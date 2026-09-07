Bé gái 11 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa, kèm lá thư

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Ngày 7/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hương Bình, địa phương đang xác minh, tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi tại chùa Yên Bình.

Bé gái được tạm giao lại cho chùa Yên Bình chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: Đức Quyền

Khoảng 1h cùng ngày, sư cô tại chùa phát hiện bé gái được đặt trên một chiếc bàn trong khuôn viên chùa. Bên cạnh cháu có một túi màu cam, bên trong chứa lá thư, sổ theo dõi tiêm chủng trẻ em, quần áo và sữa.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Hương Bình phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Qua kiểm tra, bé nặng 7,2 kg, sức khỏe bình thường và đã được tiêm chủng theo lịch.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản tạm giao cháu bé cho chùa Yên Bình chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh, tìm người thân và giải quyết vụ việc theo quy định.