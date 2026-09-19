Vẻ ngoài ngỡ như búp bê Barbie của Jisoo (BLACKPINK)

| Đẹp

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo khi cô có thể biến hóa giữa nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng.

Jisoo (BLACKPINK) tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe nhan sắc nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng trong loạt ảnh hậu trường MV CLICK. Vẻ ngoài như búp bê cùng vóc dáng cân đối của nữ thần tượng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Jisoo (BLACKPINK) trong loạt ảnh hậu trường MV CLICK.

Cụ thể, Jisoo đăng tải nhiều hình ảnh mới trên Instagram kèm dòng chú thích “Người canh giữ công viên giải trí”. Loạt ảnh được ghi lại tại trường quay MV CLICK, ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ.

Trong một khoảnh khắc, Jisoo diện thiết kế váy mang tông xám và đen, đứng trước gương tạo dáng hình trái tim. Không cần những cách tạo dáng cầu kỳ, thành viên BLACKPINK vẫn nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa.

Jisoo diện thiết kế váy mang tông xám và đen, nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa.

Đáng chú ý, ở một bức ảnh khác, Jisoo khoe tỷ lệ cơ thể được nhận xét không kém cạnh người mẫu. Thiết kế trang phục giúp tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân thon dài của nữ thần tượng. Gương mặt mang vẻ đẹp như búp bê tiếp tục là điểm khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của Jisoo. Một số bình luận có nội dung như: “Đúng là búp bê Barbie sống”, “Tỷ lệ cơ thể quá đẹp”, “Nhan sắc này không đùa được”, “Jisoo càng ngày càng xinh”, “Đẹp từ gương mặt đến vóc dáng”. Không ít người cũng thích thú với hình ảnh nữ thần tượng xuất hiện tại trường quay MV và gọi cô là “nàng thơ của công viên giải trí”.

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo khi cô có thể biến hóa giữa nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng. Từ vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch đến hình ảnh nổi bật với tỷ lệ cơ thể ấn tượng, nữ thần tượng đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Loạt ảnh một lần nữa cho thấy sức hút của Jisoo.

Trước đó, ngày 4/9, Jisoo phát hành CLICK - đĩa đơn mở đường đầu tiên cho album phòng thu đầu tay. Ca khúc kể về một mối liên kết đặc biệt, nơi hai con người khác biệt vẫn có thể tự nhiên hòa hợp như thể sinh ra để dành cho nhau.

Vẻ ngoài ngỡ như búp bê Barbie của Jisoo (BLACKPINK) - Ảnh 5.Dàn sao gợi cảm dự Lễ trao giải Emmy 2026, ai đẹp nhất?

GĐXH - Sự kiện thảm xanh Lễ trao Emmy lần thứ 78 có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhan sắc và xu hướng thời trang của các nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của công chúng.

null
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến

Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến

Đẹp -

GĐXH - Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. Bộ ảnh mới cho thấy nữ diễn viên không chạy theo những thiết kế cầu kỳ mà làm mới hình ảnh bằng đường cắt, chất liệu và tỷ lệ trang phục.

Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếp

Nguyên liệu làm đẹp tự nhiên chứa nhiều khoáng chất có lợi giúp sạch da, giảm dầu thừa có sẵn trong bếp

Đẹp -

GĐXH - Muối là nguyên liệu dễ tìm lại chứa nhiều khoáng chất giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng. Trong bài viết này, chúng tôi xin bật mí cách làm trắng da với muối dễ thực hiện, an toàn, giúp bạn cải thiện sắc tố da và tỏa sáng rạng ngời mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.