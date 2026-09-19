Vẻ ngoài ngỡ như búp bê Barbie của Jisoo (BLACKPINK)

Jisoo (BLACKPINK) tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe nhan sắc nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng trong loạt ảnh hậu trường MV CLICK. Vẻ ngoài như búp bê cùng vóc dáng cân đối của nữ thần tượng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Jisoo (BLACKPINK) trong loạt ảnh hậu trường MV CLICK.

Cụ thể, Jisoo đăng tải nhiều hình ảnh mới trên Instagram kèm dòng chú thích “Người canh giữ công viên giải trí”. Loạt ảnh được ghi lại tại trường quay MV CLICK, ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ.

Trong một khoảnh khắc, Jisoo diện thiết kế váy mang tông xám và đen, đứng trước gương tạo dáng hình trái tim. Không cần những cách tạo dáng cầu kỳ, thành viên BLACKPINK vẫn nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa.

Jisoo diện thiết kế váy mang tông xám và đen, nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa.

Đáng chú ý, ở một bức ảnh khác, Jisoo khoe tỷ lệ cơ thể được nhận xét không kém cạnh người mẫu. Thiết kế trang phục giúp tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân thon dài của nữ thần tượng. Gương mặt mang vẻ đẹp như búp bê tiếp tục là điểm khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Jisoo. Một số bình luận có nội dung như: “Đúng là búp bê Barbie sống”, “Tỷ lệ cơ thể quá đẹp”, “Nhan sắc này không đùa được”, “Jisoo càng ngày càng xinh”, “Đẹp từ gương mặt đến vóc dáng”. Không ít người cũng thích thú với hình ảnh nữ thần tượng xuất hiện tại trường quay MV và gọi cô là “nàng thơ của công viên giải trí”.

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo khi cô có thể biến hóa giữa nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng. Từ vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch đến hình ảnh nổi bật với tỷ lệ cơ thể ấn tượng, nữ thần tượng đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo.

Trước đó, ngày 4/9, Jisoo phát hành CLICK - đĩa đơn mở đường đầu tiên cho album phòng thu đầu tay. Ca khúc kể về một mối liên kết đặc biệt, nơi hai con người khác biệt vẫn có thể tự nhiên hòa hợp như thể sinh ra để dành cho nhau.