Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 4): Tổn thương 41% cơ thể, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận 250 triệu đồng bồi thường

Nạn nhân mù mắt trái nhận bồi thường 250 triệu đồng để giữ mắt phải

Liên quan đến sự việc của bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị biến chứng nghiêm trọng vùng mắt, đầu sau tiêm filler nâng mũi cải vận tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên gọi khác là Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan, số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP Hà Nội), ngày 01/12/2025, bà Đỗ Thị Q. đã gửi thư cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống.

Trong thư cảm ơn, bà Q bày tỏ: "Trong thời gian qua, tôi gặp biến cố nghiêm trọng sau khi thực hiện dịch vụ nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan, khiến sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc gia đình tôi hoang mang và bế tắc nhất, ban lãnh đạo và phóng viên của Báo đã kịp thời, lắng nghe, chia sẻ và phản ánh trung thực, đầy đủ vụ việc của tôi. Sự đồng hành tận tâm của phóng viên và sự chỉ đạo trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống, Chuyên trang Gia đình & Xã hội đã giúp câu chuyện của tôi được lan tỏa tới cộng đồng một cách nhân văn và khách quan".

"Tôi vô cùng trân trọng tinh thần làm nghề đầy trách nhiệm và tình người của quý anh, chị. Nhờ báo chí lên tiếng kịp thời, gia đình tôi quyết định nhận khoản bồi thường sức khỏe và tinh thần từ Trung tâm Thẩm mỹ Pusan với số tiền 250 triệu đồng để tập trung thời gian, tài chính vào việc điều trị biến chứng sau tiêm filler. Bởi hơn 2 tháng điều trị tích cực, mắt trái của tôi đã được bác sĩ chẩn đoán co đồng tử và mất hoàn toàn thị lực; mắt phải thì suy giảm thị lực rõ rệt, nhìn rất mờ, gần như không thể đi lại hay sinh hoạt bình thường", bà Q bày tỏ trong thư.

Bà Đỗ Thị Q. cũng bày tỏ sự ân hận vì đã tin tưởng vào lời quảng cáo nâng mũi bằng tiêm filler có thể cải vận. Giờ đây, vận chẳng thấy cải mà nỗi đau thì còn mãi.

Trong thư, bà Đỗ Thị Q. cho biết, ngoài việc điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức còn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Do đó, bà Q mong muốn tạm dừng thông tin liên quan đến bà Q để toàn tâm điều trị phục hồi, "giữ" mắt phải.

Sau tiêm filler nâng mũi cải vận, nạn nhân tổn thương cơ thể 41%

Liên quan sự việc này, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP Hà Nội) đã có thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể sau tiêm filler.

Theo thông báo, căn cứ Bản kết luận giám định số 6874 ngày 20/11/2025 của C09 – Bộ Công an đối với thương tích của bà Đỗ Thị Quế trong vụ việc "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuộc hoặc dịch vụ y tế khác" xảy ra tại số 6 đường bờ sông Sét (phường Tương Mai, TP Hà Nội), Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội thông báo tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với tổn thương thị lực mắt trái của bà Q. sáng tối là âm (-); thị lực mắt phải 8/10. Kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 41%.

Cận cảnh vùng mắt, mũi của bà Đỗ Thị Q. bị biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy tại cơ sở thẩm mỹ Pusan. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo thông báo, tổn thương mắt trái của bà Q. phù hợp với tai biến sau tiêm chất làm đầy mũi.

Sau khi nhận văn bản đề nghị cung cấp thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 18/11/2025, UBND TP Hà Nội đã chuyển sự việc đến Sở Y tế Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND Thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản từ UBND Thành phố, ngày 20/11, Sở Y tế Hà Nội đã chuyển nội dung này đến UBND phường Tương Mai để giải quyết theo quy định pháp luật theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/9/2025 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề Y, dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo nguồn tin của phóng viên, UBND phường Tương Mai đã tiếp nhận văn bản từ ngày 25/11/2025 và đang tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, tháng 8/2025, bà Đỗ Thị Q. được nhân viên Trung tâm Thẩm mỹ Pusan tư vấn thực hiện dịch vụ "nâng mũi cải vận" bằng tiêm filler, cam kết an toàn và "không biến chứng", chi phí 4 triệu đồng. Đến ngày 19/8/2025, cơ sở Pusan cho xe đón tận nhà đưa đến Trung tâm Thẩm mỹ Pusan ở Hà Nội để làm mũi. Tại đây, bà được tư vấn thêm dịch vụ "mở cánh mũi thu hút tài lộc", nâng tổng chi phí lên 7 triệu đồng. Bà đồng ý. Ngay sau tiêm, bà xuất hiện biểu hiện đau nhói vùng mắt, sưng đau dữ dội vùng đầu và mặt. Vì biến chứng nên ngay sau tiêm, bà Q. phải nhập viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán tắc mạch – một biến chứng nguy hiểm của filler. Mắt trái giảm thị lực nhanh chóng, tiến tới mất hoàn toàn thị lực. Theo bà Q, nhân viên Pusan đưa bà đến Bệnh viện Xanh Pôn nhưng không khai báo trung thực việc tiêm filler, khiến quá trình xử trí ban đầu gặp khó khăn. Từ ngày 19 - 21/8/2025, do diễn biến nặng và thông tin không rõ ràng, bà Q. liên tục chuyển viện: Bệnh viện Xanh Pôn đến Bệnh viện Mắt Trung ương, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai và cuối cùng là chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ xác định bà Q. mất thị lực mắt trái, nguy cơ nổ giác mạc. Sau hơn 2 tháng điều trị nội trú, đến nay, bà Q. được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tình trạng nặng: Mắt trái mù hoàn toàn, mắt phải giảm thị lực; đau nhức, tê bì toàn bộ vùng mặt – nửa đầu bên trái. Ngày 21/8/2025, sau khi biết nguyên nhân từ tiêm filler, con trai bà Q. là anh Nguyễn Thái B. đến Công an phường Tương Mai trình báo.

Chuyên trang GĐXH sẽ tiếp tục thông tin!

