Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan

1 ngày trước

GĐXH - Rau muống không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm mà còn có giá trị làm đẹp mà ít người biết đến. Cùng khám phá sâu hơn những tác động bất ngờ của rau muống đối với làn da để tận dụng tối đa trong thói quen chăm sóc sắc đẹp hàng ngày.