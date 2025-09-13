“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần

Có thể nói, trong ký ức khán giả miền Tây những năm 2000, cái tên Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp mọi nẻo đường. Giọng hát trữ tình cộng thêm ngoại hình lãng tử khiến anh trở thành hiện tượng ở các sân khấu hội chợ miền Tây.

Lâm Hùng, tên thật là Lâm Văn Hùng, sinh năm 1977 tại Kiên Giang. Con đường nghệ thuật của anh không trải hoa hồng ngay từ đầu. Những năm cuối thập niên 1990, khi mới vào nghề, anh từng đi hát với mức cát-xê chỉ 20.000 - 30.000 đồng/đêm. Nhờ sự giúp đỡ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Lâm Hùng mới có cơ hội xuất hiện ở nhiều show diễn hơn, mức thù lao nhỉnh lên khoảng 60.000 đồng, con số vẫn rất nhỏ bé nhưng đủ để anh bám trụ với nghề.

Ca sĩ Lâm Hùng

Bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000, khi Lâm Hùng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các ca khúc như Kẻ Đa Tình, Đừng Để Tôi Biết Em Dối Gian, Khúc Ca Buồn, Vô Tình,... Có thể nói, trong ký ức khán giả miền Tây những năm 2000, cái tên Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp mọi nẻo đường. Giọng hát trữ tình cộng thêm ngoại hình lãng tử khiến anh trở thành hiện tượng ở các sân khấu hội chợ miền Tây. Người hâm mộ ưu ái gọi anh là “ông vua nhạc hội chợ miền Tây”, một danh xưng thể hiện sức hút khó ai thay thế trong thời kỳ hoàng kim.

Người hâm mộ ưu ái gọi Lâm Hùng là “ông vua nhạc miền Tây”

Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Lâm Hùng tăng gấp hàng trăm lần so với ngày đầu. Nhiều nguồn tin cho biết anh có thể nhận 10 triệu đồng/show - con số lớn vào thời điểm 2004 - 2006. Điều này có nghĩa, chỉ trong vòng vài năm, từ mức 20.000 đồng/đêm, anh đã vươn lên chạm mốc thu nhập gấp 500 lần. Tuy nhiên, so với các ngôi sao giải trí ở sân khấu lớn hay ca sĩ giải trí nổi tiếng, mức cát-xê của Lâm Hùng vẫn khiêm tốn hơn.

Điều đặc biệt ở Lâm Hùng là anh chọn con đường gắn bó lâu dài với những sân khấu địa phương. Với người miền Tây, âm nhạc của anh gắn liền với đời sống thường nhật, từ phiên chợ quê, đám cưới cho đến các dịp lễ hội. Chính sự gần gũi đó tạo nên vị thế riêng, giúp anh duy trì tên tuổi dù xu hướng nhạc trẻ thay đổi chóng mặt qua từng giai đoạn.

Lâm Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí tưởng chừng như phải dừng lại

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Lâm Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí tưởng chừng như phải dừng lại. Nhưng nhờ bản lĩnh và sự yêu thương của khán giả, anh vẫn giữ được vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Hùng vẫn đều đặn xuất hiện trong các show hội chợ và sự kiện đặc biệt. Thu nhập của anh, theo tiết lộ từ nhiều nguồn, có thể dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy chương trình.

Lâm Hùng có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con

Ngoài ánh đèn sân khấu, Lâm Hùng có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con. Ở tuổi ngoài 40, anh không còn áp lực phải chạy đua danh tiếng mà chủ yếu chọn lọc show để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Với khán giả miền Tây, anh vẫn là “ông vua show hội chợ” - biểu tượng của một thời và là gương mặt quen thuộc mỗi khi nhắc về những giai điệu đậm chất lãng tử đã đi vào ký ức.

Hiện tại, ca sĩ Lâm Hùng sống hạnh phúc bên gia đình tại TP.HCM và vẫn đều đặn chạy show. Anh cũng là một trong những ca sĩ nổi tiếng hoạt động bền bỉ, sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 20 năm.