Phong cách tuổi 39 của NSƯT Kim Tuyến
GĐXH - Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến theo đuổi phong cách thanh lịch với bảng màu tiết chế, phom dáng mềm mại và cách phối đồ chú trọng tính ứng dụng. Bộ ảnh mới cho thấy nữ diễn viên không chạy theo những thiết kế cầu kỳ mà làm mới hình ảnh bằng đường cắt, chất liệu và tỷ lệ trang phục.
Điểm đáng chú ý trong phong cách của Kim Tuyến là cách cô khai thác những món đồ cơ bản thay vì phụ thuộc vào chi tiết trang trí. Sơ mi, quần ống rộng và chân váy dài đều quen thuộc, nhưng sự khác biệt nằm ở tỷ lệ giữa các lớp, độ rủ của vải và cách chọn màu. Hai bộ trang phục còn thể hiện hai hướng ứng dụng rõ ràng.
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