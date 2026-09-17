Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến

Thứ năm, 19:00 17/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. Bộ ảnh mới cho thấy nữ diễn viên không chạy theo những thiết kế cầu kỳ mà làm mới hình ảnh bằng đường cắt, chất liệu và tỷ lệ trang phục.

Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến - Ảnh 1.NSƯT Kim Tuyến, Tô Diệp Hà và dàn nam thần đổ bộ tuần lễ thời trang

Vietnam International Fashion Week 2026 khởi động từ ngày 18/6 tại TPHCM với sự góp mặt của hàng loạt nhà thiết kế, người mẫu, hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng. Tô Diệp Hà, dàn người đẹp Miss Cosmo, Tóc Tiên cùng nhiều gương mặt điện ảnh gây chú ý khi trình diễn những bộ sưu tập mang đậm dấu ấn sáng tạo, mở màn cho 4 ngày sôi động của tuần lễ thời trang.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 1.

Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. 

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 2.

Áo sơ mi và quần ống rộng là công thức thời trang thanh lịch, phóng khoáng được nữ diễn viên lăng xê mạnh mẽ nhờ khả năng “hack” dáng và tính ứng dụng cao trong môi trường công sở lẫn đi chơi. 

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 3.

Kim Tuyến diện sơ mi trắng chiết nhẹ, phối cùng quần ống rộng. Thay vì chọn áo có cấu trúc cứng như sơ mi công sở thông thường, cô sử dụng thiết kế mềm, bề mặt có độ bóng vừa phải. Phần cổ mở tự nhiên giúp tổng thể bớt nghiêm nghị, trong khi đường may ôm nhẹ ở thân áo tạo sự gọn gàng.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 4.

Công thức trắng đơn sắc vốn dễ tạo cảm giác an toàn. Tuy nhiên, nữ diễn viên xử lý sự tối giản bằng cách kết hợp hai phom đối lập: áo vừa vặn và quần có độ rủ rộng. Tỷ lệ này mang đến chuyển động cho trang phục, đồng thời tránh để tổng thể trở nên đơn điệu.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 5.

Mái tóc dài được tạo kiểu tự nhiên, kết hợp lối trang điểm tông trung tính. Cách hoàn thiện vừa đủ giúp bộ đồ trắng giữ được vẻ nhẹ nhàng, phù hợp với không gian kiến trúc hiện đại của bộ ảnh.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 6.

Ở cách phối thứ hai, Kim Tuyến chuyển sang gam đỏ rượu. Chiếc sơ mi dáng rộng, chất liệu mỏng nhẹ được mặc ngoài lớp áo đồng màu, đi cùng chân váy voan trắng xuyên thấu dáng dài.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 7.

Trang phục xuyên thấu là một trong những xu hướng đáng chú ý của 2026. Thay vì khai thác yếu tố táo bạo, nhiều cách phối hiện nay sử dụng lớp vải mỏng như một phần của kỹ thuật xếp lớp, tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ được sự kín đáo.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 8.

Gam màu đỏ rượu cũng là gam màu có khả năng chuyển đổi linh hoạt. Khi đi cùng trắng, màu sắc này nổi bật nhưng không quá rực; nếu phối với nâu, be hoặc xám, trang phục có thể chuyển sang sắc thái trầm hơn cho mùa thu.

Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 9.
Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 10.
Phong cách thanh lịch của NSƯT Kim Tuyến Ở tuổi 39 nổi bật trong 2026 - Ảnh 11.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Kim Tuyến là cách cô khai thác những món đồ cơ bản thay vì phụ thuộc vào chi tiết trang trí. Sơ mi, quần ống rộng và chân váy dài đều quen thuộc, nhưng sự khác biệt nằm ở tỷ lệ giữa các lớp, độ rủ của vải và cách chọn màu. Hai bộ trang phục còn thể hiện hai hướng ứng dụng rõ ràng.


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