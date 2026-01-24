Biến chứng sau sinh khiến bạn gái nam diễn viên nổi tiếng lên bàn mổ 2 lần và cảm thấy "dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết"

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Harper's Bazaar mới đây, nữ siêu mẫu Hà Tuệ (He Sui), bạn gái nam diễn viên Trần Vỹ Đình, lần đầu chia sẻ chi tiết về cú sốc sau sinh.

Theo đó, trong lần kiểm tra sức khỏe hậu sản, các bác sĩ phát hiện cô có cục máu đông trong tử cung, buộc phải tiến hành một ca phẫu thuật thứ hai để hút dịch.

Trải nghiệm lên bàn mổ lần nữa ngay sau khi sinh con khiến Hà Tuệ rơi vào trạng thái suy sụp, vừa đau đớn về thể chất, vừa mệt mỏi về tinh thần.

Song song với đó là áp lực chăm con sơ sinh, những đêm mất ngủ vì em bé khóc không rõ nguyên nhân, cùng sự thay đổi nội tiết tố khiến cô nhiều lần cảm thấy bất lực và thất vọng.

Hà Tuệ tiết lộ lần kiểm tra sức khỏe sau sinh, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung. Do đó, cô phải lên bàn mổ lần hai để hút dịch.

Hà Tuệ thừa nhận, dù đã chuẩn bị tâm lý, việc làm mẹ vẫn mang đến quá nhiều điều mới mẻ mà cô chưa từng trải qua.

Chia sẻ về quan điểm cá nhân, Hà Tuệ cho biết cô không cảm thấy áp lực trước vấn đề tuổi tác.

Nữ người mẫu thẳng thắn bày tỏ rằng với một người làm nghề thời trang, điều quan trọng nhất không phải tuổi trẻ mà là "sức sống" bao gồm tinh thần chuyên nghiệp, sự tự nhận thức về bản thân và khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

Giống như nhiều bà mẹ trẻ khác, Hà Tuệ đang học lại từ đầu những kiến thức nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, quá trình ấy không hề dễ dàng khi cơ thể và cảm xúc của cô liên tục biến động sau sinh.

Sự mất cân bằng hormone khiến những cảm giác tiêu cực trở nên rõ rệt hơn, đòi hỏi cô phải học cách chấp nhận và thích nghi từng ngày.

Cú sốc về thể chất và tinh thần từ ca phẫu thuật, cùng áp lực nuôi con khiến Hà tuệ cảm thấy "dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết".

Để cân bằng giữa vai trò làm mẹ và sự nghiệp, Hà Tuệ hiện chủ động hoãn các công việc yêu cầu làm việc từ xa dài ngày, chỉ nhận những dự án ngắn hạn.

Cô thừa nhận bản thân không yên tâm nếu phải đi công tác qua đêm và không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào giữa lịch trình công việc và việc chăm sóc con.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Hà Tuệ gây xôn xao mạng xã hội khi bất ngờ công bố đã chào đón con trai đầu lòng với diễn viên Trần Vỹ Đình. Trong suốt thai kỳ, nữ siêu mẫu gần như "ở ẩn", không hoạt động trên mạng xã hội, khiến thông tin lên chức mẹ của cô trở thành điều bất ngờ lớn đối với người hâm mộ.

Sau khi công khai chuyện gia đình, Hà Tuệ dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ đời sống cá nhân.

Cuối năm 2025, cô từng đăng tải dòng tâm sự đầy cảm xúc gửi đến bạn trai và con trai: "Khi năm 2025 khép lại, tôi nhận ra năm qua đã thay đổi thế giới của tôi theo cách tuyệt vời nhất. Mỗi ngày bên bạn đều tựa như một món quà quý giá mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình cần đến… Thật hạnh phúc khi có bạn trong tất cả những năm mới sắp tới của tôi".

Trần Vỹ Đình bên con trai. Ảnh: Weibo

Về phía Trần Vỹ Đình, nam diễn viên từng lý giải quyết định công khai con với công chúng. Anh cho biết mong muốn khi con đủ lớn để hiểu chuyện, cậu bé sẽ biết rằng sự ra đời của mình là món quà vô giá và là nguồn dũng khí để bố mẹ đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống.

Đáng chú ý, chỉ 40 ngày sau ca phẫu thuật hậu sản, Hà Tuệ đã xuất hiện trên trang bìa Harper's Bazaar với thần thái chuyên nghiệp và nhan sắc rạng rỡ.

Tại đây, cô thẳng thắn đề cập đến những kỳ vọng khắt khe của xã hội dành cho các bà mẹ, khi họ thường bị mặc định phải mạnh mẽ như "siêu nhân".

"Đừng mong đợi các bà mẹ phải là siêu anh hùng", Hà Tuệ nhấn mạnh, cho rằng ngay cả khi có sự hỗ trợ y tế tốt nhất, những thách thức sau sinh vẫn rất lớn, tạo áp lực nặng nề lên phụ nữ.

