Phạt 17 triệu đồng tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng với thủ đoạn lừa làm cộng tác viên online; UBND quận Thanh Xuân đã thông tin về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình nhà ở số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình.