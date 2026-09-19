Thiết kế áo dài gây chú ý của người đẹp lai Việt - Anh khi vừa đặt chân đến Thái Lan
GĐXH - Emoura Phạm đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế áo dài cách điệu ngay khi vừa đặt chân đến Thái Lan để tham gia Miss Grand International 2026.
Mới đây, Emoura Phạm chính thức đặt chân đến Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) kéo dài gần 1 tháng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tại xứ chùa Vàng, Emoura Phạm gây ấn tượng với thiết kế có tông màu hồng chủ đạo.
Trong khi nhiều người đẹp thường lựa chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo khi xuất hiện tại các cuộc thi quốc tế, Emoura Phạm lại chọn trang phục mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Vẻ ngoài ngỡ như búp bê Barbie của Jisoo (BLACKPINK)Đẹp -
Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo khi cô có thể biến hóa giữa nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng.
Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao?Đẹp -
GĐXH - Việt Hoa - mỹ nhân VFC quê Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc vai Mai trong "Lửa trắng" và nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Ở đời thực, Việt Hoa có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và thanh lịch.
Hwangbo ở tuổi 46 đẹp quyến rũ, thần thái như người mẫu thập niên 90Đẹp -
Nhan sắc và thần thái của Hwangbo nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim TuyếnĐẹp -
GĐXH - Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. Bộ ảnh mới cho thấy nữ diễn viên không chạy theo những thiết kế cầu kỳ mà làm mới hình ảnh bằng đường cắt, chất liệu và tỷ lệ trang phục.
Đây mới là tác dụng của hành tây với da đồi mồi và giảm mụn ngừa thâm không phải ai cũng làm đượcĐẹp -
GĐXH - Hành tây là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ vậy, hành tây còn được ứng dụng để cải thiện sức khỏe làn da, đặc biệt hỗ trợ làm mờ những vết nám, thâm sạm, đốm nâu kém thẩm mỹ.
Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếpĐẹp -
GĐXH - Muối là nguyên liệu dễ tìm lại chứa nhiều khoáng chất giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng. Trong bài viết này, chúng tôi xin bật mí cách làm trắng da với muối dễ thực hiện, an toàn, giúp bạn cải thiện sắc tố da và tỏa sáng rạng ngời mỗi ngày.
Loại rau dân dã có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da và tốt cho tócĐẹp -
GĐXH - Rau muống không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm mà còn có giá trị làm đẹp mà ít người biết đến. Cùng khám phá sâu hơn những tác động bất ngờ của rau muống đối với làn da để tận dụng tối đa trong thói quen chăm sóc sắc đẹp hàng ngày.
Jihyo (TWICE) hóa nữ thần mùa thu, nhan sắc ngày càng thăng hạngĐẹp -
Vẻ đẹp của Jihyo được nhận xét ngày càng thăng hạng, đặc biệt khi cô chuyển sang phong cách trưởng thành, thanh lịch hơn.
Dua Lipa lộng lẫy với trang sức 300.000 USD tại New YorkThời trang -
Dua Lipa gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Bulgari trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York
Diện cardigan như 'dâu hào môn' Hương Liên để hợp mùa thu Hà NộiĐẹp -
GĐXH - Học cách phối đồ như Hương Liên với cardigan cho mùa thu Hà Nội. Các công thức phối hợp với chân váy, jeans và sơ mi sẽ giúp phái đẹp tỏa sáng.