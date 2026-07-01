Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Đại diện Công an xã Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, mới đây đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông L.V.T, với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Phụ phát hiện một tài khoản Facebook bình luận thông tin tiêu cực, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Công an xã Quỳnh Phụ làm việc với công dân L.V.T. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện, Công an xã Quỳnh Phụ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, ông L.V.T (SN 1972, trú tại thôn Lương Cụ Bắc, xã Quỳnh Phụ) là chủ tài khoản Facebook nói trên.

Làm việc với cơ quan Công an, ông L.V.T khai nhận toàn bộ hành vi cung cấp, bình luận thông tin tiêu cực, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức của mình. Chủ tài khoản cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Hành vi trên xuất phát chủ yếu từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa có khả năng chọn lọc thông tin trên không gian mạng. Sau đó, công dân L.V.T đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận vi phạm, đính chính thông tin trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.