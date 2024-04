Ông chồng ở Thái Bình suýt mất mạng vì sốc đột ngột khi 'yêu' cấp tập

Suýt mất mạng vì sốc đột ngột khi yêu

Trường hợp của chồng chị Lê Thúy An trú tại Vũ Thư, Thái Bình là điển hình. Chồng chị An đã có một đời vợ. Sau khi ly hôn 3 năm sau anh mới cưới chị An về. Đêm tân hôn, anh hồi hộp mong chờ vì mình sắp được làm chồng lần nữa. Nhưng do buổi chiều uống nhiều rượu, khi vừa yêu vợ thì anh đã gục ngay trên bụng vợ, người lạnh toát, da trắng bệch. Chị An vội vàng ra gọi mẹ chồng vào giúp đỡ. Bà cụ lấy ít gừng giã ra, chị An đổ gói sâm mua từ mấy hôm trước cho anh uống. Nhờ thế mà cứu được chồng khỏi nguy cơ tử vong. Sau đó chị gọi xe cấp cứu đưa chồng lên Bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chồng chị bị “thượng mã phong”.



Sau này, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị An đều rất lo lắng sợ tai nạn xảy ra lần nữa. Sức khỏe của chồng chị cũng giảm sút đi rất nhiều. Nói về trường hợp của chồng chị An, các bác sĩ tại bệnh viện này cho biết do mất sức sau đám cưới, lâu ngày không quan hệ nên anh bị căng thẳng.

Ảnh minh họa.

Cách cấp cứu thượng mã phong: Chị em nên học

Lương y Vũ Quốc Trung (Hà Nội) trả lời trên một trang báo cho biết, thượng mã phong là một cách nói phổ thông. Trên thực tế là hiện tượng bị sốc đột ngột, xử lý không thỏa đáng có thể dẫn đến đột tử. Phần nhiều xảy ra ở nam giới mới lấy vợ có thể chất yếu đuối hoặc mắc bệnh mãn tính, có thể xảy ra ở nam giới lâu ngày mới gặp vợ.

Thượng mã phong - đông y gọi là thoát tinh hoặc thoát dương. Đây là hiện tượng nam giới vốn tư chất yếu đuối, lại thêm mệt mỏi quá sức căng thẳng tinh thần, sinh hoạt tình dục quá nhiều lần dẫn đến mức thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục gây ra khiến sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, tay chân co giật, lạnh toàn thân, mạch đập vô cùng yếu.

Khi có các triệu chứng biểu hiện trên người vợ cần nghĩ ngay ra đó là hiện tượng thượng mã phong và nạn nhân có thể nguy hiểm tới tính mạng. Theo thạc sĩ Trung các chị em phụ nữ cần tìm hiểu về các biện pháp sơ cứu thượng mã phong và các bài thuốc đơn giản gối đầu giường để khi có tai nạn xảy ra có thể cấp cứu kịp thời, giúp nạn nhân thoát được nguy cơ trụy mạch tử vong.

Phương pháp cấp cứu thượng mã phong, theo lương y Vũ Quốc Trung, người nữ không nên sợ hãi, bối rối, hãy nhanh chóng dùng kim bạc hoặc một thứ kim loại có đầu tù như kẹp tóc chọc mạnh vào xương cụt (huyệt trường cường) của người chồng đồng thời lấy móng tay ấn vào huyệt nhân trung (Huyệt nằm ở vùng rãnh mũi – môi) làm cho tri giác phục hồi nhanh chóng. Một mặt làm hô hấp nhân tạo rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Tuyệt đối không được do tâm lý xấu hổ mà không dám hô hấp nhân tạo, làm chậm cấp cứu dẫn tới tử vong.

Nếu tình hình cho phép, có thể dùng sâm phụ bao gồm nhân sâm 12 g, phụ tử chín 9 g hoặc thang hồi dương cấp cứu gồm phụ tử 9 g, gừng khô 5 g, bột nhục quế 3 g sắc uống.

Để đề phòng thượng mã phong, lương y Vũ Quốc Trung cho biết cả hai vợ chồng đều cần phải có một số hiểu biết nhất định, kiêng giao hợp trong tình trạng mệt mỏi, quá sức, thể lực yếu, bệnh đã lâu. Ngoài ra, trong đêm tân hôn hoặc lâu ngày mới gặp mặt không nên uống quá nhiều rượu trước khi giao hợp. Không nên quá căng thẳng về tinh thần, ham muốn quá mạnh mẽ.