Cô mong công chúng có cái nhìn cảm thông hơn trước những biến động cảm xúc hậu sản và dành nhiều sự hỗ trợ tinh thần cho các bà mẹ.

Trần Vỹ Đình không chỉ là ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ mà còn là một "thiếu gia" chính hiệu. Ảnh: WBNV.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985 tại Hong Kong (Trung Quốc), xuất thân trong gia đình giàu có, sở hữu khối tài sản lớn từ bất động sản và hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Lão cửu môn, Cổ kiếm kỳ đàm, Túy linh lung, Hộc Châu phu nhân…

Trong khi đó, Hà Tuệ sinh năm 1989, là một trong những siêu mẫu châu Á thành công nhất trên sàn diễn quốc tế, từng 7 năm liên tiếp trình diễn cho Victoria's Secret và là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi năm 2015, cô gần như không công khai đời tư cho đến khi tin vui về con trai đầu lòng với Trần Vỹ Đình được xác nhận.

Cách chăm sóc thời kỳ hậu sản để tránh biến chứng như bạn gái nam diễn viên Trần Vỹ Đình

Hậu sản là giai đoạn kéo dài khoảng 5–6 tuần sau khi sinh con, được xem là thời điểm vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của người mẹ. Trong quãng thời gian này, hầu hết các cơ quan trong cơ thể sản phụ, đặc biệt là cơ quan sinh dục, sẽ dần trở về trạng thái gần như trước khi mang thai. Riêng tuyến vú tiếp tục phát triển để đảm nhiệm chức năng tiết sữa nuôi con.

Thời kỳ hậu sản thường được nhận biết thông qua những thay đổi sinh lý rõ rệt như sự co hồi của tử cung, quá trình tiết sản dịch, hiện tượng lên sữa hoặc tiết sữa, cùng nhiều biến động khác của cơ thể. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe sau sinh đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của người mẹ cũng như sự phát triển của trẻ sơ sinh.

Theo các thống kê y tế, có tới khoảng 60% trường hợp tử vong ở phụ nữ xảy ra trong giai đoạn hậu sản, trong đó gần một nửa rơi vào 24 giờ đầu sau sinh. Đáng chú ý, khoảng 2/3 số ca tử vong ở trẻ sơ sinh xảy ra trong vòng 28 ngày đầu đời. Những con số này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm sóc hậu sản đúng cách, không chỉ đối với người mẹ mà còn với cả em bé.

Thực tế cho thấy, nếu sản phụ không được chăm sóc đầy đủ và khoa học sau sinh, nguy cơ gặp phải các bệnh lý hậu sản hoặc biến chứng nguy hiểm là rất cao. Do đó, để phòng ngừa rủi ro và giúp cơ thể hồi phục hiệu quả, mẹ bỉm cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tổng thể của bản thân trong giai đoạn nhạy cảm này.

Bên cạnh chăm sóc thể chất, sức khỏe tinh thần của mẹ sau sinh cũng cần được chú trọng. Ảnh minh họa

Sau khi sinh con, cơ thể người mẹ thường rơi vào trạng thái đau nhức, suy nhược và mệt mỏi. Đây là lúc cơ thể cần được đào thải những chất dư thừa tích tụ trong suốt thai kỳ, đồng thời từng bước phục hồi năng lượng và chức năng sinh lý. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối các nhóm chất sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình lành thương và hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Bên cạnh chăm sóc thể chất, sức khỏe tinh thần của mẹ sau sinh cũng cần được chú trọng. Việc thường xuyên lo âu, căng thẳng hoặc suy nghĩ tiêu cực có thể khiến tinh thần trì trệ, dễ rơi vào trạng thái chán nản, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm sau sinh. Vì vậy, sản phụ nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, chia sẻ cảm xúc với người thân để cân bằng tâm lý.

Chế độ sinh hoạt khoa học cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Mẹ bỉm nên vận động nhẹ nhàng bằng các bài tập phù hợp với thể trạng, tắm nước ấm và duy trì giấc ngủ từ 8–9 tiếng mỗi ngày để cơ thể có đủ thời gian hồi phục năng lượng.

Ngoài ra, việc giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vùng âm đạo và hậu môn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa nhiễm trùng hậu sản. Sản phụ cần vệ sinh nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh, không đưa bất kỳ vật gì vào âm đạo, đồng thời thay băng vệ sinh thường xuyên. Quan hệ vợ chồng chỉ nên được thực hiện khi sản dịch đã hết hoàn toàn và cơ thể người mẹ thực sự sẵn sàng.

Chăm sóc sức khỏe hậu sản đúng cách không chỉ giúp người mẹ nhanh chóng phục hồi mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hành trình nuôi con khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu đời.