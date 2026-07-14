Nguyễn Văn Chung gây chú ý với bức ảnh 21 năm trước cùng một nữ ca sĩ đình đám

Bức ảnh 21 năm trước của Nguyễn Văn Chung và Khánh Ngọc ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu, khi cả hai nghệ sĩ còn rất trẻ. Trong bức ảnh, Nguyễn Văn Chung diện trang phục đặc biệt, cầm micro và hoa, tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng. Khánh Ngọc, với vẻ đẹp tươi trẻ, đã cùng nam nhạc sĩ tạo nên những kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ.

Kèm theo khoảnh khắc hoài niệm, Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ: "Năm 2005 mình đã đứng trên sân khấu hát 'Vầng trăng khóc' với Khánh Ngọc rồi, 21 năm sau mới lên hát lại nên đi bị vấp là chuyện bình thường".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những khán giả từng lớn lên cùng nhạc Việt những năm 2000. Không ít người hài hước để lại bình luận cho rằng Nguyễn Văn Chung "lão hóa ngược"; "càng già càng nhuận sắc"...

Bên cạnh đó, hình ảnh này cũng hoài niệm Nguyễn Văn Chung và Khánh Ngọc thuở mới vào nghề và đưa người xem trở lại giai đoạn "Vầng trăng khóc" xuất hiện ở nhiều sân khấu, chương trình âm nhạc và thậm chí là các quán karaoke.

Bức ảnh hơn 20 năm trước của Nguyễn Văn Chung và Khánh Ngọc gây chú ý.

"Vầng trăng khóc" là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Nguyễn Văn Chung. Bản song ca qua giọng hát Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc từng được đông đảo khán giả yêu thích, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của hai ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Theo Nguyễn Văn Chung, ca khúc được viết từ những cảm xúc có thật trong mối tình của anh với một cô gái từng quen ở Long Xuyên. "Vầng trăng khóc" ra đời vào thời điểm chàng trai nhận ra mình sẽ không còn cơ hội gặp lại người con gái đã để lại nhiều tình cảm trong lòng.

Nam nhạc sĩ từng kể, trong một buổi tối bên biển, nhìn ánh trăng trên mặt nước, anh nhớ lại ngày đầu gặp cô gái ấy. Anh rất buồn nên tưởng tượng tiếng sóng biển như tiếng khóc, còn ánh trăng đang rơi nước mắt. "Thực chất là do tôi đang khóc, nhưng mắt nhòe đi nên tôi thấy như ánh trăng khóc. Hình ảnh đó rất đẹp nên tôi đã nhớ lại cảm xúc ấy để viết nên bài hát", nhạc sĩ kể lại.

Ngoài "Vầng trăng khóc", anh còn viết "Bay giữa ngân hà", "Mộng thủy tinh", "Đêm trăng tình yêu"... từ những cảm xúc anh có với mối tình này.

Nguyễn Văn Chung, Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh.

Ca khúc "Vầng trăng khóc" từng rất nổi tiếng, còn được yêu thích ở nhiều quốc gia châu Á. Cuối năm 2021, Trung Quốc liên hệ mua tác quyền, chuyển ngữ bốn bản hit đình đám của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trong đó có "Vầng trăng khóc".

Về phía Khánh Ngọc, cô cũng từng cho biết sau khi có bản hit này, cát-xê của cô tăng mạnh, có chương trình lên tới 5.000 USD — con số đáng chú ý ở thời điểm đó.

Nguyễn Văn Chung là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam, sinh ngày 12/4/1983 tại TP.HCM. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc ballad gắn liền với thế hệ khán giả trẻ từ những năm 2000. Anh có khả năng sáng tác đa dạng, từ nhạc tình cảm, gia đình đến nhạc thiếu nhi. Nhiều ca khúc nổi bật của anh từng được khán giả yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình... Các ca khúc của anh từng được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Khánh Phương, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc, Hiền Thục, Bảo Thy, Tùng Dương, Hòa Minzy, Duyên Quỳnh...



