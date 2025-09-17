Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Trước vai diễn này, Lâm Thanh Mỹ là một trong những diễn viên nhí đình đám khi tham gia đóng phim từ lúc mới lên 3. Tên tuổi Lâm Thanh Mỹ được nhiều người biết đến hơn khi góp mặt trong loạt phim điện ảnh: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nghề siêu dễ, Bóng đè, Tấm Cám... Với lối diễn xuất tự nhiên, đôi mắt có hồn và nét đẹp ấn tượng thì Lâm Thanh Mỹ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong làng giải trí Việt.