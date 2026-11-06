Ông xã người Ấn Độ khuyên Võ Hạ Trâm nhận vai trò đại sứ bom tấn sử thi 500 triệu USD

'Tin vui' đặc biệt của Võ Hạ Trâm liên quan đến quê hương nhà chồng GĐXH - Võ Hạ Trâm được lựa chọn làm đại sứ quảng bá bộ phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại tại Việt Nam. Với tình yêu dành cho văn hóa Ấn Độ và sự gắn bó đặc biệt với quê hương của chồng, nữ ca sĩ xem đây là cơ hội ý nghĩa để kết nối hai nền văn hóa.

Ngày 5/11, bộ phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại chính thức ra mắt khán giả Việt Nam thông qua hai sự kiện tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh sự quan tâm dành cho dự án điện ảnh được đầu tư tới 500 triệu USD cho hai phần phim, sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm trong vai trò đại sứ quảng bá cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Tại sự kiện ở TP.HCM, nữ ca sĩ gây thiện cảm khi gửi lời chào đến khách mời bằng tiếng Ấn Độ. Không đơn thuần là một hoạt động giao lưu, khoảnh khắc này phần nào thể hiện sự gần gũi của cô với văn hóa quê hương chồng – đất nước đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống gia đình cũng như hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Mối duyên với Ấn Độ từ cuộc hôn nhân đa văn hóa

Chia sẻ tại sự kiện, Võ Hạ Trâm cho biết cô có mối lương duyên ngày càng sâu đậm với Ấn Độ. Từ khi xây dựng gia đình với ông xã người Ấn Độ, nữ ca sĩ có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục, đời sống và những giá trị truyền thống của đất nước này. Tình yêu dành cho văn hóa Ấn Độ cũng dần được cô đưa vào các sản phẩm âm nhạc, tạo nên màu sắc riêng trong hoạt động nghệ thuật.

Vì thế, khi nhận được lời mời trở thành đại sứ quảng bá Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Võ Hạ Trâm không mất nhiều thời gian để cân nhắc. Cô kể đã xem trailer bộ phim từ trước và khá ấn tượng với quy mô cũng như cách câu chuyện sử thi được tái hiện trên màn ảnh.

Võ Hạ Trâm được ông xã khuyên nên nhận lời làm đại sứ phim.

Đáng chú ý, khi nhận được lời mời, người đầu tiên cô chia sẻ tin vui chính là ông xã. Phản ứng hào hứng của chồng càng khiến nữ ca sĩ có thêm động lực nhận lời, bởi anh hiểu ý nghĩa đặc biệt của Ramayana đối với văn hóa Ấn Độ.

Theo lời kể của Võ Hạ Trâm, ông xã đã khuyến khích cô tham gia bởi đây là một trong hai bộ sử thi lớn nhất của Ấn Độ. Không chỉ vậy, khi hình ảnh cô trong vai trò đại sứ phim được công bố, bạn bè của chồng ở Ấn Độ cũng liên tục gọi điện hỏi thăm, tò mò về vai trò mới của nữ ca sĩ. Nhiều người mong chờ được nhìn thấy cô xuất hiện trong chiến dịch quảng bá bộ phim.

Với Võ Hạ Trâm, sự đón nhận ấy mang đến niềm vui riêng. Cô không chỉ đại diện quảng bá một tác phẩm điện ảnh mà còn có cơ hội giới thiệu đến khán giả Việt Nam một câu chuyện văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm.

Võ Hạ Trâm tìm thấy điểm chung giữa văn hóa Việt Nam và Ấn Độ

Sống trong một gia đình có hai nền văn hóa, Võ Hạ Trâm cho biết điều khiến cô cảm thấy may mắn là dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và môi trường sống, cô vẫn tìm thấy nhiều điểm tương đồng với gia đình chồng.

Nữ ca sĩ nhận ra cả người Việt Nam và người Ấn Độ đều coi trọng tình cảm gia đình, đề cao lòng chung thủy, sự hy sinh, lòng trung thành và tinh thần hiếu thảo. Với cô, gia đình không chỉ là nơi mỗi người tìm thấy sự yêu thương mà còn là chỗ dựa để các thành viên cùng vượt qua khó khăn.

Võ Hạ Trâm chia sẻ rằng trong gia đình chồng, nếu một thành viên gặp vấn đề, những người còn lại sẽ cùng chung tay hỗ trợ, không để ai phải đơn độc đối diện với khó khăn. Chính sự gắn kết ấy giúp cô cảm thấy gần gũi dù bước vào một môi trường văn hóa khác biệt.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm có mối nhân duyên với đất nước Ấn Độ.

Nhìn từ trải nghiệm của bản thân, nữ ca sĩ cho rằng đây cũng là một trong những giá trị mà khán giả Việt Nam có thể tìm thấy khi thưởng thức Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại.

Bởi vượt ra ngoài những cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, bộ phim còn kể câu chuyện về tình yêu, lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm với những người thân yêu. Đây đều là những giá trị không bị giới hạn bởi biên giới hay khác biệt văn hóa.

Võ Hạ Trâm cũng bày tỏ mong muốn bộ phim có thể trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại, thưởng thức và chia sẻ những cảm nhận với nhau. Theo cô, tác phẩm phù hợp với khán giả từ 13 tuổi trở lên.

Việc trở thành đại sứ quảng bá Ramayana cũng là một dấu mốc khá đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Đây được giới thiệu là bộ phim châu Á đầu tiên triển khai hoạt động đại sứ quảng bá phim tại Việt Nam, cho thấy sự chú trọng của ê-kíp trong việc kết nối tác phẩm với khán giả thông qua một nghệ sĩ có sự gắn bó thực sự với văn hóa Ấn Độ.

Hé lộ dự án âm nhạc đặc biệt kỷ niệm 20 năm ca hát

Không chỉ chia sẻ về mối duyên với bộ phim sử thi, Võ Hạ Trâm còn tiết lộ năm 2026 và 2027 sẽ là khoảng thời gian đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ đang chuẩn bị nhiều dự án lớn, hướng đến dấu mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, album dự kiến phát hành vào cuối năm 2026 có sự cộng tác của khoảng 60 nghệ sĩ đến từ châu Âu. Đây được xem là một dự án có quy mô đáng kể, hứa hẹn mang đến hướng đi mới trong hành trình âm nhạc của giọng ca sinh năm 1990.

Võ Hạ Trâm đã có 20 năm ca hát.

Sau nhiều năm hoạt động, Võ Hạ Trâm vẫn cho thấy mong muốn làm mới bản thân và thử sức với những dự án có màu sắc khác biệt. Việc kết nối âm nhạc Việt Nam với những yếu tố văn hóa quốc tế cũng là hướng đi cô từng theo đuổi, đặc biệt qua các sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Ấn Độ.

Có thể thấy, vai trò đại sứ Ramayana lần này không phải một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa Võ Hạ Trâm và ê-kíp làm phim. Đó là sự tiếp nối từ mối gắn bó cá nhân, tình cảm gia đình đến những lựa chọn nghệ thuật mà nữ ca sĩ đã kiên trì theo đuổi.