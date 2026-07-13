Tin sao 13/7: Đạt G - Bảo Ngọc kỷ niệm ngày cưới, Hoa hậu Tiểu Vy 'đốn tim' khán giả

Đinh Ngọc Diệp dành cho ông xã Victor Vũ những lời yêu thương: "Nếu chọn em, anh có một bầu trời để thương. Còn nếu chọn bầu trời… biết đâu sẽ lỡ mất một người luôn xem anh là cả bầu trời đó!".