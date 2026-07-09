Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin sao 9/7: Đăng Khôi lãng mạn trong ngày sinh nhật vợ, Huyền Lizzie khoe nhan sắc cuốn hút

Thứ năm, 19:00 09/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi nói lời yêu thương nhân ngày sinh nhật bà xã Thủy Anh, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục khiến khán giả trầm trồ về nhan sắc.

Tin sao 9/7: - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh gia đình đi du lịch cùng với đó là lời chúc mừng sinh nhật bà xã Thủy Anh đầy yêu thương, lãng mạn. 

Tin sao 9/7: - Ảnh 2.

"Còn gì hạnh phúc hơn khi được nắm tay những người mình yêu nhất đi ngao du thế gian", nam ca sĩ viết.

Tin sao 9/7: - Ảnh 3.

Diễn viên Tô Dũng hào hứng chia sẻ những hình ảnh chụp cùng đồng nghiệp là những người bạn thân thiết ở trên phim lẫn ngoài đời. 

Tin sao 9/7: - Ảnh 4.

Theo Tô Dũng, những người bạn như Trọng Lân, Việt Hoa, Quỳnh Châu, Anh Đào... đã cùng nhau góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình suốt 5 năm qua. 

Tin sao 9/7: - Ảnh 5.

Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ hình ảnh thu hoạch trong khu vườn nhà với nhiều loại nông sản.

Tin sao 9/7: - Ảnh 6.

Vợ chồng diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi tận hưởng chuyến du lịch biển tại Đà Nẵng.

Tin sao 9/7: - Ảnh 7.

Diễn viên Huyền Lizzie gây chú ý với nhan sắc quyến rũ trong nắng chiều. 

Tin sao 9/7: - Ảnh 8.

MC Khánh Vy chia sẻ hình ảnh diện áo dài dịu dàng, xinh tươi nhận về nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 9/7: - Ảnh 7.Tin sao 8/7: Thanh Hằng gây ấn tượng với diện mạo mới, Trâm Anh 'lộ' hình ảnh vai diễn Lý Lệ Hà

GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi cùng diễn viên Song Luân dự sự kiện; diễn viên Trâm Anh chia sẻ hình ảnh Lý Lệ Hà phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Tin sao 9/7: - Ảnh 8.Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

GĐXH - Mai bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Lão Công muốn tham gia hoạt động của công ty vì biết được nguồn tiền từ đâu mà có.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao 8/7: Thanh Hằng gây ấn tượng với diện mạo mới, Trâm Anh 'lộ' hình ảnh vai diễn Lý Lệ Hà

Tin sao 8/7: Thanh Hằng gây ấn tượng với diện mạo mới, Trâm Anh 'lộ' hình ảnh vai diễn Lý Lệ Hà

Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

Diệu ngậm ngùi bán xưởng may

Diệu ngậm ngùi bán xưởng may

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên ngoài đời là bạn thân Tăng Thanh Hà đang gây chú ý khi đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu

Nữ diễn viên ngoài đời là bạn thân Tăng Thanh Hà đang gây chú ý khi đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu

Giải trí - 51 phút trước

GĐXH - Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà là cặp bạn thân nổi tiếng hơn 20 năm qua của showbiz Việt. Điều thú vị là Thân Thúy Hà sẽ đảm nhận vai chị gái Nam Phương hoàng hậu - Tăng Thanh Hà thủ vai.

Đăng Khôi gây chú ý lời hẹn 'yêu thêm nhiều kiếp nữa' với bà xã hot mom nhân ngày đặc biệt

Đăng Khôi gây chú ý lời hẹn 'yêu thêm nhiều kiếp nữa' với bà xã hot mom nhân ngày đặc biệt

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đăng Khôi gây chú ý khi đăng ảnh gia đình du lịch Singapore, đồng thời gửi lời chúc đầy lãng mạn đến "nửa kia" trong ngày sinh nhật, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá khống chế bắt phải vận chuyển bom, nếu không sẽ xử lý mạnh tay với gia đình cô.

Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTV

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu Tứ kết của FIFA World Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Mai bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Lão Công muốn tham gia hoạt động của công ty vì biết được nguồn tiền từ đâu mà có.

MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'

MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi với vẻ ngoài lanh lợi và ngày càng lém lỉnh.

VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thông tin Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" dừng phát sóng trên kênh VTV1 từ tháng 7/2026 khiến khán giả hụt hẫng.

Hương Tràm trở về Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ: Sống chậm lại chính là cách để đi xa hơn

Hương Tràm trở về Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ: Sống chậm lại chính là cách để đi xa hơn

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hương Tràm sau 12 năm giành quán quân Giọng hát Việt đã trưởng thành hơn và hiện tại, cô chỉ tập trung và cống hiến cho âm nhạc.

Diệu ngậm ngùi bán xưởng may

Diệu ngậm ngùi bán xưởng may

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn, Diệu đành phải bán đi xưởng may mà cô tâm huyết bao năm gây dựng.

Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Mạnh Trường đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm từ thời anh 19 tuổi trong chuyến du lịch cùng vợ. Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là nhan sắc của bà xã anh.

Xem nhiều

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Thế giới showbiz

GĐXH - Nữ diễn viên Gillian Anderson góp mặt trong "Sex Education" từng lo lắng quá nhiều về lão hóa.

Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Giải trí
Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Giải trí
Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai

Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai

Câu chuyện văn hóa
Động thái gây chú ý của Tăng Thanh Hà

Động thái gây chú ý của Tăng Thanh Hà

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.