tam Chúc được chọn là điểm tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, mỗi năm có rất nhiều Phật Tử tứ phương đến dâng hương lễ bái cũng như hàng triệu lượt khách tham quan đến tham quan chùa.

