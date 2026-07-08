Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin sao 8/7: Thanh Hằng gây ấn tượng với diện mạo mới, Trâm Anh 'lộ' hình ảnh vai diễn Lý Lệ Hà

Thứ tư, 19:00 08/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi cùng diễn viên Song Luân dự sự kiện; diễn viên Trâm Anh chia sẻ hình ảnh Lý Lệ Hà phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 1.

Siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng bởi diện mạo mới mẻ khi dự sự kiện. Những hình ảnh của cô chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bởi mái tóc ngắn quyến rũ.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 2.

Thanh Hằng tươi tắn bên Song Luân - bạn diễn của cô trong phim điện ảnh "Mẹ chồng" ra mắt năm 2017. Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 3.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền khiến người hâm mộ không thể rời mắt với bộ ảnh đầy mê hoặc. Cô diện áo thun dài tay và chân váy jean trẻ trung, gợi cảm.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 4.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền còn chinh phục người xem bằng lối trang điểm trong trẻo, mái tóc thả lỏng tự nhiên và biểu cảm nhẹ nhàng.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 5.

Trong loạt ảnh mới nhất, MC Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng với gu thẩm mỹ tinh tế và thần thái rạng rỡ. 

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 6.

Những hình ảnh của MC Thanh Thanh Huyền thu hút sự quan tâm nhờ phong cách thời trang hiện đại và nguồn năng lượng tích cực.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 7.

Diễn viên Trâm Anh vừa chia sẻ ảnh hậu trường phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi tạo hình với mái tóc uốn xoăn và vẻ đẹp quyến rũ.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 8.

Trong phim, diễn viên Trâm Anh đảm nhận vai Lý Lệ Hà – một trong những mỹ nhân nổi tiếng gắn với cuộc đời vua Bảo Đại.

Tin sao 8/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng - Ảnh 9.

Diễn viên Trung Ruồi khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hình ảnh hậu trường cảnh phim hài khi đi trên chiếc xe đạp bị xịt lốp. 

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 8/7: - Ảnh 10.Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng

GĐXH - Ca sĩ Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng thon gọn khi diện bikini, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với hình ảnh 'nàng thơ' dịu dàng.

Tin sao 8/7: - Ảnh 11.Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng ngời nhân ngày sinh nhật, ở tuổi 40 cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con và háo hức chờ đón thành viên mới.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng

Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng

Mật phục truy bắt đối tượng Lý

Mật phục truy bắt đối tượng Lý

Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'

Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Cùng chuyên mục

Tài tử điện ảnh thập niên 90 từng đóng vai vua Bảo Đại giờ ra sao?

Tài tử điện ảnh thập niên 90 từng đóng vai vua Bảo Đại giờ ra sao?

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Huỳnh Anh Tuấn ghi dấu ấn với vai vua Bảo Đại trong bộ phim Ngọn nến hoàng cung phát sóng năm 2004. Sau 22 năm kể từ khi bộ phim ra mắt, cuộc sống của nam nghệ sĩ hiện nay ra sao?

Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ và đang nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Tuổi U70, Hồng Đào gây chú ý với vai 'chị đại', có mối quan hệ mập mờ với đàn em kém tuổi

Tuổi U70, Hồng Đào gây chú ý với vai 'chị đại', có mối quan hệ mập mờ với đàn em kém tuổi

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Mới đây, nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn có tính cách khác biệt, gai góc và được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chị.

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Tuổi 40 của diễn viên Thúy Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng ngời nhân ngày sinh nhật, ở tuổi 40 cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con và háo hức chờ đón thành viên mới.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong ngày đặc biệt của chồng

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong ngày đặc biệt của chồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà, chúc mừng sinh nhật chồng: "Chúc mừng sinh nhật của anh ấy! Một hành trình giữa bộn bề thăng trầm của cuộc sống, vẫn kề vai...".

Mật phục truy bắt đối tượng Lý

Mật phục truy bắt đối tượng Lý

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Tuấn cùng các đồng nghiệp đã mật phục tại nhà của vợ cũ cũng như trường học của con gái Lý để bắt đối tượng.

Đời thường giản dị của Phương Oanh

Đời thường giản dị của Phương Oanh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện tại, Phương Oanh không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí hay phim ảnh. Thay vào đó, cô lựa chọn cuộc sống giản dị, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên và gần gũi.

Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'

Diệu (Quỳnh Châu) gặp lại bạn cũ giờ đã là 'tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệu gặp lại Giám đốc Sơn - người bạn cũ đầy duyên nợ, cô không ngần ngại chia sẻ chuyện ly hôn và những khó khăn mà công ty đang vướng phải.

Cô bé khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khóc đỏ hoe mắt ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai' là ai?

Cô bé khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khóc đỏ hoe mắt ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai' là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xúc động khi một bé gái xuất hiện trên màn hình chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" để ủng hộ anh.

Vì sao kết phim 'Phía bên kia thành phố' gây tranh luận?

Vì sao kết phim 'Phía bên kia thành phố' gây tranh luận?

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Kết phim "Phía bên kia thành phố" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng tác phẩm xử lý vội vàng, chưa đủ sức giải quyết những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào suốt 26 tập.

Xem nhiều

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm

Tuổi 41 'mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy' của Jennifer Phạm

Giải trí

GĐXH - Jennifer Phạm ở tuổi 41 có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia và các con thân yêu.

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ từng bị ám ảnh về tuổi tác

Thế giới showbiz
Mỹ nhân vào vai 'người tình của vua Bảo Đại' gây sốt: Trâm Anh giữ dáng, đẹp da chỉ nhờ 2 thói quen đơn giản mỗi ngày

Mỹ nhân vào vai 'người tình của vua Bảo Đại' gây sốt: Trâm Anh giữ dáng, đẹp da chỉ nhờ 2 thói quen đơn giản mỗi ngày

Thế giới showbiz
Tin vui của Tóc Tiên sau 6 tháng ly hôn

Tin vui của Tóc Tiên sau 6 tháng ly hôn

Thế giới showbiz
Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai

Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.