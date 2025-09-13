Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần

Thứ bảy, 19:59 13/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

“Ông vua nhạc miền Tây” giữ hình ảnh giản dị thay vì chọn sân khấu hào nhoáng.

Có thể nói, trong ký ức khán giả miền Tây những năm 2000, cái tên Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp mọi nẻo đường. Giọng hát trữ tình cộng thêm ngoại hình lãng tử khiến anh trở thành hiện tượng ở các sân khấu hội chợ miền Tây. 

Lâm Hùng, tên thật là Lâm Văn Hùng, sinh năm 1977 tại Kiên Giang. Con đường nghệ thuật của anh không trải hoa hồng ngay từ đầu. Những năm cuối thập niên 1990, khi mới vào nghề, anh từng đi hát với mức cát-xê chỉ 20.000 - 30.000 đồng/đêm. Nhờ sự giúp đỡ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Lâm Hùng mới có cơ hội xuất hiện ở nhiều show diễn hơn, mức thù lao nhỉnh lên khoảng 60.000 đồng, con số vẫn rất nhỏ bé nhưng đủ để anh bám trụ với nghề.

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần- Ảnh 1.

Ca sĩ Lâm Hùng

Bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000, khi Lâm Hùng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các ca khúc như Kẻ Đa Tình, Đừng Để Tôi Biết Em Dối Gian, Khúc Ca Buồn, Vô Tình,... Có thể nói, trong ký ức khán giả miền Tây những năm 2000, cái tên Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp mọi nẻo đường. Giọng hát trữ tình cộng thêm ngoại hình lãng tử khiến anh trở thành hiện tượng ở các sân khấu hội chợ miền Tây. Người hâm mộ ưu ái gọi anh là “ông vua nhạc hội chợ miền Tây”, một danh xưng thể hiện sức hút khó ai thay thế trong thời kỳ hoàng kim.

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần- Ảnh 2.

Người hâm mộ ưu ái gọi Lâm Hùng là “ông vua nhạc miền Tây”

Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Lâm Hùng tăng gấp hàng trăm lần so với ngày đầu. Nhiều nguồn tin cho biết anh có thể nhận 10 triệu đồng/show - con số lớn vào thời điểm 2004 - 2006. Điều này có nghĩa, chỉ trong vòng vài năm, từ mức 20.000 đồng/đêm, anh đã vươn lên chạm mốc thu nhập gấp 500 lần. Tuy nhiên, so với các ngôi sao giải trí ở sân khấu lớn hay ca sĩ giải trí nổi tiếng, mức cát-xê của Lâm Hùng vẫn khiêm tốn hơn.

Điều đặc biệt ở Lâm Hùng là anh chọn con đường gắn bó lâu dài với những sân khấu địa phương. Với người miền Tây, âm nhạc của anh gắn liền với đời sống thường nhật, từ phiên chợ quê, đám cưới cho đến các dịp lễ hội. Chính sự gần gũi đó tạo nên vị thế riêng, giúp anh duy trì tên tuổi dù xu hướng nhạc trẻ thay đổi chóng mặt qua từng giai đoạn.

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần- Ảnh 3.

Lâm Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí tưởng chừng như phải dừng lại

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Lâm Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí tưởng chừng như phải dừng lại. Nhưng nhờ bản lĩnh và sự yêu thương của khán giả, anh vẫn giữ được vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Hùng vẫn đều đặn xuất hiện trong các show hội chợ và sự kiện đặc biệt. Thu nhập của anh, theo tiết lộ từ nhiều nguồn, có thể dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy chương trình. 

“Ông vua” đắt show hội chợ nhất miền Tây: Vào nghề cát-xê chỉ 20 nghìn đồng/đêm, thời đỉnh cao con số gấp 500 lần- Ảnh 4.

Lâm Hùng có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con

Ngoài ánh đèn sân khấu, Lâm Hùng có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con. Ở tuổi ngoài 40, anh không còn áp lực phải chạy đua danh tiếng mà chủ yếu chọn lọc show để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Với khán giả miền Tây, anh vẫn là “ông vua show hội chợ” - biểu tượng của một thời và là gương mặt quen thuộc mỗi khi nhắc về những giai điệu đậm chất lãng tử đã đi vào ký ức. 

Hiện tại, ca sĩ Lâm Hùng sống hạnh phúc bên gia đình tại TP.HCM và vẫn đều đặn chạy show. Anh cũng là một trong những ca sĩ nổi tiếng hoạt động bền bỉ, sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 20 năm.

Cẩm Hường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Mỹ nhân duy nhất 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam, lấy chồng giáo sư là học trò của bố, đời tư bí ẩn sau cú sốc lớn từ gia đình

Giải trí - 9 giây trước

GĐXH - Nguyễn Thiên Nga là trường hợp hiếm có trong lịch sử nhan sắc Việt khi 2 lần đăng quang đều ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam. Năm 1996, cô trở thành Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam).

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và người thân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngay tại nhà riêng - nơi cô chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ của mình.

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh - dù mới lên 10 nhưng đã trổ mã "nét nào ra nét ấy", fan trầm trồ còn "đẹp hơn mẹ".

Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?

Con chung con riêng của Shark Bình và Phương Oanh được nuôi dạy kiểu 'nhà giàu vượt sướng' như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 44, Shark Bình khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 4 con "đủ nếp, đủ tẻ", gồm Minh Quân - Phương Châu (2 con chung với vợ cũ) và Jimmy - Jenny (2 con song sinh với bà xã Phương Oanh).

Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Lê Dương Bảo Lâm bị thương ở đầu, rapper Binz kiệt sức suýt ngất xỉu

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ tiếp tục đối diện với những thử thách khắc nghiệt của "lò luyện thép" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố.

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lily Chen - người đẹp sinh năm 1995 quê Tây Ninh được dự đoán sẽ trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Việt Nam 2025.

Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple tại 'Em xinh say hi'

Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple tại 'Em xinh say hi'

Giải trí - 8 giờ trước

Nhạc sĩ Tăng Duy Tân và ca sĩ Bích Phương được khán giả bình chọn chiến thắng giải 'The Best Couple' trong concert 'Em xinh say hi', tối 13/9.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.

Xem nhiều

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

Giải trí
Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz
Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top