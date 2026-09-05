Ô tô chở 6 người mất lái đâm trạm thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương

| Xã hội

TPO - Đang lưu thông từ đường dẫn để vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, ô tô 7 chỗ chở 6 người trên xe bất ngờ mất kiểm soát, liên tiếp tông vào các dải bê tông phân làn rồi lao thẳng vào trụ mái che của trạm thu phí rồi mới dừng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/9, ô tô 7 chỗ do một nam tài xế (hơn 50 tuổi) điều khiển, chở theo 5 người, lưu thông trên đường dẫn hướng vào cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Khi xe đến khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng, Đồng Tháp) bất ngờ mất lái. Lúc này, ô tô đâm vào dải bê tông phân làn phía bên trái, sau đó dội ra và tiếp tục quét vào dải bê tông phía bên phải. Chưa dừng lại, xe lao thẳng lên dải phân cách rồi tông trực diện vào trụ cột mái che của trạm thu phí rồi mới dừng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến hai túi khí phía trước của xe bung, rất may tài xế cùng 5 người đi cùng trên xe đều an toàn.

Tại hiện trường, phần đầu xe 7 chỗ hư hỏng nặng và áp sát vào trụ cột mái che trạm thu phí.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
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