Phát hiện bé gái sơ sinh rét run giữa cánh đồng trong đêm

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Ngày 13/11, UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân cho một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện nằm một mình giữa cánh đồng trên địa bàn Quỳnh Trang.

Hiện cháu đang được các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm các điều kiện cần thiết. ẢNH: CSCC

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/11, trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Láng (trú khối 18, phường Hoàng Mai) nghe thấy tiếng trẻ khóc phát ra từ khu vực cánh đồng thuộc địa bàn Quỳnh Trang.

Đến kiểm tra, chị Láng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm một mình giữa cánh đồng, trong tình trạng rét run, không có người thân bên cạnh. Thương cháu bé còn đỏ hỏn, chị đã đưa cháu về nhà để chăm sóc, giữ ấm.

Đến sáng 13/11, gia đình chị Láng đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin từ Trạm Y tế Quỳnh Trang, khoảng 8h cùng ngày, đơn vị tiếp nhận bé gái sơ sinh, cân nặng khoảng 3 kg. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe cháu bé hiện ổn định, da hồng hào, khóc to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường.

Hiện cháu đang được các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm các điều kiện cần thiết.