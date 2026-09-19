Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan

Thứ bảy, 09:09 19/09/2026 | Đẹp
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GĐXH - Emoura Phạm đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế áo dài cách điệu ngay khi vừa đặt chân đến Thái Lan để tham gia Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 1.
Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 2.
Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 3.

Mới đây, Emoura Phạm chính thức đặt chân đến Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) kéo dài gần 1 tháng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tại xứ chùa Vàng, Emoura Phạm gây ấn tượng với thiết kế có tông màu hồng chủ đạo.

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 4.

Nàng hậu diện váy lấy cảm hứng từ hoa sen, khéo léo quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam ngay ngày đầu tiên "mang chuông đi đánh xứ người".

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 5.
Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 6.
Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 7.

Trong khi nhiều người đẹp thường lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo khi xuất hiện tại các cuộc thi quốc tế, Emoura Phạm lại chọn trang phục mang đậm dấu ấn Việt Nam. 

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 8.

Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh gây ấn tượng mạnh với thiết kế áo dài cách điệu lấy cảm hứng từ hoa sen.

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 9.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đã ghi điểm, tạo được thiện cảm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhập cuộc.

Emoura Phạm tỏa sáng với thiết kế áo dài tại Miss Grand International 2026 - Ảnh 10.

Theo lịch trình được công bố, Miss Grand International 2026 diễn ra từ ngày 18/9 và kéo dài đến đêm chung kết 10/10 tại Thái Lan. Trong gần một tháng, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động bên lề, trình diễn, giao lưu và các phần thi trước khi bước vào đêm thi quan trọng.

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