Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh

Thứ tư, 13:00 17/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Lâm Thanh Mỹ mới đây đã vào vai Nhài - con dâu thứ của NSND Trung Anh trong "Khế ước bán dâu". Không chỉ thể hiện tốt vai diễn, Lâm Thanh Mỹ còn khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ trung, đậm nét "nàng thơ" mới của làng điện ảnh Việt.

Lâm Thanh Mỹ: "Tuổi 15, tôi thích đơn phương một bạn trai"Lâm Thanh Mỹ: 'Tuổi 15, tôi thích đơn phương một bạn trai'

"Tôi thích đơn phương một bạn nam. Tuy nhiên, bản tính nhút nhát nên tôi không dám bày tỏ" - nữ diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thổ lộ.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 2.

Lâm Thanh Mỹ mới đây đã có một vai diễn ấn tượng trong phim "Khế ước bán dâu". Cô vào vai Nhài - con dâu ông Tri do NSND Trung Anh thủ vai. Cách diễn của Lâm Thanh Mỹ chính là điểm sáng của phim với lối diễn xuất giàu cảm xúc và tinh tế trong những phân đoạn khó.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 3.

Trước vai diễn này, Lâm Thanh Mỹ là một trong những diễn viên nhí đình đám khi tham gia đóng phim từ lúc mới lên 3. Tên tuổi Lâm Thanh Mỹ được nhiều người biết đến hơn khi góp mặt trong loạt phim điện ảnh: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Nghề siêu dễ, Bóng đè, Tấm Cám... Với lối diễn xuất tự nhiên, đôi mắt có hồn và nét đẹp ấn tượng thì Lâm Thanh Mỹ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa trong làng giải trí Việt.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 4.

Lâm Thanh Mỹ còn được coi là "nàng thơ" mới của điện ảnh Việt với gương mặt bầu bĩnh cùng vẻ ngoài dễ thương.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 5.

Không sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn" nhưng Lâm Thanh Mỹ lại có đôi mắt biết nói cùng các nét thanh tú trên gương mặt.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 6.

Khác với các mỹ nhân gen Z khác, Lâm Thanh Mỹ lựa chọn cho mình phong cách thời trang gần gũi, giản dị với khán giả. Cô thường xuyên lựa chọn trang phục rộng với chất liệu linen dễ diện và phối đồ.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 7.

Hoặc đôi khi, Lâm Thanh Lỹ chọn váy voan hoa nhị suông dài tới gót chân khoe vẻ đẹp "nàng thơ".

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng, Lâm Thanh Mỹ không ngại phá cách với váy bó sát 2 dây gợi cảm.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 9.

Nếu style đời thường, Lâm Thanh Mỹ chọn giản dị thì khi dự tiệc, cô cũng không hề thua kém các mỹ nhân Việt với đầm dạ hội khoe được vòng một nóng bỏng.

Nhan sắc diễn viên 20 tuổi đóng vai con dâu NSND Trung Anh - Ảnh 10.

Ở tuổi 20, Lâm Thanh Mỹ sống đúng với lứa tuổi của mình. Cô chọn trang phục năng động và rất trẻ trung.

Ảnh: FBNV

Sao nhí Lâm Thanh Mỹ lần đầu có bạn trai trong phimSao nhí Lâm Thanh Mỹ lần đầu có bạn trai trong phim

Cô bé 13 tuổi hóa thân nữ sinh trung học chủ động theo đuổi chàng trai mình yêu trong 'Tình đầu thơ ngây'.

Đỗ Quyên
Top