Đau bụng dữ dội khi đi du lịch, cô gái 25 tuổi nhập viện gấp vì khối u buồng trứng xoắn kích thước lớn

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân trẻ tuổi bị xoắn u nang buồng trứng phải kích thước lớn, giúp bảo tồn buồng trứng và duy trì khả năng sinh sản.

Bệnh nhân là chị Nguyễn T.L. (25 tuổi, Hà Nội). Trong thời gian du lịch tại Quảng Ninh, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn đau dữ dội vùng hạ vị bên phải và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo ghi nhận, bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không chậm kinh.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Khối u buồng trứng gần 12cm gây xoắn nhiều vòng

Kết quả siêu âm và chụp CT ổ bụng cho thấy một khối u lớn vùng hạ vị kích thước khoảng 90 x 117 mm. Khối u chứa chủ yếu mô mỡ và các cấu trúc vôi hóa dạng xương, đặc trưng của u quái trưởng thành (u bì buồng trứng), đồng thời có dấu hiệu nghi ngờ xoắn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh bị xoắn u nang buồng trứng phải - một cấp cứu phụ khoa nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp phẫu thuật do BSCKI Nguyễn Thị Thương thực hiện đã nhanh chóng tiến hành can thiệp. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện buồng trứng phải bị xoắn nhiều vòng quanh cuống mạch máu nuôi dưỡng do khối u bì kích thước lớn gây ra.

Sau khi tháo xoắn và đánh giá khả năng hồi phục của buồng trứng, các phẫu thuật viên tiến hành bóc tách khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần mô buồng trứng lành còn lại. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn vẹn, hạn chế tối đa tổn thương các mô xung quanh.

Sau mổ, tình trạng người bệnh ổn định, các cơn đau bụng giảm rõ rệt và sức khỏe phục hồi tốt.

Xoắn buồng trứng có thể khiến người bệnh mất khả năng sinh sản

Theo BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ sản, xoắn u nang buồng trứng là biến chứng cấp tính thường gặp ở các khối u buồng trứng hoặc u nang thanh dịch. Khi khối u phát triển lớn, trọng lượng tăng lên sẽ khiến buồng trứng dễ bị xoắn quanh cuống mạch máu.

Tình trạng này làm tắc nghẽn tuần hoàn nuôi dưỡng buồng trứng, khiến máu không thể lưu thông bình thường đến cơ quan này. Nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, buồng trứng có thể bị thiếu máu, phù nề, xuất huyết và hoại tử.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng bị tổn thương, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nội tiết và khả năng sinh sản, đặc biệt ở phụ nữ trẻ chưa sinh con.

U xoắn buồng trứng: Những dấu hiệu không nên chủ quan

Các chuyên gia cho biết xoắn buồng trứng thường gặp khi buồng trứng có nang hoặc khối u kích thước từ 5-10cm, có cuống dài, bề mặt trơn láng và trọng lượng vừa phải. Bệnh không chỉ xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mà còn có thể gặp ở phụ nữ mãn kinh.

Triệu chứng điển hình gồm đau bụng đột ngột, đau liên tục ở một bên bụng dưới, có thể kèm buồn nôn, nôn hoặc sốt. Tuy nhiên, các dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa cấp, sỏi tiết niệu hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là trong độ tuổi sinh sản, nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các khối u buồng trứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới đột ngột, đau vùng chậu kéo dài hoặc tăng dần, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm, đồng thời bảo tồn chức năng sinh sản.