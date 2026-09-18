Hwangbo ở tuổi 46 đẹp quyến rũ, thần thái như người mẫu thập niên 90

Hwangbo khiến khán giả bất ngờ với diện mạo đầy cuốn hút ở tuổi 46. Nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, thần thái sang trọng không kém những người mẫu sải bước trên sàn diễn.

Cụ thể, Hwangbo đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội cùng dòng chú thích: “Lii, Seoul Fashion Week 2027 SS”. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ lựa chọn trang phục đồng điệu với gam màu đen, tạo nên tổng thể tối giản nhưng vẫn đầy ấn tượng.

Hwangbo đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội.

Hwangbo diện áo camisole cổ chữ V, khéo léo khoe phần cổ và xương quai xanh, kết hợp cùng chân váy dài dáng suông, áo khoác phom rộng và boots cổ ngắn. Cách phối đồ giúp nữ ca sĩ tạo nên vẻ ngoài vừa sắc sảo, vừa thanh lịch, phù hợp với không khí của một sự kiện thời trang.

Đáng chú ý, kiểu tóc và cách trang điểm của Hwangbo cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô tết tóc gọn ra phía sau, để một vài lọn tóc buông tự nhiên trước mặt. Phần má được tạo điểm nhấn bằng tông nâu, kéo dài từ vùng thái dương xuống gần sống mũi. Cách làm đẹp này gợi nhớ hình ảnh những người mẫu đình đám trên các sàn diễn thời trang thập niên 1990, trong đó có Kate Moss.

Nhan sắc và thần thái của Hwangbo nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở tuổi 46, cô vẫn duy trì hình ảnh khỏe khoắn, cá tính và thường xuyên thử nghiệm những phong cách thời trang khác nhau. Những khoảnh khắc mới tiếp tục cho thấy sức hút riêng của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Nhan sắc và thần thái của Hwangbo nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

ra mắt công chúng vào năm 2000 với vai trò trưởng nhóm nhạc nữ Chakra. Sau đó, cô hoạt động với tư cách ca sĩ solo và nghệ sĩ truyền hình, từng được biết đến qua ca khúc debut I Love School, album solo Virgin và chương trình Youth Over Flowers (Invincible Youth).

Những năm gần đây, Hwangbo tiếp tục gây chú ý khi theo đuổi lối sống năng động, thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi tennis cũng như thực hiện các bộ ảnh bikini, qua đó khoe vẻ ngoài khỏe khoắn ở độ tuổi ngoài 40.