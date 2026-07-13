Tin sao 13/7: Đạt G - Bảo Ngọc kỷ niệm ngày cưới, Hoa hậu Tiểu Vy 'đốn tim' khán giả
GĐXH - Cặp đôi Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc xinh tươi cùng phong cách thời trang mạnh mẽ.
Nhan sắc NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' gây chú ýGiải trí -
GĐXH - NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' mới đây đã chia sẻ hình ảnh đời thực khiến khán giả chú ý.
Mỹ nhân Việt sau 2 năm kết hôn với chồng doanh nhân thừa nhận 'lâu rồi không nhuộm tóc, sơn móng tay'Giải trí -
GĐXH - Xuất hiện giản dị trong một lần đi làm tóc, Midu chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp tự nhiên và cuộc sống sau hôn nhân.
'Tổng tài' lại mua công ty của Diệu (Quỳnh Châu)Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu bất ngờ khi biết đối tác mua công ty chính là Sơn, người bạn từ nhỏ của cô.
Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh'Giải trí -
GĐXH - Diễn viên Hà Việt Dũng có vai diễn gây chú ý trong bộ phim "Trời cao nguyên xanh" đang phát sóng trên VTV1.
Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ "thả thính" ông xã Victor Vũ tại Mumbai (Ấn Độ).
Con gái Tuấn Hưng khéo tayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Con gái Tuấn Hưng thể hiện sự khéo léo trong việc chăm sóc em nhỏ và làm công việc tráng bánh cuốn.
Bạn gái chấp nhận lời cầu hôn của Quang TuấnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau khi được Vân chấp nhận lời cầu hôn, Quang Tuấn bất ngờ nhận thông báo điều động xuống cơ sở làm nhiệm vụ.
7 nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - 7 thí sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ nhờ sắc vóc mà còn nhờ học vấn ấn tượng.
Tin vui của Hồ Văn CườngGiải trí -
GĐXH - Sau 10 năm đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh đã kiếm được tiền để mua nhà, đồng thời chăm lo cho bố mẹ và chị gái.
Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồngGiải trí -
GĐXH - Việt Hương và chồng kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chỉ có hai vợ chồng.