Tin sao 9/7: Đăng Khôi lãng mạn trong ngày sinh nhật vợ, Huyền Lizzie khoe nhan sắc cuốn hút
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi nói lời yêu thương nhân ngày sinh nhật bà xã Thủy Anh, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục khiến khán giả trầm trồ về nhan sắc.
Nữ diễn viên ngoài đời là bạn thân Tăng Thanh Hà đang gây chú ý khi đóng chị gái Nam Phương hoàng hậuGiải trí - 51 phút trước
GĐXH - Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà là cặp bạn thân nổi tiếng hơn 20 năm qua của showbiz Việt. Điều thú vị là Thân Thúy Hà sẽ đảm nhận vai chị gái Nam Phương hoàng hậu - Tăng Thanh Hà thủ vai.
Đăng Khôi gây chú ý lời hẹn 'yêu thêm nhiều kiếp nữa' với bà xã hot mom nhân ngày đặc biệtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Đăng Khôi gây chú ý khi đăng ảnh gia đình du lịch Singapore, đồng thời gửi lời chúc đầy lãng mạn đến "nửa kia" trong ngày sinh nhật, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bomXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá khống chế bắt phải vận chuyển bom, nếu không sẽ xử lý mạnh tay với gia đình cô.
Lịch phát sóng trực tiếp các trận đấu Tứ kết FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Toàn bộ các trận đấu Tứ kết của FIFA World Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Mai bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Lão Công muốn tham gia hoạt động của công ty vì biết được nguồn tiền từ đâu mà có.
MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi với vẻ ngoài lanh lợi và ngày càng lém lỉnh.
VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Thông tin Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" dừng phát sóng trên kênh VTV1 từ tháng 7/2026 khiến khán giả hụt hẫng.
Hương Tràm trở về Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ: Sống chậm lại chính là cách để đi xa hơnGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hương Tràm sau 12 năm giành quán quân Giọng hát Việt đã trưởng thành hơn và hiện tại, cô chỉ tập trung và cống hiến cho âm nhạc.
Diệu ngậm ngùi bán xưởng mayXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Sau ly hôn, Diệu đành phải bán đi xưởng may mà cô tâm huyết bao năm gây dựng.
Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Mạnh Trường đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm từ thời anh 19 tuổi trong chuyến du lịch cùng vợ. Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là nhan sắc của bà xã anh.
Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tácThế giới showbiz
GĐXH - Nữ diễn viên Gillian Anderson góp mặt trong "Sex Education" từng lo lắng quá nhiều về lão hóa.