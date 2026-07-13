Tin sao 13/7: Đạt G - Bảo Ngọc kỷ niệm ngày cưới, Hoa hậu Tiểu Vy 'đốn tim' khán giả

Thứ hai, 18:22 13/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cặp đôi Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới bằng bộ ảnh gia đình, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc xinh tươi cùng phong cách thời trang mạnh mẽ.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý với những hình ảnh mới được cô chia sẻ. Nhan sắc ngọt ngào của Tiểu Vy đã 'đốn tim' nhiều khán giả.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 2.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Tiểu Vy đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi với phong cách thời trang quyến rũ.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 3.

Đinh Ngọc Diệp đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn tại một trong những địa điểm nổi tiếng của Mumbai (Ấn Độ). Nữ diễn viên diện chiếc váy xanh pastel nữ tính, tôn làn da trắng sáng cùng vóc dáng thanh mảnh và nụ cười xinh tươi.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 4.

Đinh Ngọc Diệp dành cho ông xã Victor Vũ những lời yêu thương: "Nếu chọn em, anh có một bầu trời để thương. Còn nếu chọn bầu trời… biết đâu sẽ lỡ mất một người luôn xem anh là cả bầu trời đó!".

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Đạt G - Bảo Ngọc chia sẻ bộ ảnh gia đình vừa thực hiện trong ngày quan trọng đó là kỷ niệm 1 năm ngày cưới. 

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 6.

"Một năm, chúng ta chính thức về chung nhà. Một lễ cưới luôn làm em thấy tự hào mỗi khi được ai đó nhắc đến", Bảo Ngọc viết.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 7.

Hoa hậu Hương Giang mới đăng tải bộ ảnh ghi lại chuyến tham quan tại New York (Mỹ). Nàng hậu lựa chọn phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn nổi bật với áo sơ mi xanh, quần trắng rộng, kính râm và túi xách tông cam tạo điểm nhấn.

Đạt G và Bảo Ngọc kỷ niệm một năm ngày cưới cùng Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp - Ảnh 8.

Bài viết và hình ảnh của nàng hậu nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hương Giang.

(Ảnh FB nhân vật)

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